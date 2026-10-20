La actividad sísmica en Chile se mantiene bajo vigilancia permanente debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyo movimiento genera terremotos y temblores en distintas regiones del país. Este martes 20 de octubre de 2026, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile actualizará el registro de los eventos detectados durante la jornada, con datos sobre la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación de cada epicentro. El seguimiento comprende zonas del norte, centro y sur, incluidas ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Santiago y Concepción, donde consultar información oficial ayuda a comprender cómo evoluciona la actividad sísmica.
Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, martes 20 de octubre
El catálogo del Centro Sismológico Nacional (CSN) será la referencia para consultar los últimos movimientos telúricos registrados en territorio chileno durante este martes 20 de octubre. A medida que se incorporen nuevos datos, el reporte permitirá identificar dónde se localizaron los sismos, qué magnitudes alcanzaron y a qué profundidad se produjeron.
La información se actualizará con los registros oficiales disponibles, sin asumir que todos los movimientos telúricos son perceptibles por la población ni que cada evento representa un riesgo significativo.
Temblor en San Pedro de Atacama
- Referencia: 116 km al E de San Pedro de Atacama
- Hora Local: 17:53:25 19/10/2026
- Hora UTC: 20:53:25 19/10/2026
- Latitud: -22.80
- Longitud: -67.08
- Profundidad: 263 km
- Magnitud: 3.6 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Tirúa
- Referencia: 153 km al O de Tirúa
- Hora local: 16:40:46 19/10/2026
- Hora UTC: 19:40:46 19/10/2026
- Latitud: -38.78
- Longitud: -75.16
- Profundidad: 20 km
- Magnitud: 3.2 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Tirúa
- Referencia: 159 km al O de Tirúa
- Hora local: 16:16:15 19/10/2026
- Hora UTC: 19:16:15 19/10/2026
- Latitud: -38.86
- Longitud: -75.20
- Profundidad: 20 km
- Magnitud: 3.9 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Chile
- Referencia: 72 km al SE de Socaire
- Hora local: 15:03:17 19/10/2026
- Hora: UTC 18:03:17 19/10/2026
- Latitud: -24.14
- Longitud: -67.52
- Profundidad: 207 km
- Magnitud: 3.0 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Concepción
- Referencia: 36 km al NE de Concepción.
- Hora local 14:20:31 19/10/2026
- Hora: UTC 17:20:31 19/10/2026
- Latitud: -36.53
- Longitud: -72.89
- Profundidad: 43 km
- Magnitud: 3.2 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Tirúa
- Referencia: 164 km al O de Tirúa
- Hora local: 14:00:29 19/10/2026
- Hora: UTC 17:00:29 19/10/2026
- Latitud: -38.83
- Longitud: -75.28
- Profundidad: 15 km
- Magnitud 3.6 MLv
- Fuente: CSN
Temblor al 82 km al NO de San Antonio de los Cobres
- Hora Local: 13:08:31 19/10/2026
- Hora UTC: 16:08:31 19/10/2026
- Latitud: -23.65
- Longitud:-66.82
- Profundidad: 229 km
- Magnitud: 3.6 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en Ollagüe
- Referencia: 48 km al SO de Ollagüe
- Hora Local: 12:18:22 19/10/2026
- Hora UTC: 15:18:22 19/10/2026
- Latitud: -21.60
- Longitud: -68.48
- Profundidad: 130 km
- Magnitud: 2.5 MLv
- Fuente: CSN
Temblor en San Pedro de Atacama
- Referencia: 68 km al NE de San Pedro de Atacama
- Hora Local: 11:40:30 19/10/2026
- Hora UTC: 14:40:30 19/10/2026
- Latitud: -22.42
- Longitud: -67.82
- Profundidad: 205 km
- Magnitud: 3.2 MLv
- Fuente: CSN
Temblor de magnitud 2,9 a 38 km al noroeste de San Pedro de Atacama
El Centro Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 2,9 Mlv a las 8:26:28 a. m. de este lunes 19 de octubre. El epicentro se localizó a 38 kilómetros al noroeste de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, con una profundidad de 106 kilómetros. El registro forma parte de los movimientos detectados durante la mañana y permite identificar las coordenadas geográficas del evento para su seguimiento. La información proporcionada no incluye reportes de percepción ciudadana ni antecedentes de daños o afectaciones relacionados con este temblor.
