Chile mantiene una vigilancia sísmica permanente debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y a la constante interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. La subducción de la primera bajo la segunda convierte al país en uno de los territorios con mayor actividad sísmica del planeta, con movimientos telúricos que pueden producirse desde el extremo norte hasta la Patagonia. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile registra y publica los últimos temblores detectados en el territorio nacional, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Santiago y Concepción forman parte de las zonas donde la población puede consultar los reportes de actividad sísmica.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, viernes 30 de octubre de 2026
El Centro Sismológico Nacional (CSN) dispone de un catálogo oficial de sismos en Chile, donde se pueden revisar los movimientos telúricos registrados durante cada jornada. La plataforma presenta datos fundamentales para identificar cada evento: hora de ocurrencia, localidad de referencia, magnitud, profundidad y coordenadas del epicentro. Los registros permiten conocer dónde tembló, cuándo ocurrió el movimiento y cuáles fueron sus principales características.
La actividad sísmica se distribuye a lo largo del territorio chileno, aunque el norte concentra numerosos eventos relacionados con la dinámica de subducción de la placa de Nazca. Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta registran movimientos telúricos con frecuencia, al igual que sectores de las zonas central y sur. Localidades como Ollagüe y Socaire, en la Región de Antofagasta, también aparecen como puntos de referencia en los reportes sismológicos.
Para conocer dónde y a qué hora tembló en Chile durante la madrugada y la mañana de este viernes 30 de octubre, es necesario revisar el catálogo diario del CSN y seleccionar los registros correspondientes a esta fecha. La información puede actualizarse conforme los especialistas analizan las señales captadas por las estaciones de monitoreo y ajustan los parámetros preliminares de cada terremoto.
Sismo de magnitud 3.7 a 51 km al norte de Chañaral
Un sismo de magnitud 3.7 Mlv, el más fuerte de este reporte, fue registrado a las 6:23:58 a. m. del viernes 30 de octubre. Su epicentro se localizó a 51 kilómetros al norte de Chañaral, en las coordenadas -25.895 de latitud y -70.677 de longitud. La profundidad reportada fue de 39 kilómetros.
- Magnitud: 3.7 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 6:23:58 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 09:23:58
- Epicentro: 51 km al norte de Chañaral
- Coordenadas: -25.895, -70.677
- Profundidad: 39 km
- Fuente: CSN.
Sismo de magnitud 2.7 a 53 km al suroeste de Mina Collahuasi
A las 5:34:10 a. m. se produjo un sismo de magnitud 2.7 Mlv, con epicentro a 53 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 120 kilómetros y fue localizado en las coordenadas -21.198 de latitud y -68.971 de longitud.
- Magnitud: 2.7 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 5:34:10 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 08:34:10
- Epicentro: 53 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: -21.198, -68.971
- Profundidad: 120 km
- Fuente: CSN.
Sismo de magnitud 3.0 a 67 km al suroeste de Ollagüe
El CSN informó de un movimiento de magnitud 3.0 Mlv a las 4:55:21 a. m. Su epicentro se ubicó a 67 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en las coordenadas -21.691 de latitud y -68.661 de longitud. La profundidad del evento fue de 120 kilómetros.
- Magnitud: 3.0 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 4:55:21 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 07:55:21
- Epicentro: 67 km al suroeste de Ollagüe
- Coordenadas: -21.691, -68.661
- Profundidad: 120 km
- Fuente: CSN.
Sismo de magnitud 3.3 a 45 km al suroeste de Ollagüe
Un segundo evento en las cercanías de Ollagüe fue registrado a las 4:45:27 a. m., con una magnitud de 3.3 Mlv. El epicentro se localizó a 45 kilómetros al suroeste de esa localidad, con coordenadas -21.533 de latitud y -68.538 de longitud. El CSN reportó una profundidad de 123 kilómetros.
- Magnitud: 3.3 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 4:45:27 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 07:45:27
- Epicentro: 45 km al suroeste de Ollagüe
- Coordenadas: -21.533, -68.538
- Profundidad: 123 km
- Fuente: CSN.
