La actividad sísmica en Colombia se monitorea de forma permanente para identificar los movimientos telúricos que ocurren en las distintas regiones del país. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional, recopila y actualiza los registros de cada evento con datos como la hora, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, parámetros que permiten conocer las características de los temblores detectados durante la jornada.
Los reportes oficiales permiten consultar dónde se registraron los últimos sismos en Colombia y cuáles fueron sus principales características. Sin embargo, la información inicial puede cambiar conforme los especialistas analizan los datos instrumentales y verifican los parámetros de cada movimiento telúrico.
Temblor en Colombia EN VIVO hoy, viernes 30 de octubre: últimos reportes del SGC
El seguimiento de los últimos temblores en Colombia puede realizarse mediante los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano, que publica información sobre los eventos sísmicos detectados en el territorio nacional. Los registros incluyen datos técnicos que ayudan a identificar cuándo ocurrió cada movimiento, en qué zona se localizó y qué magnitud alcanzó según las evaluaciones disponibles.
La información difundida poco después de un sismo puede tener carácter preliminar. A medida que se procesan las señales de las estaciones de monitoreo, el SGC puede revisar la magnitud, la profundidad o la localización del epicentro. Por esta razón, es importante consultar las actualizaciones oficiales para conocer los parámetros más recientes de cada evento.
Además de registrar la actividad sísmica mediante instrumentos especializados, el organismo dispone del formulario Sismo Sentido, una herramienta que permite a las personas comunicar si percibieron un temblor y describir lo ocurrido en su localidad. Estos reportes ciudadanos aportan información complementaria para evaluar la percepción del movimiento en diferentes áreas y contrastarla con los datos instrumentales.
Para conocer los sismos registrados en Colombia hoy, viernes 30 de octubre, y consultar sus características, puedes acceder al sitio oficial del Servicio Geológico Colombiano. Allí encontrarás información institucional sobre la actividad sísmica, sujeta a las actualizaciones que realicen los especialistas a partir del análisis de los registros disponibles.
Temblor de magnitud 4.0 en Chaparral, Tolima
Un movimiento telúrico de magnitud 4.0 fue reportado a las 2:27 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima. El evento fue clasificado como superficial y procesado manualmente por el SGC. Su localización aparece en las coordenadas 3.88° de latitud norte y 75.63° de longitud oeste. El registro también incluye una referencia de intensidad instrumental, aunque los datos compartidos no especifican un valor numérico para esa medición. Entre los municipios próximos al área del movimiento se encuentran Roncesvalles, a 15 kilómetros; San Antonio, a 17 kilómetros; y Chaparral, a 24 kilómetros.
- Magnitud: 4.0.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora local: 02:27 a. m.
- Hora UTC: 07:27.
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia.
- Coordenadas: 3.88° N, 75.63° O.
- Profundidad: superficial; sin valor numérico informado.
- Intensidad: el registro indica intensidad instrumental, sin especificar el valor.
- Estado del reporte: manual.
- Municipios cercanos: Roncesvalles (15 km), San Antonio (17 km) y Chaparral (24 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.2 en Los Santos, Santander
El SGC registró un sismo de magnitud 2.2 a las 2:16 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026 en Los Santos, departamento de Santander. El movimiento alcanzó una profundidad de 153 kilómetros y su procesamiento figura como automático. La información proporcionada no incluye las coordenadas exactas del epicentro. Entre las poblaciones más próximas aparecen Cepitá y Los Santos, ambas a 9 kilómetros, además de Jordán, a 11 kilómetros del punto de referencia.
- Magnitud: 2.2.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora local: 02:16 a. m.
- Hora UTC: 07:16.
- Epicentro: Los Santos, Santander, Colombia.
- Coordenadas: no especificadas en el registro proporcionado.
- Profundidad: 153 km.
- Estado del reporte: automático.
