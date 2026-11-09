La actividad sísmica en Chile está directamente relacionada con la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyo desplazamiento y fricción en el proceso de subducción generan terremotos de distinta magnitud a lo largo del territorio. Esta dinámica geológica, vinculada al Cinturón de Fuego del Pacífico, convierte al país en una de las zonas con mayor exposición a movimientos telúricos en Sudamérica. Este lunes 9 de noviembre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile continúa monitoreando los eventos registrados en el país y publicando información actualizada sobre la magnitud, la profundidad, la hora y la ubicación de cada sismo.
El norte chileno concentra buena parte de la actividad sísmica, especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, donde la interacción entre las placas tectónicas favorece la ocurrencia de temblores. Sin embargo, los movimientos de tierra también pueden producirse en la zona central y el sur, con registros de interés para habitantes de ciudades como Iquique, Calama, La Serena, Santiago y Concepción. La vigilancia de estos fenómenos permite conocer dónde se originó cada evento y qué características presentó.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, lunes 9 de noviembre de 2026
¿Dónde fue el último temblor en Chile y de cuánto fue su magnitud? Para conocer los movimientos telúricos registrados durante este lunes 9 de noviembre, el catálogo oficial del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile ofrece información detallada de los eventos detectados en las distintas regiones del país. La plataforma permite consultar la hora exacta del sismo, su magnitud, profundidad, coordenadas geográficas y localidad más cercana al epicentro.
El reporte de sismos en Chile hoy incluye los movimientos registrados durante la madrugada, la mañana y el resto de la jornada. Es importante considerar que los primeros parámetros publicados pueden actualizarse después de una evaluación técnica de las señales captadas por la red de estaciones sismológicas. Por este motivo, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro podrían presentar ajustes conforme el CSN procesa nueva información y perfecciona los cálculos de cada evento.
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 3.7 se registró al suroeste de Patache, según el CSN
Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue reportado a las 06:04:00 del lunes 9 de noviembre, con epicentro a 35 kilómetros al suroeste de Patache, en la Región de Tarapacá. El evento tuvo una profundidad de 40 kilómetros, según los datos difundidos por el CSN.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 06:04:00.
- Magnitud: 3.7.
- Epicentro: 35 km al suroeste de Patache.
- Profundidad: 40 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 3.4 se registró al este de Baquedano, según el CSN
Un sismo de magnitud 3.4 se registró a las 05:37:18 del lunes 9 de noviembre de 2026, con epicentro a 57 kilómetros al este de Baquedano, en la Región de Antofagasta. El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 99 kilómetros, de acuerdo con el informe del Centro Sismológico Nacional.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 05:37:18.
- Magnitud: 3.4.
- Epicentro: 57 km al este de Baquedano.
- Profundidad: 99 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 2.8 se registró al sureste de Socaire, según el CSN
El CSN informó de un sismo de magnitud 2.8 a las 03:32:26 del lunes 9 de noviembre, con epicentro a 76 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta. El evento presentó una profundidad de 205 kilómetros, la mayor entre los diez movimientos telúricos incluidos en el reporte.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 03:32:26.
- Magnitud: 2.8.
- Epicentro: 76 km al sureste de Socaire.
- Profundidad: 205 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 3.9 se registró al este de Calama, según el CSN
Un sismo de magnitud 3.9, el de mayor magnitud entre los registros proporcionados, ocurrió a las 03:22:33 del lunes 9 de noviembre de 2026. Su epicentro se localizó a 37 kilómetros al este de Calama, en la Región de Antofagasta, y tuvo una profundidad de 109 kilómetros.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 03:22:33.
- Magnitud: 3.9.
- Epicentro: 37 km al este de Calama.
- Profundidad: 109 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 2.7 se registró al suroeste de Ollagüe, según el CSN
Un movimiento telúrico de magnitud 2.7 fue registrado a las 03:18:16 del lunes 9 de noviembre, con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en el norte de Chile. El reporte del CSN indicó una profundidad de 140 kilómetros.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 03:18:16.
- Magnitud: 2.7.
- Epicentro: 27 km al suroeste de Ollagüe.
- Profundidad: 140 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 2.8 se registró al oeste de Constitución, según el CSN
El Centro Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 2.8 a las 03:17:56 del lunes 9 de noviembre de 2026, con epicentro a 146 kilómetros al oeste de Constitución, en la Región del Maule. El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 30 kilómetros.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 03:17:56.
- Magnitud: 2.8.
- Epicentro: 146 km al oeste de Constitución.
- Profundidad: 30 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 2.5 se registró al sur de Patache, según el CSN
Un sismo de magnitud 2.5 se produjo a las 03:02:12 del lunes 9 de noviembre, con epicentro a 56 kilómetros al sur de Patache, en la Región de Tarapacá. El evento tuvo una profundidad de 32 kilómetros, según el registro del CSN.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 03:02:12.
- Magnitud: 2.5.
- Epicentro: 56 km al sur de Patache.
- Profundidad: 32 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 3.0 se registró al noroeste de La Higuera, según el CSN
Un movimiento telúrico de magnitud 3.0 fue reportado a las 02:35:42 del lunes 9 de noviembre de 2026, con epicentro a 19 kilómetros al noroeste de La Higuera, en la Región de Coquimbo. El sismo alcanzó una profundidad de 56 kilómetros, de acuerdo con la información del Centro Sismológico Nacional.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 02:35:42.
- Magnitud: 3.0.
- Epicentro: 19 km al noroeste de La Higuera.
- Profundidad: 56 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 3.4 se registró al sureste de Socaire, según el CSN
El décimo registro corresponde a un sismo de magnitud 3.4, ocurrido a las 02:08:24 del lunes 9 de noviembre de 2026. Su epicentro se ubicó a 92 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta, y presentó una profundidad de 203 kilómetros.
- Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
- Hora: 02:08:24.
- Magnitud: 3.4.
- Epicentro: 92 km al sureste de Socaire.
- Profundidad: 203 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
Principalmente, porque la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana, en un proceso llamado subducción. El movimiento acumula esfuerzos que, al liberarse, generan sismos. También existen temblores asociados a fallas dentro de las placas.
El reporte de los últimos sismos en Chile de hoy lunes 9 de octubre de 2026 permite conocer los movimientos telúricos registrados a lo largo del territorio nacional, con información sobre la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada evento, según los registros del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN). La constante actividad sísmica del país está relacionada principalmente con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un proceso tectónico que explica la ocurrencia de terremotos y temblores desde el extremo norte hasta la zona austral. Regiones como Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Biobío forman parte de las áreas bajo vigilancia permanente debido a su contexto tectónico. Consultar los temblores de hoy permite identificar dónde ocurrió el último sismo en Chile, cuál fue su magnitud y qué características presentó el movimiento. Los reportes oficiales del CSN se actualizan conforme se procesan los registros de las estaciones sismológicas y permiten diferenciar la magnitud instrumental de la intensidad percibida por la población.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
Temblor en Chile hoy, 9 de noviembre: sismo de magnitud 2.9 se registró al noroeste de Mina Collahuasi, según el CSN
Un sismo de magnitud 2.9 se registró a las 06:50:34 de este lunes 9 de noviembre de 2026, con epicentro a 43 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi, en el norte de Chile. El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 114 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional.