La actividad sísmica en Chile está determinada por la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, un proceso geológico que genera temblores y terremotos en distintas regiones del país. Este lunes 26 de octubre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile concentra el registro de los movimientos telúricos detectados durante la jornada, con datos sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de cada epicentro. El monitoreo comprende zonas del norte, centro y sur, incluidas áreas próximas a Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Santiago y Concepción.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, lunes 26 de octubre
El catálogo de sismos en Chile reportados por el Centro Sismológico Nacional (CSN) reúne información sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio chileno este lunes 26 de octubre. Los reportes incluyen la localización de los eventos, su magnitud y profundidad, y pueden actualizarse a medida que se incorporan nuevos datos al sistema de vigilancia sísmica.
El catálogo del CSN permite seguir los temblores registrados en distintas regiones de Chile, desde el entorno de Calama y Antofagasta hasta sectores de Atacama y la zona central. Estos son los movimientos que aparecen en el registro oficial durante las primeras horas del domingo 25 de octubre de 2026.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
Chile registra una elevada actividad sísmica porque se encuentra en el límite entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La placa de Nazca se introduce debajo de la Sudamericana mediante un proceso llamado subducción, que acumula tensión y puede liberarla en forma de terremotos.
Temblor de magnitud 2,9 a 134 km al oeste de Pichilemu, el 25 de octubre
Un sismo de magnitud 2,9 Mlv fue registrado a las 08:12:21 del domingo 25 de octubre, con epicentro a 134 kilómetros al oeste de Pichilemu. De acuerdo con la ficha del Centro Sismológico Nacional, el movimiento alcanzó una profundidad de 42 kilómetros. El reporte incluye las coordenadas geográficas del evento, que forma parte de los registros sísmicos de la mañana.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 08:12:21.
- Magnitud: 2,9 Mlv.
- Ubicación: 134 km al oeste de Pichilemu.
- Profundidad: 42 km.
- Coordenadas: latitud −34,039; longitud −73,400.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 2,9 a 94 km al noreste de El Salvador, el 25 de octubre
A las 07:52:02 del domingo, el CSN reportó un movimiento telúrico de magnitud 2,9 Mlv, localizado a 94 kilómetros al noreste de El Salvador. La profundidad registrada fue de 92 kilómetros. La ficha oficial consigna también la latitud y la longitud del epicentro para identificar con precisión el lugar del evento.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 07:52:02.
- Magnitud: 2,9 Mlv.
- Ubicación: 94 km al noreste de El Salvador.
- Profundidad: 92 km.
- Coordenadas: latitud −25,530; longitud −69,130.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 4,1 a 35 km al este de Carrizal Bajo, el 25 de octubre
El sismo de mayor magnitud entre los diez eventos proporcionados se registró a las 06:17:14 del domingo 25 de octubre. El CSN informó una magnitud de 4,1 Mlv y ubicó el epicentro a 35 kilómetros al este de Carrizal Bajo. La profundidad consignada fue de 57 kilómetros. Estos datos aparecen en el reporte oficial del movimiento, que encabeza el listado por magnitud.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 06:17:14.
- Magnitud: 4,1 Mlv.
- Ubicación: 35 km al este de Carrizal Bajo.
- Profundidad: 57 km.
- Coordenadas: latitud −28,087; longitud −70,792.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 2,6 a 33 km al noreste de Calama, el 25 de octubre
A las 06:09:01 del domingo, un movimiento telúrico de magnitud 2,6 Mlv fue localizado a 33 kilómetros al noreste de Calama. El registro del CSN estableció una profundidad de 80 kilómetros y consignó las coordenadas geográficas del epicentro. El evento forma parte de los movimientos reportados durante las primeras horas de la jornada.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 06:09:01.
- Magnitud: 2,6 Mlv.
- Ubicación: 33 km al noreste de Calama.
- Profundidad: 80 km.