- Magnitud: 2,9 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 8:26:28 a. m.
- Ubicación: 38 km al noroeste de San Pedro de Atacama
- Profundidad: 106 km
- Coordenadas: -22.630, -68.406
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387825.html
Sismo de magnitud 2,8 a 47 km al suroeste de Ollagüe
Un movimiento de magnitud 2,8 Mlv fue registrado a las 6:45:26 a. m. del lunes 19 de octubre, a 47 kilómetros al suroeste de Ollagüe. De acuerdo con el CSN, el evento tuvo una profundidad de 145 kilómetros, por lo que se produjo a una profundidad considerable bajo la superficie terrestre. El registro incluye las coordenadas del epicentro, pero no aporta información sobre si el movimiento fue sentido en Ollagüe o en otras localidades cercanas. Por ello, los datos confirmados se limitan a los parámetros sísmicos publicados por el organismo.
- Magnitud: 2,8 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 6:45:26 a. m.
- Ubicación: 47 km al suroeste de Ollagüe
- Profundidad: 145 km
- Coordenadas: -21.529, -68.567
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387816.html
Temblor de magnitud 2,5 a 50 km al suroeste de Mina Collahuasi
El catálogo del Centro Sismológico Nacional incluye un sismo de magnitud 2,5 Mlv ocurrido a las 6:26:26 a. m., con epicentro a 50 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi. La profundidad reportada fue de 108 kilómetros. Este evento se suma a otros movimientos registrados en el entorno de Mina Collahuasi durante la misma jornada, aunque cada uno cuenta con una ubicación, una hora y una magnitud propias. La ficha disponible no consigna información sobre daños ni sobre la percepción del temblor por parte de trabajadores o residentes de la zona.
- Magnitud: 2,5 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 6:26:26 a. m.
- Ubicación: 50 km al suroeste de Mina Collahuasi
- Profundidad: 108 km
- Coordenadas: -21.194, -68.938
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387815.html
Sismo de magnitud 3,4 a 66 km al sureste de Socaire
A las 6:20:49 a. m. del lunes 19 de octubre se registró un movimiento de magnitud 3,4 Mlv, localizado a 66 kilómetros al sureste de Socaire. El CSN calculó una profundidad de 233 kilómetros, lo que lo sitúa entre los eventos más profundos del listado. La información permite distinguir este movimiento de otro sismo de mayor magnitud registrado en la misma zona durante la madrugada. Sin embargo, los datos compartidos no incluyen antecedentes sobre percepción ciudadana, daños o afectaciones en el área.
- Magnitud: 3,4 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 6:20:49 a. m.
- Ubicación: 66 km al sureste de Socaire
- Profundidad: 233 km
- Coordenadas: -23.884, -67.324
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387812.html
Terremoto de magnitud 4,4 a 66 km al sureste de Socaire
El sismo de mayor magnitud entre los diez eventos proporcionados ocurrió a las 4:33:35 a. m. del lunes 19 de octubre, con una magnitud de 4,4 Mw. Su epicentro se localizó a 66 kilómetros al sureste de Socaire y tuvo una profundidad de 220 kilómetros, según el registro del Centro Sismológico Nacional. A diferencia de los demás movimientos de este listado, cuya magnitud aparece expresada como Mlv, este evento figura con la escala Mw. La información disponible confirma sus parámetros instrumentales, pero no incluye datos sobre daños materiales, personas afectadas o percepción del movimiento.
- Magnitud: 4,4 Mw
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 4:33:35 a. m.
