Chile registra una actividad sísmica constante debido a la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, cuyo desplazamiento genera temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio. Este miércoles 28 de octubre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile es la fuente oficial para consultar los movimientos telúricos reportados durante la jornada, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. El seguimiento abarca las zonas norte, centro y sur del país, incluidas áreas cercanas a Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Santiago y Concepción.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, miércoles 28 de octubre
El catálogo oficial de sismos del Centro Sismológico Nacional (CSN) permite consultar los movimientos telúricos registrados en Chile y revisar sus principales características. Los reportes incluyen la ubicación de cada evento, su magnitud y profundidad, además de la hora en que ocurrió. La información puede actualizarse conforme el organismo procesa nuevos registros y precisa los parámetros de los movimientos detectados.
El seguimiento sísmico permite identificar eventos en distintas zonas del país, desde las áreas próximas a Calama y Antofagasta, en el norte, hasta Atacama y la zona central. Para conocer dónde tembló en Chile durante las primeras horas de este martes 27 de octubre, es necesario revisar los registros correspondientes a la jornada en el catálogo del CSN.
Temblor en Toltén, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.9
Un sismo de magnitud 3.9 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 39 kilómetros al noroeste de Toltén, en la Región de La Araucanía, Chile. El reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) indica que el movimiento telúrico ocurrió a las 14:38:43, hora local, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas -38.996° de latitud y -73.555° de longitud. Entre los ocho eventos incluidos en el registro proporcionado, este presentó la magnitud más alta.
- Magnitud: 3.9 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 14:38:43 (hora de Chile).
- Epicentro: 39 km al noroeste de Toltén, Región de La Araucanía.
- Coordenadas: -38.996°, -73.555°.
- Profundidad: 33 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Patache, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.1
Un movimiento telúrico de magnitud 3.1 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 38 kilómetros al sureste de Patache, en la Región de Tarapacá, Chile. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo ocurrió a las 13:51:24, hora local, y alcanzó una profundidad de 63 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas -21.117° de latitud y -70.032° de longitud.
- Magnitud: 3.1 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 13:51:24 (hora de Chile).
- Epicentro: 38 km al sureste de Patache, Región de Tarapacá.
- Coordenadas: -21.117°, -70.032°.
- Profundidad: 63 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Ollagüe, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 2.9
Un sismo de magnitud 2.9 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 29 kilómetros al noroeste de Ollagüe, en la Región de Antofagasta, Chile. El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 13:14:55, hora local, y tuvo una profundidad de 145 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas -20.992° de latitud y -68.371° de longitud.
- Magnitud: 2.9 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 13:14:55 (hora de Chile).
- Epicentro: 29 km al noroeste de Ollagüe, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: -20.992°, -68.371°.
- Profundidad: 145 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Pica, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.2
Un sismo de magnitud 3.2 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 36 kilómetros al noreste de Pica, en la Región de Tarapacá, Chile. Según el registro del Centro Sismológico Nacional (CSN), el evento ocurrió a las 13:01:58, hora local, y alcanzó una profundidad de 110 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron -20.272° de latitud y -69.079° de longitud.
- Magnitud: 3.2 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 13:01:58 (hora de Chile).
- Epicentro: 36 km al noreste de Pica, Región de Tarapacá.
- Coordenadas: -20.272°, -69.079°.
- Profundidad: 110 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Mina Collahuasi, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 2.9
Un movimiento telúrico de magnitud 2.9 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 42 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, Chile. El reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) señala que el sismo ocurrió a las 12:40:28, hora local, y tuvo una profundidad de 109 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas -20.487° de latitud y -68.823° de longitud.
- Magnitud: 2.9 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 12:40:28 (hora de Chile).
- Epicentro: 42 km al noroeste de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá.
- Coordenadas: -20.487°, -68.823°.
- Profundidad: 109 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor en Ollagüe, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 2.6
El Centro Sismológico Nacional (CSN) reportó un sismo de magnitud 2.6 este miércoles 28 de octubre de 2026, a 63 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en la Región de Antofagasta, Chile. El movimiento telúrico ocurrió a las 11:28:50, hora local, y alcanzó una profundidad de 133 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas -21.583° de latitud y -68.719° de longitud.
- Magnitud: 2.6 Mlv.
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 11:28:50 (hora de Chile).
- Epicentro: 63 km al suroeste de Ollagüe, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: -21.583°, -68.719°.