Sismo de magnitud 3.4 a 73 km al norte de Calama
A las 4:20:34 a. m., el registro del CSN reportó un sismo de magnitud 3.4 Mlv, cuyo epicentro se ubicó a 73 kilómetros al norte de Calama. El movimiento alcanzó una profundidad de 115 kilómetros y se situó en las coordenadas -21.848 de latitud y -68.691 de longitud.
- Magnitud: 3.4 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 4:20:34 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 07:20:34
- Epicentro: 73 km al norte de Calama
- Coordenadas: -21.848, -68.691
- Profundidad: 115 km
- Fuente: CSN.
Sismo de magnitud 2.7 a 45 km al noroeste de Mina Collahuasi
El organismo registró un movimiento telúrico de magnitud 2.7 Mlv a las 2:11:15 a. m., con epicentro a 45 kilómetros al noroeste de Mina Collahuasi. La profundidad fue de 105 kilómetros y las coordenadas del evento correspondieron a -20.477 de latitud y -68.869 de longitud.
- Magnitud: 2.7 Mlv
- Fecha local: 30 de octubre de 2026
- Hora local: 2:11:15 a. m.
- Fecha UTC: 30 de octubre de 2026
- Hora UTC: 05:11:15
- Epicentro: 45 km al noroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: -20.477, -68.869
- Profundidad: 105 km
- Fuente: CSN.
¿Dónde consultar información oficial sobre los temblores en Chile?
El Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile es el organismo encargado del monitoreo y registro de la actividad sísmica del país. Sus plataformas permiten consultar los últimos movimientos registrados, sus magnitudes, ubicaciones y profundidades.
Estas son las principales fuentes oficiales para informarse:
- Centro Sismológico Nacional (CSN): reportes y monitoreo de los sismos en Chile.
- SENAPRED: recomendaciones de prevención y respuesta ante emergencias.
- Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA): información y alertas relacionadas con tsunamis.
- Visor Chile Preparado: consulta de amenazas y zonas de evacuación.
¿Qué debe incluir una mochila de emergencia para terremotos?
SENAPRED recomienda preparar un kit de emergencia familiar para afrontar las primeras horas después de un desastre. Entre los elementos básicos que debería contener se encuentran:
- Agua potable.
- Alimentos no perecederos.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Documentos importantes y sus copias.
- Dinero en efectivo.
- Artículos de higiene personal.
- Cargador portátil para teléfonos celulares.
- Ropa de abrigo y elementos de protección.
¿Qué debo hacer después de un terremoto en Chile?
Una vez finalizado el movimiento, revisa si existen daños estructurales, fugas de gas o cables eléctricos expuestos. Evita ingresar a construcciones afectadas y mantente preparado ante posibles réplicas.
Si te encuentras en una zona costera y el terremoto fue tan fuerte que te impidió mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia un lugar elevado y seguro, sin esperar una notificación por teléfono. Sigue las instrucciones de SENAPRED y del SHOA.
¿Qué debo hacer cuando comienza un temblor en Chile?
Las autoridades recomiendan mantener la calma y protegerse en un lugar seguro. Durante el movimiento:
- Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Protégete debajo de un elemento firme si es necesario.
- Cubre tu cabeza y cuello.
- No utilices ascensores.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro.
También es importante conocer previamente las zonas de protección sísmica de la vivienda, el centro de trabajo o el establecimiento educativo.
¿Por qué se activa una alerta de tsunami después de un terremoto?
Un terremoto de gran magnitud, especialmente si ocurre bajo el océano, puede desplazar grandes volúmenes de agua y generar un tsunami. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evalúa las características del movimiento y determina si existe amenaza de tsunami para las costas chilenas.
Cuando las autoridades ordenan evacuar, la población debe dirigirse inmediatamente hacia las zonas de seguridad señalizadas, siguiendo las instrucciones oficiales
¿Qué es el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) de Chile?
El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) es una herramienta de comunicación que permite enviar mensajes de emergencia a teléfonos celulares compatibles para advertir sobre determinadas amenazas, entre ellas tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones e incendios forestales que amenazan viviendas.
Es importante distinguirlo de un sistema de predicción de terremotos: el SAE no anuncia anticipadamente todos los movimientos sísmicos, sino que comunica situaciones de emergencia y evacuaciones determinadas por las autoridades.