- Municipios cercanos: Cepitá (9 km), Los Santos (9 km) y Jordán (11 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.0 en Chaparral, Tolima
Otro movimiento telúrico fue registrado a la 1:22 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026 en el área de Chaparral, Tolima. El sismo alcanzó una magnitud de 2.0 y fue clasificado como superficial. Según el reporte compartido, el procesamiento fue automático. Entre los municipios cercanos se encuentran Chaparral, a 24 kilómetros; Roncesvalles, a 27 kilómetros; y San Antonio, también a 27 kilómetros. El registro no proporciona coordenadas ni una profundidad expresada en kilómetros.
- Magnitud: 2.0.
- Fecha: viernes 30 de octubre de 2026.
- Hora local: 01:22 a. m.
- Hora UTC: 06:22.
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia.
- Coordenadas: no especificadas en el registro proporcionado.
- Profundidad: superficial; sin valor numérico informado.
- Estado del reporte: automático.
- Municipios cercanos: Chaparral (24 km), Roncesvalles (27 km) y San Antonio (27 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.2 en Chaparral, Tolima
Un movimiento telúrico de magnitud 2.2 fue reportado a las 7:37 p. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima. El SGC clasificó el evento como superficial y señaló que su procesamiento fue manual. El epicentro se ubicó en las coordenadas 3.83° de latitud norte y 75.65° de longitud oeste. Entre los municipios más próximos figuran Roncesvalles y San Antonio, ambos a 21 kilómetros, además de Chaparral, a 22 kilómetros del punto de referencia.
- Magnitud: 2.2.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 19:37 (7:37 p. m.).
- Hora UTC: 00:37 del viernes 30 de octubre.
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia.
- Coordenadas: 3.83° N, 75.65° O.
- Profundidad: superficial; sin valor numérico informado.
- Estado del reporte: manual.
- Municipios cercanos: Roncesvalles (21 km), San Antonio (21 km) y Chaparral (22 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.6 en Los Santos, Santander
El SGC registró un sismo de magnitud 2.6 a las 7:18 p. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Los Santos, departamento de Santander. El movimiento tuvo una profundidad de 138 kilómetros y fue procesado manualmente. El epicentro se localizó en las coordenadas 6.77° de latitud norte y 73.14° de longitud oeste. De acuerdo con el reporte, Los Santos fue el municipio más próximo, a 4 kilómetros; le siguieron Jordán, a 6 kilómetros, y Villanueva, a 12 kilómetros. Por su profundidad, este evento fue el más profundo de los tres sismos reportados en territorio colombiano en esta actualización.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 19:18 (7:18 p. m.).
- Hora UTC: 00:18 del viernes 30 de octubre.
- Epicentro: Los Santos, Santander, Colombia.
- Coordenadas: 6.77° N, 73.14° O.
- Profundidad: 138 km.
- Estado del reporte: manual.
- Municipios cercanos: Los Santos (4 km), Jordán (6 km) y Villanueva (12 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.3 en El Litoral del San Juan, Chocó
Un sismo de magnitud 2.3 fue registrado a las 6:33 p. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en el municipio de El Litoral del San Juan, cuya cabecera es Docordó, en el departamento de Chocó. El reporte señala una profundidad de 50 kilómetros y ubica el epicentro en las coordenadas 4.35° N y 76.68° O. El evento fue procesado manualmente. Entre las poblaciones más cercanas aparecen Sipí, a 34 kilómetros; Trujillo, en Valle del Cauca, a 43 kilómetros; y Riofrío, también en Valle del Cauca, a 49 kilómetros.
- Magnitud: 2.3.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 18:33 (6:33 p. m.).
- Hora UTC: 23:33 del jueves 29 de octubre.
- Epicentro: El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, Colombia.
- Coordenadas: 4.35° N, 76.68° O.
- Profundidad: 50 km.
- Estado del reporte: manual.
