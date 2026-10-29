Chile se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un proceso tectónico que provoca terremotos de distintas magnitudes a lo largo de la costa y el territorio continental. Este jueves 29 de octubre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile permite consultar los últimos movimientos telúricos registrados durante la jornada, con datos sobre la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. El monitoreo comprende distintas regiones del país, desde Arica, Iquique, Antofagasta y Calama, en el norte, hasta La Serena, Santiago y Concepción, en las zonas central y sur.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, jueves 29 de octubre de 2026
El catálogo oficial del Centro Sismológico Nacional (CSN) reúne los reportes de los movimientos telúricos detectados en Chile y permite consultar las características de cada evento. La información incluye la hora del registro, la localización del epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo. Estos parámetros pueden actualizarse a medida que los especialistas procesan las señales sísmicas y revisan los cálculos iniciales.
La actividad sísmica puede registrarse en diferentes puntos del territorio chileno, especialmente en el norte, donde la interacción entre las placas tectónicas genera numerosos movimientos telúricos. Localidades como Ollagüe y Socaire, en la Región de Antofagasta, figuran entre los puntos de referencia de los reportes incluidos para esta jornada. Para conocer dónde tembló en Chile durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, es necesario consultar los registros correspondientes a la fecha en el catálogo oficial del CSN.
Sismo de magnitud 3.6 al oeste de Los Vilos — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 3.6 fue localizado a 53 kilómetros al oeste de Los Vilos durante la mañana del jueves 29 de octubre de 2026. Según el registro del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 7:45:47 a. m. y alcanzó una profundidad de 24 kilómetros. El evento se produjo en las proximidades de la costa de la Región de Coquimbo, aunque el resumen facilitado no detalla las coordenadas del epicentro.
- Magnitud: 3.6 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 07:45:47
- Epicentro: 53 km al oeste de Los Vilos
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 24 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al suroeste de Ollagüe — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 fue reportado a las 7:32:56 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 77 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en el norte de Chile. El Centro Sismológico Nacional estableció una profundidad de 128 kilómetros para este evento. El resumen disponible no proporciona las coordenadas exactas del punto de origen.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 07:32:56
- Epicentro: 77 km al suroeste de Ollagüe
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 128 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al suroeste de Mina Collahuasi — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.5 se registró a las 6:25 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 35 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. El catálogo del Centro Sismológico Nacional indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 kilómetros. Los datos suministrados no incluyen las coordenadas geográficas del epicentro.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 06:25:00
- Epicentro: 35 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 111 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.6 al suroeste de Mina Collahuasi — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 fue localizado a 57 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026. Según el registro oficial, el evento ocurrió a las 5:41:59 a. m. y alcanzó una profundidad de 115 kilómetros. El resumen facilitado no especifica las coordenadas del epicentro.
- Magnitud: 2.6 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 05:41:59
- Epicentro: 57 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 115 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al sureste de Socaire — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.5 se registró a las 5:00:48 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 76 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta. El Centro Sismológico Nacional reportó una profundidad de 216 kilómetros, lo que sitúa el evento a considerable distancia bajo la superficie terrestre. Las coordenadas exactas no aparecen en la tabla proporcionada.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 05:00:48
- Epicentro: 76 km al sureste de Socaire
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 216 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 6.3 al sureste de Isla de Pascua — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 6.3 fue registrado a las 4:49:52 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 1.480 kilómetros al sureste de Isla de Pascua, en el océano Pacífico. El reporte del Centro Sismológico Nacional indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros. La tabla consultada no aporta las coordenadas exactas ni información sobre posibles efectos en zonas habitadas.
- Magnitud: 6.3
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 04:49:52
- Epicentro: 1.480 km al sureste de Isla de Pascua
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 10 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Bienvenidos al reporte EN VIVO de los últimos temblores en Chile hoy, jueves 29 de octubre de 2026. A través de esta cobertura, podrás consultar los sismos registrados durante la jornada, con información sobre la magnitud, la hora, la ubicación del epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico, según los reportes del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. Sigue nuestra actualización minuto a minuto para conocer los últimos eventos sísmicos en el territorio chileno y acceder a los datos oficiales disponibles.
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
La hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro son los principales parámetros que permiten caracterizar un sismo. Su análisis ayuda a distinguir los movimientos registrados en distintas regiones y a conocer las condiciones en las que se originaron. A continuación, se presentan los datos de los últimos temblores reportados durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026, según la información proporcionada.
Tabla de los últimos temblores registrados en Chile
|Hora de Chile
|Epicentro
|Magnitud
|Profundidad
|12:42 a. m.
|49 km al suroeste de Ollagüe
|2,9
|140 km
|12:30 a. m.
|6 km al noroeste de Socaire
|3,7
|164 km
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
Sismo de magnitud 3.5 al oeste de Los Vilos — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 3.5 se registró a las 7:46:22 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 52 kilómetros al oeste de Los Vilos, en la zona costera de Chile. El reporte del Centro Sismológico Nacional señala que el evento ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro no figuran en la información facilitada.