Temblor de magnitud 2.6 a 49 km al noroeste de Tocopilla
Un sismo de magnitud 2.6 fue registrado este jueves 29 de octubre de 2026 a las 11:56:33, hora local de Chile, con epicentro a 49 kilómetros al noroeste de Tocopilla. El reporte del Centro Sismológico Nacional establece una profundidad de 33 kilómetros, lo que sitúa el evento a una distancia relativamente corta de la superficie en comparación con otros movimientos incluidos en el registro. La ficha oficial permite consultar los detalles técnicos del fenómeno y su localización geográfica.
- Magnitud: 2.6
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026
- Hora local: 11:56:33
- Epicentro: 49 km al noroeste de Tocopilla, Chile
- Profundidad: 33 km
- Fuente oficial: Centro Sismológico Nacional de Chile
Temblor de magnitud 2.5 a 29 km al norte de Socaire
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 se reportó a las 11:05:08 de este jueves, con epicentro a 29 kilómetros al norte de Socaire, en el norte de Chile. De acuerdo con el registro oficial, el sismo tuvo una profundidad de 121 kilómetros, por lo que fue uno de los eventos más profundos de este grupo. La ubicación y la profundidad están consignadas en la ficha publicada por el Centro Sismológico Nacional.
- Magnitud: 2.5
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026
- Hora local: 11:05:08
- Epicentro: 29 km al norte de Socaire, Chile
- Profundidad: 121 km
- Fuente oficial: Centro Sismológico Nacional de Chile
¿Todos los temblores pueden provocar un tsunami?
No. Un tsunami puede producirse cuando un sismo desplaza una cantidad importante de agua, especialmente por una deformación del fondo oceánico. El riesgo depende de factores como la magnitud, la profundidad, la ubicación y el desplazamiento del fondo marino. Por eso, es fundamental atender las alertas oficiales.
Centro Sismológico Nacional+1
¿Qué debo hacer si estoy en la costa y ocurre un terremoto?
Si el sismo es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o las zonas de seguridad establecidas, sin esperar una alerta oficial. Un terremoto cercano puede generar un tsunami en pocos minutos. Sigue las instrucciones de las autoridades y no regreses a la zona evacuada hasta que lo indiquen.
SENAPRED
¿Qué debo hacer durante un temblor en Chile?
Mantén la calma, protégete en un lugar seguro y aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Si estás dentro de una construcción sismorresistente, sigue las recomendaciones de SENAPRED y no intentes salir corriendo mientras el suelo se mueve. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos.
¿Se puede predecir cuándo ocurrirá el próximo terremoto en Chile?
No. Actualmente, la ciencia no puede determinar con precisión la fecha, la hora, el lugar y la magnitud de un futuro terremoto. Los estudios sísmicos permiten evaluar amenazas y riesgos, pero no establecer una predicción exacta.
¿Qué diferencia hay entre un temblor y un terremoto?
Ambos términos describen movimientos de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, suele llamarse temblor a un movimiento de menor intensidad y terremoto a uno que provoca daños importantes. Sin embargo, la magnitud y los efectos del sismo son criterios más precisos para describir sus características.
Sismo de magnitud 2.5 al suroeste de Mina Collahuasi — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.5 fue registrado a las 9:13 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 52 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi, en el norte de Chile. De acuerdo con el registro del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 122 kilómetros. El reporte proporcionado no incluye las coordenadas geográficas del epicentro.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 09:13:00
- Epicentro: 52 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 122 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 3.5 al oeste de Los Vilos — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 3.5 se registró a las 7:46:22 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 52 kilómetros al oeste de Los Vilos, en la zona costera de Chile. El reporte del Centro Sismológico Nacional señala que el evento ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro no figuran en la información facilitada.
- Magnitud: 3.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 07:46:22
- Epicentro: 52 km al oeste de Los Vilos
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 30 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 3.6 al oeste de Los Vilos — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 3.6 fue localizado a 53 kilómetros al oeste de Los Vilos durante la mañana del jueves 29 de octubre de 2026. Según el registro del Centro Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 7:45:47 a. m. y alcanzó una profundidad de 24 kilómetros. El evento se produjo en las proximidades de la costa de la Región de Coquimbo, aunque el resumen facilitado no detalla las coordenadas del epicentro.