- Municipios cercanos: Sipí (34 km), Trujillo (43 km) y Riofrío (49 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 3.1 en Istmina, Chocó
Un sismo de magnitud 3.1 se registró a las 10:45 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en el área de Istmina, departamento de Chocó. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una profundidad de 43 kilómetros y se localizó en las coordenadas 4.45° de latitud norte y 76.70° de longitud oeste, según el registro proporcionado. El boletín fue procesado manualmente. Entre los municipios cercanos al epicentro figuran Sipí, a 23 kilómetros; Trujillo, en Valle del Cauca, a 50 kilómetros; y El Dovio, también en Valle del Cauca, a 52 kilómetros.
- Magnitud: 3.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 10:45 a. m.
- Hora UTC: 15:45.
- Epicentro reportado: Istmina, Chocó, Colombia.
- Coordenadas: 4.45°, -76.70°.
- Profundidad: 43 km.
- Estado del reporte: manual.
- Municipios cercanos: Sipí (23 km), Trujillo (50 km) y El Dovio (52 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.5 en Simacota, Santander
El SGC reportó un movimiento telúrico de magnitud 2.5 a las 10:35 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Simacota, departamento de Santander. El evento alcanzó una profundidad de 111 kilómetros, por lo que se encuentra entre los más profundos de este grupo de reportes. Su procesamiento figura como automático y el registro identifica como poblaciones próximas a El Carmen de Chucurí, a 20 kilómetros; Simacota, a 22 kilómetros; y Santa Helena del Opón, también a 22 kilómetros. La información disponible no especifica las coordenadas del epicentro.
- Magnitud: 2.5.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 10:35 a. m.
- Hora UTC: 15:35.
- Epicentro reportado: Simacota, Santander, Colombia.
- Coordenadas: no especificadas en el registro proporcionado.
- Profundidad: 111 km.
- Estado del reporte: automático.
- Municipios cercanos: El Carmen de Chucurí (20 km), Simacota (22 km) y Santa Helena del Opón (22 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.6 en Alvarado, Tolima
Un sismo de magnitud 2.6 fue registrado a las 9:45 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en el área de Alvarado, departamento de Tolima. Según el boletín proporcionado, el evento fue clasificado como superficial y su procesamiento fue automático. Entre los municipios más próximos se encuentran Anzoátegui, a 8 kilómetros; Alvarado, a 9 kilómetros; y Santa Isabel, a 16 kilómetros. El registro compartido no incluye coordenadas ni una profundidad expresada en kilómetros, por lo que el dato de profundidad se mantiene como superficial.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 9:45 a. m.
- Hora UTC: 14:45.
- Epicentro reportado: Alvarado, Tolima, Colombia.
- Coordenadas: no especificadas en el registro proporcionado.
- Profundidad: superficial; sin valor numérico informado.
- Estado del reporte: automático.
- Municipios cercanos: Anzoátegui (8 km), Alvarado (9 km) y Santa Isabel (16 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
Temblor de magnitud 2.1 en Chaparral, Tolima
El cuarto movimiento telúrico de este grupo se registró a las 9:37 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima, con una magnitud de 2.1. El Servicio Geológico Colombiano lo clasificó como superficial y señaló que el procesamiento fue automático. Los municipios cercanos al área del evento incluyen Roncesvalles, a 19 kilómetros; San Antonio, a 23 kilómetros; y Chaparral, a 27 kilómetros. El reporte proporcionado no contiene coordenadas exactas ni una profundidad numérica.
- Magnitud: 2.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora local: 9:37 a. m.
- Hora UTC: 14:37.
- Epicentro reportado: Chaparral, Tolima, Colombia.
- Coordenadas: no especificadas en el registro proporcionado.
- Profundidad: superficial; sin valor numérico informado.
- Estado del reporte: automático.
- Municipios cercanos: Roncesvalles (19 km), San Antonio (23 km) y Chaparral (27 km).
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC).
¿Qué debo hacer durante un temblor en Colombia?
Mantén la calma, protégete debajo de una mesa resistente si estás en un lugar seguro y cubre la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. No utilices ascensores ni intentes salir corriendo mientras continúa el movimiento. Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes y cables eléctricos.