- Ubicación: 66 km al sureste de Socaire
- Profundidad: 220 km
- Coordenadas: -24.023, -67.448
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387801.html
Temblor de magnitud 2,6 a 50 km al suroeste de Ollagüe
El CSN también reportó un sismo de magnitud 2,6 Mlv a las 3:40:59 a. m. del lunes 19 de octubre, cuyo epicentro se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Ollagüe. La profundidad registrada fue de 134 kilómetros. Este movimiento ocurrió antes del sismo de magnitud 2,8 localizado en una zona cercana durante la mañana. Aunque ambos registros comparten una referencia geográfica similar, deben considerarse eventos individuales de acuerdo con sus respectivas fichas sísmicas.
- Magnitud: 2,6 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 3:40:59 a. m.
- Ubicación: 50 km al suroeste de Ollagüe
- Profundidad: 134 km
- Coordenadas: -21.539, -68.593
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387795.html
Sismo de magnitud 2,7 a 31 km al sur de Calama
Un movimiento de magnitud 2,7 Mlv fue registrado a las 2:56:37 a. m. del lunes 19 de octubre, a 31 kilómetros al sur de Calama. El evento tuvo una profundidad de 97 kilómetros, de acuerdo con el catálogo del Centro Sismológico Nacional. Su ubicación lo sitúa en el entorno de una de las principales ciudades del norte chileno, aunque el reporte no especifica si el temblor fue percibido en el área urbana. Tampoco se proporcionan datos sobre daños o alteraciones de servicios.
- Magnitud: 2,7 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 2:56:37 a. m.
- Ubicación: 31 km al sur de Calama
- Profundidad: 97 km
- Coordenadas: -22.745, -68.983
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387788.html
Temblor de magnitud 3,2 a 17 km al sureste de Mina Collahuasi
El listado incluye otro movimiento de magnitud 3,2 Mlv, registrado a las 2:47:28 a. m. del lunes 19 de octubre. El epicentro fue localizado a 17 kilómetros al sureste de Mina Collahuasi, con una profundidad de 96 kilómetros. Se trata de uno de los eventos de mayor magnitud del conjunto, después de los sismos de 4,4 y 3,6 registrados en el área de Socaire. Los datos proporcionados no confirman si el movimiento fue percibido en las instalaciones mineras ni si ocasionó alguna afectación.
- Magnitud: 3,2 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 2:47:28 a. m.
- Ubicación: 17 km al sureste de Mina Collahuasi
- Profundidad: 96 km
- Coordenadas: -20.933, -68.537
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387786.html
Sismo de magnitud 2,7 a 38 km al este de Baquedano
A las 2:39:30 a. m. del lunes 19 de octubre se reportó un sismo de magnitud 2,7 Mlv, localizado a 38 kilómetros al este de Baquedano. El Centro Sismológico Nacional informó una profundidad de 70 kilómetros, la menor entre los diez eventos incluidos en el listado. El registro permite identificar el lugar aproximado del epicentro y las coordenadas asociadas, pero no contiene información adicional sobre posibles consecuencias del movimiento en la localidad o sus alrededores.
- Magnitud: 2,7 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 2:39:30 a. m.
- Ubicación: 38 km al este de Baquedano
- Profundidad: 70 km
- Coordenadas: -23.222, -69.494
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387784.html
Temblor de magnitud 3,6 a 78 km al este de Socaire
El último evento del listado proporcionado corresponde a un sismo de magnitud 3,6 Mlv, registrado a las 2:04:57 a. m. del lunes 19 de octubre. El epicentro se localizó a 78 kilómetros al este de Socaire y la profundidad alcanzó los 238 kilómetros, la mayor entre los diez registros compartidos. El movimiento figura entre los sismos más profundos y de mayor magnitud del conjunto, aunque la información disponible no incluye reportes de percepción ciudadana ni daños. Su ficha oficial permite consultar las coordenadas y los parámetros publicados por el organismo.