- Profundidad: 133 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
- Referencia: 27 km al SO de Melipilla
- Hora Local: 09:52:11 28/10/2026
- Hora UTC: 12:52:11 28/10/2026
- Latitud: -33.91
- Longitud: -71.33
- Profundidad: 57 km
- Magnitud: 4.1
- Referencia: 8 km al N de Sierra Gorda
- Hora local: 20:51:23 27/10/2026
- Hora UTC: 23:51:23 27/10/2026
- Latitud: -22.82
- Longitud: -69.34
- Profundidad: 71 km
- Magnitud: 3.0 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Visviri
- Referencia: 41 km al SO de Visviri
- Hora Local: 14:26:11
- Hora UTC: 17:26:11
- Latitud: -17.84
- Longitud: -69.77
- Profundidad: 141 km
- Magnitud: 2.7 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Mina Collahuasi
- Referencia: 46 km al S de Mina Collahuasi
- Hora Local: 13:10:45
- Hora UTC: 16:10:45
- Latitud: -21.22
- Longitud: -68.81
- Profundidad: 127 km
- Magnitud: 3.0 MLv
- Fuente: CSN
- Referencia: 73 km al SO de Ollagüe
- Hora local: 11:09:25 27/10/2026
- Hora UTC: 14:09:25 27/10/2026
- Latitud: -21.74
- Longitud: -68.68
- Profundidad: 112 km
- Magnitud: 2.5 MLv
- Fuente: CSN
Temblor al oeste de Lebu, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.3
El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile reportó un sismo de magnitud 3.3 Mlv a 140 kilómetros al oeste de Lebu, en la Región del Biobío, este martes 27 de octubre de 2026, a las 9:38:07 a. m., hora local. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 20 kilómetros y se localizó en las coordenadas 38.050° de latitud sur y 75.150° de longitud oeste. Estos parámetros permiten identificar la ubicación y las características del evento registrado frente a la costa chilena; sin embargo, la información proporcionada no incluye datos sobre percepción del movimiento o posibles daños.
- Magnitud: 3.3 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 9:38:07 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 140 km al oeste de Lebu, Región del Biobío.
- Coordenadas: 38.050° S, 75.150° O.
- Profundidad: 20 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al sureste de La Ligua, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.6
Un sismo de magnitud 3.6 Mlv fue localizado a 20 kilómetros al sureste de La Ligua, en la Región de Valparaíso, este martes 27 de octubre de 2026, a las 9:24:12 a. m., hora local. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN), el evento tuvo una profundidad de 52 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 32.604° de latitud sur y 71.132° de longitud oeste. La información permite precisar la ubicación del movimiento y su profundidad, aunque no aporta datos adicionales sobre si fue percibido por la población o si produjo afectaciones.
- Magnitud: 3.6 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 9:24:12 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 20 km al sureste de La Ligua, Región de Valparaíso.
- Coordenadas: 32.604° S, 71.132° O.
- Profundidad: 52 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al oeste de Pichidangui, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 3.2
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile registró un movimiento telúrico de magnitud 3.2 Mlv a 65 kilómetros al oeste de Pichidangui, en la zona costera de Chile, el martes 27 de octubre de 2026 a las 9:06:54 a. m. El evento ocurrió a una profundidad de 29 kilómetros y sus coordenadas fueron 32.108° de latitud sur y 72.215° de longitud oeste. La localización sitúa el epicentro frente a la costa, al oeste de Pichidangui. Los datos disponibles describen los parámetros instrumentales del sismo, pero no permiten establecer por sí solos si fue percibido en tierra.
- Magnitud: 3.2 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 9:06:54 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 65 km al oeste de Pichidangui.
- Coordenadas: 32.108° S, 72.215° O.
- Profundidad: 29 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al sur de Mina Collahuasi, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.8
Un sismo de magnitud 2.8 Mlv fue reportado a 48 kilómetros al sur de Mina Collahuasi, en la Región de Tarapacá, este martes 27 de octubre de 2026 a las 9:00:28 a. m., hora local. El registro del Centro Sismológico Nacional (CSN) indica una profundidad de 132 kilómetros y coordenadas de 21.244° de latitud sur y 68.762° de longitud oeste. La profundidad sitúa el foco sísmico a considerable distancia de la superficie, un dato relevante para describir las características del evento. El reporte suministrado no contiene información sobre percepción ciudadana ni daños.
- Magnitud: 2.8 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 9:00:28 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 48 km al sur de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá.
- Coordenadas: 21.244° S, 68.762° O.