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¿Qué son las réplicas de un terremoto?
Son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal como consecuencia del reajuste de los esfuerzos en la región afectada. Pueden producirse durante días, semanas o incluso más tiempo. Si una réplica ocurre en una zona donde las edificaciones quedaron debilitadas, puede provocar daños adicionales.
Todos los elementos
¿Qué diferencia hay entre un temblor y un terremoto?
Ambos términos se refieren a movimientos sísmicos. En el lenguaje cotidiano, suele utilizarse «temblor» para los movimientos que no causan daños importantes y «terremoto» para los que provocan efectos destructivos. Sin embargo, la magnitud mide la energía liberada, mientras que la intensidad describe cómo se percibe el sismo y qué efectos produce en cada lugar.
¿Dónde consultar los últimos temblores en Colombia?
Puedes consultar los reportes de los últimos sismos en el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Su plataforma permite revisar datos como la fecha, la hora, la magnitud, la profundidad y la localización de los movimientos sísmicos registrados.
Sismo de magnitud 2.0 en Chaparral, Tolima, Colombia — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.0 se registró a las 6:35 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima, Colombia, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento fue identificado mediante un procesamiento automático y clasificado como superficial, aunque el registro proporcionado no especifica una profundidad numérica ni las coordenadas exactas del epicentro. Entre los municipios más próximos se encuentran Roncesvalles, a 20 kilómetros; San Antonio, a 21 kilómetros; y Chaparral, a 22 kilómetros.
- Magnitud: 2.0
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 6:35 a. m. (hora local)
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia
- Coordenadas: No especificadas en los datos proporcionados
- Profundidad: Superficial
- Estado del reporte: Automático
- Municipios cercanos: Roncesvalles (20 km), San Antonio (21 km) y Chaparral (22 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Sismo de magnitud 2.1 en Valledupar, Cesar, Colombia — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.1 fue registrado a las 5:51 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Valledupar, departamento de Cesar, Colombia. De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el sismo alcanzó una profundidad de 56 kilómetros y su reporte fue procesado manualmente. El epicentro se localizó en las coordenadas 10.27° de latitud norte y 73.70° de longitud oeste. Entre los municipios cercanos figuran Pueblo Bello, a 21 kilómetros; El Copey, a 31 kilómetros; y Bosconia, a 38 kilómetros.
- Magnitud: 2.1
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 5:51 a. m. (hora local)
- Epicentro: Valledupar, Cesar, Colombia
- Coordenadas: 10.27°, -73.70°
- Profundidad: 56 km
- Estado del reporte: Manual
- Municipios cercanos: Pueblo Bello (21 km), El Copey (31 km) y Bosconia (38 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Sismo de magnitud 2.9 en Chaparral, Tolima, Colombia — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.9 se registró a las 3:29 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima, Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano. El evento fue revisado manualmente y clasificado como superficial, sin que el reporte suministrado detalle una profundidad numérica. Su localización fue establecida en las coordenadas 3.81° de latitud norte y 75.68° de longitud oeste. Los municipios próximos al epicentro incluyen Roncesvalles, a 23 kilómetros; Chaparral, a 24 kilómetros; y San Antonio, a 25 kilómetros.
- Magnitud: 2.9
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, 3:29 a. m. (hora local)
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia
- Coordenadas: 3.81°, -75.68°
- Profundidad: Superficial
- Estado del reporte: Manual
- Municipios cercanos: Roncesvalles (23 km), Chaparral (24 km) y San Antonio (25 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Sismo de magnitud 3.1 en Chaparral, Tolima, Colombia — 29 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 3.1 se registró durante la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026 en Chaparral, departamento de Tolima, Colombia, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:52 a. m., hora local, y fue clasificado como superficial. El evento fue revisado manualmente y se localizó en las coordenadas 3.84° de latitud norte y 75.63° de longitud oeste. Entre los municipios más próximos al epicentro se encuentran Roncesvalles y San Antonio, ambos a 19 kilómetros, además de Chaparral, a 22 kilómetros.