- Magnitud: 3,6 Mlv
- Fecha y hora local: 19 de octubre de 2026, 2:04:57 a. m.
- Ubicación: 78 km al este de Socaire
- Profundidad: 238 km
- Coordenadas: -23.820, -67.170
- Ficha oficial: https://www.sismologia.cl/sismicidad/informes/2026/10/387780.html
Sigue en este live blog el reporte de los últimos sismos en Chile hoy, lunes 19 de octubre de 2026, con información actualizada sobre la actividad sísmica registrada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. Aquí podrás consultar la hora exacta de cada temblor, su magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, además de conocer si se reportan movimientos en zonas cercanas a ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, La Serena, Coquimbo, Santiago y Concepción. Debido a que Chile se encuentra en una zona de interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, los sismos forman parte de su dinámica geológica y pueden producirse en distintos puntos del territorio. Mantendremos el seguimiento de los registros oficiales durante la jornada para identificar los nuevos eventos y sus principales características, junto con recomendaciones de prevención de las autoridades para actuar ante una emergencia. Consulta las actualizaciones y contrasta siempre la información con las fuentes oficiales antes de compartir reportes sobre posibles daños o alertas.
Temblor en Chile hoy: hora, magnitud, profundidad y epicentro
Para conocer cómo se distribuye la actividad sísmica a lo largo del país, la siguiente tabla reunirá los eventos reportados por el CSN durante la jornada. Los datos se organizarán por hora local, ubicación de referencia del epicentro, magnitud y profundidad, cuatro indicadores que permiten distinguir las características de cada movimiento.
Tabla de los últimos temblores registrados en Chile
|8:26 a. m.
|38 km al NO de San Pedro de Atacama
|2,9 Mlv
|106 km
|6:45 a. m.
|47 km al SO de Ollagüe
|2,8 Mlv
|145 km
|6:26 a. m.
|50 km al SO de Mina Collahuasi
|2,5 Mlv
|108 km
|6:20 a. m.
|66 km al SE de Socaire
|3,4 Mlv
|233 km
|4:33 a. m.
|66 km al SE de Socaire
|4,4 Mw
|220 km
|3:40 a. m.
|50 km al SO de Ollagüe
|2,6 Mlv
|134 km
|2:56 a. m.
|31 km al S de Calama
|2,7 Mlv
|97 km
|2:47 a. m.
|17 km al SE de Mina Collahuasi
|3,2 Mlv
|96 km
|2:39 a. m.
|38 km al E de Baquedano
|2,7 Mlv
|70 km
|2:04 a. m.
|78 km al E de Socaire
|3,6 Mlv
|238 km
Importante: este reporte se actualizará con la información disponible del Centro Sismológico Nacional. La tabla no representa necesariamente todos los sismos ocurridos durante el día y puede cambiar conforme se publiquen nuevos registros o se revisen los datos preliminares. Para consultar los detalles de cada evento, visita el catálogo oficial del CSN.
¿Por qué tiembla tanto en Chile?
La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.
Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.
Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.
¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?
La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.
Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:
- Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.
- Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.
- Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.
- Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.
- La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.
- Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.
- Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.
- Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.
Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.
Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico
La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.
- Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.
- Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.
Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.
¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.
Antes de un sismo
- Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.
- Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.
- Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.
- Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.
- Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.
Durante el movimiento telúrico
- Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.
- Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.
- Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.
- No utilices ascensores mientras dure la emergencia.
Después del temblor
- Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.
- Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.
- Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.
- Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.
Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.
¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?
Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.
Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Chile en tiempo real?
Para conocer la hora, magnitud, profundidad y referencia del epicentro de los últimos sismos, la principal fuente de consulta es el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Sus registros pueden modificarse a medida que se procesan nuevas señales y se revisan los parámetros de cada evento.
También es importante distinguir entre la información sísmica y las instrucciones de emergencia: el CSN proporciona datos técnicos de los movimientos telúricos, mientras que SENAPRED comunica recomendaciones, alertas y medidas de protección para la población.
Temblor en Socaire