- Coordenadas: latitud −22,340; longitud −68,638.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 2,5 a 43 km al suroeste de Mina Collahuasi, el 25 de octubre
El CSN registró a las 06:04:23 un sismo de magnitud 2,5 Mlv, cuyo epicentro se ubicó a 43 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. La profundidad reportada fue de 108 kilómetros. La ficha individual del evento incluye las coordenadas y los parámetros instrumentales del movimiento.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 06:04:23.
- Magnitud: 2,5 Mlv.
- Ubicación: 43 km al suroeste de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 108 km.
- Coordenadas: latitud −21,080; longitud −68,970.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 2,6 a 68 km al noreste de Calama, el 25 de octubre
Otro movimiento telúrico fue reportado a las 06:01:08 del domingo 25 de octubre, con magnitud 2,6 Mlv y epicentro a 68 kilómetros al noreste de Calama. El registro indicó una profundidad de 118 kilómetros. Los datos publicados por el Centro Sismológico Nacional permiten consultar también la ubicación geográfica precisa del evento.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 06:01:08.
- Magnitud: 2,6 Mlv.
- Ubicación: 68 km al noreste de Calama.
- Profundidad: 118 km.
- Coordenadas: latitud −21,910; longitud −68,676.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 3,1 a 56 km al sur de Taltal, el 25 de octubre
A las 04:02:37 del domingo, el CSN reportó un sismo de magnitud 3,1 Mlv a 56 kilómetros al sur de Taltal. La profundidad consignada en el informe fue de 74 kilómetros. El registro oficial incluye las coordenadas del epicentro y los datos técnicos del movimiento.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 04:02:37.
- Magnitud: 3,1 Mlv.
- Ubicación: 56 km al sur de Taltal.
- Profundidad: 74 km.
- Coordenadas: latitud −25,890; longitud −70,314.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 3,1 a 81 km al sureste de Socaire, el 25 de octubre
El décimo evento del listado corresponde a un sismo de magnitud 3,1 Mlv, registrado a las 03:08:17 del domingo 25 de octubre. El epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sureste de Socaire y alcanzó una profundidad de 242 kilómetros, la mayor entre los diez registros compartidos. La ficha del CSN reúne las coordenadas geográficas y los parámetros del movimiento.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 03:08:17.
- Magnitud: 3,1 Mlv.
- Ubicación: 81 km al sureste de Socaire.
- Profundidad: 242 km.
- Coordenadas: latitud −24,108; longitud −67,334.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 3,4 a 57 km al oeste de San Antonio de los Cobres, el 25 de octubre
Un sismo de magnitud 3,4 Mlv fue registrado a las 01:36:06 del domingo 25 de octubre, con una localización situada a 57 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres. Según la ficha del Centro Sismológico Nacional, el movimiento alcanzó una profundidad de 205 kilómetros, por lo que se trató de un evento de foco profundo. Su ubicación y parámetros forman parte del reporte oficial de actividad sísmica correspondiente a las primeras horas de la jornada.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 01:36:06.
- Magnitud: 3,4 Mlv.
- Ubicación: 57 km al oeste de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 205 km.
- Coordenadas: latitud −24,135; longitud −66,872.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 3,3 a 69 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, el 25 de octubre
A las 01:14:31 del domingo se reportó otro movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3,3 Mlv, cuyo epicentro se ubicó a 69 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres. El registro indicó una profundidad de 199 kilómetros, un parámetro que permite caracterizar el evento como un sismo de foco profundo. La información publicada por el CSN incluye las coordenadas y los datos técnicos necesarios para identificar el movimiento dentro del catálogo sísmico.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 01:14:31.
- Magnitud: 3,3 Mlv.
- Ubicación: 69 km al noroeste de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 199 km.