- Magnitud: 3.1
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, a la 1:52 a. m. (hora local)
- Epicentro: Chaparral, Tolima, Colombia
- Coordenadas: 3.84°, -75.63°
- Profundidad: Superficial
- Estado del reporte: Manual
- Municipios cercanos: Roncesvalles (19 km), San Antonio (19 km) y Chaparral (22 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Sismo de magnitud 2.4 en Los Santos, Santander, Colombia — 29 de octubre de 2026
Un movimiento telúrico de magnitud 2.4 se registró a la 1:51 a. m. del jueves 29 de octubre de 2026 en Los Santos, departamento de Santander, Colombia. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo una profundidad de 145 kilómetros, por lo que se clasifica como un evento profundo. El epicentro fue ubicado en las coordenadas 6.81° de latitud norte y 73.14° de longitud oeste. Los Santos se encuentra a 7 kilómetros del punto reportado, mientras que Jordán está a 10 kilómetros y Zapatoca, a 14 kilómetros.
- Magnitud: 2.4
- Fecha y hora: 29 de octubre de 2026, a la 1:51 a. m. (hora local)
- Epicentro: Los Santos, Santander, Colombia
- Coordenadas: 6.81°, -73.14°
- Profundidad: 145 km
- Estado del reporte: Manual
- Municipios cercanos: Los Santos (7 km), Jordán (10 km) y Zapatoca (14 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
Sismo de magnitud 2.7 en El Litoral del San Juan, Chocó, Colombia — 28 de octubre de 2026
Un sismo de magnitud 2.7 fue registrado a las 11:18 p. m. del miércoles 28 de octubre de 2026 en El Litoral del San Juan, cuya cabecera municipal es Docordó, en el departamento de Chocó, Colombia. De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió a una profundidad de 49 kilómetros y su reporte fue procesado manualmente. Las coordenadas del evento fueron 4.36° de latitud norte y 76.69° de longitud oeste. Entre las localidades cercanas figuran Sipí, en Chocó, a 33 kilómetros; Trujillo, en Valle del Cauca, a 45 kilómetros; y Riofrío, también en Valle del Cauca, a 51 kilómetros.
- Magnitud: 2.7
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 11:18 p. m. (hora local)
- Epicentro: El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, Colombia
- Coordenadas: 4.36°, -76.69°
- Profundidad: 49 km
- Estado del reporte: Manual
- Municipios cercanos: Sipí (33 km), Trujillo (45 km) y Riofrío (51 km)
- Agencia: Servicio Geológico Colombiano (SGC)
El reporte de los últimos sismos en Colombia de este jueves 29 de octubre de 2026 permite conocer los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional, con información sobre la magnitud, la hora de ocurrencia, la profundidad y la ubicación del epicentro, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La actividad sísmica se mantiene bajo vigilancia en regiones como Santander, la zona del nido sísmico de Bucaramanga, la costa del Pacífico y otras áreas atravesadas por fallas geológicas. Si buscas información sobre dónde tembló hoy en Colombia, cuál fue el último sismo y en qué zonas se registraron los movimientos más recientes, los informes oficiales permiten consultar las características de cada evento y seguir las actualizaciones de la Red Sismológica Nacional de Colombia.
Colombia y su compleja actividad tectónica
La ubicación geográfica de Colombia explica buena parte de su actividad sísmica. El país se encuentra en una zona donde interactúan diferentes placas tectónicas, entre ellas las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.
La interacción entre estas estructuras genera diferentes fuentes de sismicidad a lo largo del territorio. Los terremotos pueden producirse tanto en zonas de subducción como en fallas geológicas ubicadas dentro de la corteza.
Por esta razón, los sismos no se concentran exclusivamente en una determinada región. El SGC mantiene una vigilancia permanente para identificar los movimientos y estudiar su comportamiento.