- Magnitud: 3.6 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 07:45:47
- Epicentro: 53 km al oeste de Los Vilos
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 24 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al suroeste de Ollagüe — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.5 fue reportado a las 7:32:56 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 77 kilómetros al suroeste de Ollagüe, en el norte de Chile. El Centro Sismológico Nacional estableció una profundidad de 128 kilómetros para este evento. El resumen disponible no proporciona las coordenadas exactas del punto de origen.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 07:32:56
- Epicentro: 77 km al suroeste de Ollagüe
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 128 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al suroeste de Mina Collahuasi — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.5 se registró a las 6:25 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 35 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. El catálogo del Centro Sismológico Nacional indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 111 kilómetros. Los datos suministrados no incluyen las coordenadas geográficas del epicentro.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 06:25:00
- Epicentro: 35 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 111 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.6 al suroeste de Mina Collahuasi — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.6 fue localizado a 57 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026. Según el registro oficial, el evento ocurrió a las 5:41:59 a. m. y alcanzó una profundidad de 115 kilómetros. El resumen facilitado no especifica las coordenadas del epicentro.
- Magnitud: 2.6 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 05:41:59
- Epicentro: 57 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 115 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 2.5 al sureste de Socaire — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.5 se registró a las 5:00:48 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 76 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta. El Centro Sismológico Nacional reportó una profundidad de 216 kilómetros, lo que sitúa el evento a considerable distancia bajo la superficie terrestre. Las coordenadas exactas no aparecen en la tabla proporcionada.
- Magnitud: 2.5 Mlv
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 05:00:48
- Epicentro: 76 km al sureste de Socaire
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 216 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Sismo de magnitud 6.3 al sureste de Isla de Pascua — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 6.3 fue registrado a las 4:49:52 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026, a 1.480 kilómetros al sureste de Isla de Pascua, en el océano Pacífico. El reporte del Centro Sismológico Nacional indica que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros. La tabla consultada no aporta las coordenadas exactas ni información sobre posibles efectos en zonas habitadas.
- Magnitud: 6.3
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 04:49:52
- Epicentro: 1.480 km al sureste de Isla de Pascua
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: 10 km
- Fuente: Centro Sismológico Nacional de Chile
Bienvenidos al reporte EN VIVO de los últimos temblores en Chile hoy, jueves 29 de octubre de 2026. A través de esta cobertura, podrás consultar los sismos registrados durante la jornada, con información sobre la magnitud, la hora, la ubicación del epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico, según los reportes del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. Sigue nuestra actualización minuto a minuto para conocer los últimos eventos sísmicos en el territorio chileno y acceder a los datos oficiales disponibles.
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
La hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro son los principales parámetros que permiten caracterizar un sismo. Su análisis ayuda a distinguir los movimientos registrados en distintas regiones y a conocer las condiciones en las que se originaron. A continuación, se presentan los datos de los últimos temblores reportados durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026, según la información proporcionada.
Tabla de los últimos temblores registrados en Chile
|Hora de Chile
|Epicentro
|Magnitud
|Profundidad
|7:48 a. m.
|27 km al sur de Vicuña
|3,4
|84 km
|7:37 a. m.
|26 km al sur de Mina Collahuasi
|2,9
|144 km
|7:13 a. m.
|63 km al oeste de Pichidangui
|3,1
|25 km
|6:23 a. m.
|51 km al norte de Chañaral
|3,7
|39 km
|6:02 a. m.
|101 km al oeste de San Antonio de los Cobres
|3,2
|191 km
|5:47 a. m.
|11 km al norte de Pichidangui
|2,5
|39 km
|5:34 a. m.
|53 km al suroeste de Mina Collahuasi
|2,7
|120 km
|4:55 a. m.
|67 km al suroeste de Ollagüe
|3,0
|120 km
|4:45 a. m.
|45 km al suroeste de Ollagüe
|3,3
|123 km
|4:20 a. m.
|73 km al norte de Calama
|3,4
|115 km
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
Sismo de magnitud 3.4 a 27 km al sur de Vicuña
Un movimiento telúrico de magnitud 3.4 Mlv fue registrado a las 7:48:27 a. m. del viernes 30 de octubre, con epicentro a 27 kilómetros al sur de Vicuña. El CSN situó el evento en las coordenadas -30.272 de latitud y -70.772 de longitud, a una profundidad de 84 kilómetros.