- Coordenadas: latitud −23,795; longitud −66,808.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 2,9 a 49 km al suroeste de Mina Collahuasi, el 25 de octubre
El catálogo sísmico también consignó un evento de magnitud 2,9 Mlv a las 01:06:07 del domingo 25 de octubre, localizado a 49 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. La ficha técnica estableció una profundidad de 115 kilómetros y consignó las coordenadas del epicentro. Estos parámetros permiten ubicar el movimiento dentro de la actividad sísmica registrada en el norte del país durante la madrugada.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 01:06:07.
- Magnitud: 2,9 Mlv.
- Ubicación: 49 km al suroeste de Mina Collahuasi.
- Profundidad: 115 km.
- Coordenadas: latitud −21,143; longitud −68,989.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Sismo de magnitud 2,9 a 49 km al suroeste de Ollagüe, el 25 de octubre
Un nuevo sismo de magnitud 2,9 Mlv fue informado a las 00:42:23, con epicentro a 49 kilómetros al suroeste de Ollagüe. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento se produjo a 140 kilómetros de profundidad. La ubicación, la hora y los parámetros instrumentales quedaron consignados en la ficha individual del CSN, que forma parte del registro de movimientos telúricos detectados durante las primeras horas del domingo.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 00:42:23.
- Magnitud: 2,9 Mlv.
- Ubicación: 49 km al suroeste de Ollagüe.
- Profundidad: 140 km.
- Coordenadas: latitud −21,515; longitud −68,604.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Temblor de magnitud 3,7 a 6 km al noroeste de Socaire, el 25 de octubre
El sismo de mayor magnitud entre los cinco registros proporcionados ocurrió a las 00:30:21 del domingo 25 de octubre. El CSN reportó una magnitud de 3,7 Mlv y situó el epicentro a seis kilómetros al noroeste de Socaire, con una profundidad de 164 kilómetros. La ficha oficial reúne las coordenadas y los datos del evento, que encabeza por magnitud este conjunto de reportes de la madrugada.
- Fecha y hora local: domingo 25 de octubre de 2026, a las 00:30:21.
- Magnitud: 3,7 Mlv.
- Ubicación: 6 km al noroeste de Socaire.
- Profundidad: 164 km.
- Coordenadas: latitud −23,557; longitud −67,933.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile mantiene vigilancia permanente sobre su actividad sísmica este domingo 25 de octubre de 2026, en un territorio expuesto a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. En este reporte en vivo encontrarás la información disponible sobre los últimos temblores en Chile hoy, con datos del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile acerca de la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada movimiento telúrico. El seguimiento comprende distintas zonas del país, desde las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en el norte, hasta Coquimbo, Valparaíso, la Región Metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, en el centro y sur. La cobertura se actualizará conforme se disponga de nuevos registros oficiales, para que puedas conocer dónde se producen los sismos, cuáles son sus características y qué localidades se encuentran más próximas a los epicentros reportados, sin confundir la magnitud de un evento con sus posibles efectos en la población.
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
Para conocer cómo se distribuye la actividad sísmica a lo largo del país, la siguiente tabla reunirá los eventos reportados por el CSN durante la jornada. Los datos se organizarán por hora local, ubicación de referencia del epicentro, magnitud y profundidad, cuatro indicadores que permiten distinguir las características de cada movimiento.
Tabla de los últimos temblores registrados en Chile
|Hora local
|Epicentro
|Magnitud
|Profundidad
|12:42 a. m.
|49 km al SO de Ollagüe
|2,9
|140 km
|12:30 a. m.
|6 km al NO de Socaire
|3,7
|164 km
Fuente: Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Registros publicados para el 25 de octubre de 2026.
Importante: el catálogo del CSN puede actualizarse a medida que se procesan nuevos datos. Esta tabla recoge los registros disponibles en la consulta y no representa necesariamente todos los sismos de la jornada.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
¿Dónde ocurren más temblores en Chile?
Los sismos pueden producirse en todo el territorio chileno, tanto en el continente como en zonas oceánicas. La actividad sísmica es especialmente importante a lo largo de la costa del país, donde interactúan las placas tectónicas. El norte y el centro de Chile también han registrado terremotos de gran magnitud.