- Profundidad: 132 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al oeste de Mina Collahuasi, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.6
El Centro Sismológico Nacional registró un movimiento telúrico de magnitud 2.6 Mlv a 24 kilómetros al oeste de Mina Collahuasi, en el norte de Chile, el martes 27 de octubre de 2026 a las 8:59:09 a. m. El evento tuvo una profundidad de 105 kilómetros y se localizó en las coordenadas 20.905° de latitud sur y 68.875° de longitud oeste. Estos datos permiten caracterizar el sismo como un evento de foco profundo en comparación con los movimientos superficiales, aunque no se dispone de información adicional que permita determinar si fue percibido en localidades cercanas.
- Magnitud: 2.6 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 8:59:09 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 24 km al oeste de Mina Collahuasi, Región de Tarapacá.
- Coordenadas: 20.905° S, 68.875° O.
- Profundidad: 105 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al noreste de Socaire, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 4.3
Un sismo de magnitud 4.3 Mw fue registrado a 103 kilómetros al noreste de Socaire, en la Región de Antofagasta, este martes 27 de octubre de 2026 a las 8:41:20 a. m., hora local. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento tuvo una profundidad de 236 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 23.065° de latitud sur y 67.061° de longitud oeste. La profundidad indica que el foco sísmico se encontraba a gran distancia de la superficie. Aunque se trata del evento de mayor magnitud entre los diez registros proporcionados, la información disponible no confirma efectos en la población ni daños materiales.
- Magnitud: 4.3 Mw.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 8:41:20 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 103 km al noreste de Socaire, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: 23.065° S, 67.061° O.
- Profundidad: 236 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al este de Socaire, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.9
El CSN reportó un sismo de magnitud 2.9 Mlv a 73 kilómetros al este de Socaire, en la Región de Antofagasta, el martes 27 de octubre de 2026 a las 8:27:42 a. m. El evento alcanzó una profundidad de 240 kilómetros, con coordenadas de 23.794° de latitud sur y 67.213° de longitud oeste. La profundidad registrada corresponde a un foco sísmico profundo, por lo que constituye un dato esencial para la caracterización del movimiento. No obstante, el registro proporcionado no incluye información sobre la percepción del temblor ni sobre posibles consecuencias en superficie.
- Magnitud: 2.9 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 8:27:42 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 73 km al este de Socaire, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: 23.794° S, 67.213° O.
- Profundidad: 240 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al oeste de San Pedro de Atacama, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.6
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 Mlv fue localizado a 30 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta, el martes 27 de octubre de 2026 a las 8:13:59 a. m. El reporte del Centro Sismológico Nacional indica que el sismo ocurrió a una profundidad de 123 kilómetros y tuvo coordenadas de 22.831° de latitud sur y 68.474° de longitud oeste. La profundidad permite distinguir este evento de los sismos de foco superficial registrados en otras zonas, aunque no basta por sí sola para establecer si fue sentido por los habitantes de la región.
- Magnitud: 2.6 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 8:13:59 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 30 km al oeste de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: 22.831° S, 68.474° O.
- Profundidad: 123 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al oeste de Socaire, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.9
El Centro Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 2.9 Mlv a 65 kilómetros al oeste de Socaire, en la Región de Antofagasta, este martes 27 de octubre de 2026 a las 6:40:32 a. m. El movimiento se produjo a una profundidad de 91 kilómetros y se localizó en las coordenadas 23.522° de latitud sur y 68.521° de longitud oeste. Los datos permiten identificar la posición del epicentro y la profundidad del foco sísmico, pero el registro proporcionado no incluye información que confirme si el evento fue percibido o si generó daños.
- Magnitud: 2.9 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 6:40:32 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 65 km al oeste de Socaire, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: 23.522° S, 68.521° O.
- Profundidad: 91 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor al sur de Mina La Escondida, Chile, hoy 27 de octubre de 2026: sismo de magnitud 2.9
Un sismo de magnitud 2.9 Mlv fue registrado a 106 kilómetros al sur de Mina La Escondida, en la Región de Antofagasta, el martes 27 de octubre de 2026 a las 5:43:58 a. m., hora local. El Centro Sismológico Nacional (CSN) determinó una profundidad de 93 kilómetros y ubicó el evento en las coordenadas 25.215° de latitud sur y 69.194° de longitud oeste. Estos parámetros permiten describir la ubicación y la profundidad del movimiento telúrico. Sin embargo, la información proporcionada no incluye reportes sobre percepción del sismo ni posibles daños materiales.
- Magnitud: 2.9 Mlv.
- Fecha y hora: 27 de octubre de 2026, 5:43:58 a. m. (hora de Chile).
- Epicentro: 106 km al sur de Mina La Escondida, Región de Antofagasta.
- Coordenadas: 25.215° S, 69.194° O.
- Profundidad: 93 km.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor de magnitud 3.0 al norte de Castro, hoy 27 de octubre
Un sismo de magnitud 3.0 se registró a las 1:22:56 a. m. de este martes 27 de octubre, a 14 kilómetros al norte de Castro, en la Región de Los Lagos. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 45 kilómetros y fue localizado en las coordenadas 42.352° S y 73.783° O.
- Fecha: martes 27 de octubre de 2026.
- Hora local: 1:22:56 a. m.
- Magnitud: 3.0 Mlv.
- Ubicación: 14 km al norte de Castro, Región de Los Lagos.
- Profundidad: 45 km.
- Coordenadas: 42.352° S, 73.783° O.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor de magnitud 2.5 al este de Sierra Gorda, hoy 27 de octubre
El CSN también reportó un sismo de magnitud 2.5 a 32 kilómetros al este de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta. El evento ocurrió a las 12:51:12 a. m. del martes y alcanzó una profundidad de 80 kilómetros, de acuerdo con los parámetros publicados por el organismo.
- Fecha: martes 27 de octubre de 2026.
- Hora local: 12:51:12 a. m.
- Magnitud: 2.5 Mlv.
- Ubicación: 32 km al este de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
- Profundidad: 80 km.
- Coordenadas: 22.871° S, 69.008° O.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor de magnitud 3.1 al sureste de Socaire, hoy 27 de octubre
Un movimiento telúrico de magnitud 3.1 fue registrado a las 12:35:47 a. m. del martes 27 de octubre, a 71 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta. El reporte indica una profundidad de 195 kilómetros y sitúa el epicentro en las coordenadas 24.054° S y 67.415° O.
- Fecha: martes 27 de octubre de 2026.
- Hora local: 12:35:47 a. m.
- Magnitud: 3.1 Mlv.
- Ubicación: 71 km al sureste de Socaire, Región de Antofagasta.
- Profundidad: 195 km.
- Coordenadas: 24.054° S, 67.415° O.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Temblor de magnitud 2.6 al noreste de Calama, hoy 27 de octubre
Otro de los eventos registrados ocurrió a las 12:11:16 a. m. del martes, a 57 kilómetros al noreste de Calama, en la Región de Antofagasta. El sismo tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad de 126 kilómetros, según el informe del CSN.
- Fecha: martes 27 de octubre de 2026.
- Hora local: 12:11:16 a. m.
- Magnitud: 2.6 Mlv.
- Ubicación: 57 km al noreste de Calama, Región de Antofagasta.
- Profundidad: 126 km.
- Coordenadas: 22.023° S, 68.667° O.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile.
Chile mantiene vigilancia permanente sobre su actividad sísmica este martes 27 de octubre de 2026, en un territorio expuesto a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. En este reporte en vivo encontrarás la información disponible sobre los últimos temblores en Chile hoy, con datos del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile acerca de la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada movimiento telúrico. El seguimiento comprende distintas zonas del país, desde las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en el norte, hasta Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, en el centro y sur. La cobertura se actualizará conforme se disponga de nuevos registros oficiales, para que puedas conocer dónde se producen los sismos, cuáles son sus características y qué localidades se encuentran más próximas a los epicentros reportados, sin confundir la magnitud de un evento con sus posibles efectos en la población.
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
Los reportes sísmicos permiten conocer cuándo ocurrió cada movimiento, dónde se localizó su epicentro y cuáles fueron su magnitud y profundidad. Estos parámetros ayudan a caracterizar los eventos registrados en el territorio chileno y a distinguir sus principales diferencias. La siguiente tabla presenta los datos disponibles de los sismos reportados durante la madrugada, según los registros proporcionados.
Tabla de los últimos temblores registrados en Chile
|Hora de Chile
|Epicentro
|Magnitud
|Profundidad
|12:42 a. m.
|49 km al suroeste de Ollagüe
|2,9
|140 km
|12:30 a. m.
|6 km al noroeste de Socaire
|3,7
|164 km
Fuente: Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Registros correspondientes al 26 y 27 de octubre de 2026, según los datos proporcionados.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
Temblor en Camiña, Chile, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 2.5
Un sismo de magnitud 2.5 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 35 kilómetros al norte de Camiña, en la Región de Tarapacá, Chile. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:52:26, hora local, y tuvo una profundidad de 107 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas -18.995° de latitud y -69.399° de longitud. El informe clasifica el evento con una magnitud de tipo Mlv.