Las regiones de Colombia con mayor actividad sísmica
La amenaza sísmica colombiana presenta diferencias importantes según la región. Una de las zonas más conocidas por su actividad es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander.
También existe una importante actividad sísmica en el suroccidente colombiano, particularmente en zonas cercanas a la costa del Pacífico y al límite con Ecuador.
El piedemonte de la cordillera Oriental y algunas regiones de los departamentos de Meta, Cundinamarca, Boyacá y Tolima también pueden registrar movimientos telúricos de distinta profundidad y magnitud.
Esta distribución explica por qué un sismo puede sentirse en ciudades alejadas del epicentro y, al mismo tiempo, pasar desapercibido en otras localidades más próximas.
El Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas más activas
El llamado Nido Sísmico de Bucaramanga es uno de los fenómenos que más interés despierta entre los especialistas. Se trata de una concentración de actividad sísmica ubicada en el departamento de Santander.
Una característica particular de esta región es la elevada frecuencia de sismos, muchos de ellos de magnitudes pequeñas que no son percibidos por la población.
El monitoreo de esta zona permite a los investigadores estudiar la profundidad, frecuencia y distribución de los eventos para comprender mejor la dinámica sísmica del territorio colombiano.
Las fallas geológicas que explican parte de los terremotos en Colombia
Colombia cuenta con numerosos sistemas de fallas geológicas. Entre las estructuras más conocidas se encuentran la falla de Bucaramanga-Santa Marta, la falla de Romeral, la falla de Algeciras y otros sistemas asociados con la deformación de los Andes.
Estas estructuras permiten que la energía acumulada en la corteza terrestre se libere mediante movimientos sísmicos.
Sin embargo, no todos los terremotos registrados en Colombia pueden atribuirse directamente a una única falla. La actividad sísmica responde a una configuración tectónica mucho más amplia y compleja.
Los terremotos que marcaron la historia sísmica de Colombia
Colombia tiene un amplio historial de terremotos destructivos. Uno de los antecedentes más recordados es el terremoto de Popayán de 1983, que provocó graves daños en la ciudad y dejó importantes consecuencias para su población.
Otro de los episodios más devastadores ocurrió en 1999, cuando un terremoto afectó al Eje Cafetero, especialmente a Armenia y otras localidades de la región.
También destacan los terremotos de Tumaco de 1906, uno de los mayores eventos registrados en la historia sísmica de Colombia, y otros movimientos ocurridos a lo largo del territorio andino.
Estos acontecimientos han permitido fortalecer las investigaciones sobre amenaza sísmica y la preparación de las ciudades frente a futuros terremotos.
El terremoto de El Calvario que sacudió Colombia en 2023
El 17 de agosto de 2023, Colombia registró un terremoto de magnitud 6,1 con epicentro cerca de El Calvario, Meta. El evento ocurrió a las 12:04 p. m. y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.
El movimiento fue sentido en diferentes departamentos del país y posteriormente se registró una secuencia de réplicas. Hasta las 2:00 p. m. de ese mismo día, el SGC había reportado más de 20 réplicas, con magnitudes entre 2,0 y 5,6.
La secuencia continuó durante las horas siguientes. Para las 6:00 p. m. del 18 de agosto de 2023, el SGC había localizado 180 sismos asociados con la secuencia, con magnitudes entre 0,7 y 6,1 y profundidades inferiores a 20 kilómetros.
Este antecedente resulta especialmente útil para comprender la actividad sísmica del centro del país, aunque debe mantenerse separado de las actualizaciones correspondientes al 17 de agosto de 2026.
Así monitorea el SGC los terremotos en Colombia
La Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) es la encargada de observar, monitorear, investigar y evaluar la actividad sísmica del país de manera continua. El SGC utiliza los datos obtenidos por su red para localizar los eventos y determinar sus principales parámetros.
Entre los datos que se calculan después de un movimiento se encuentran la hora de origen, magnitud, profundidad y localización del epicentro.
El SGC también utiliza la información recopilada para estudiar la amenaza sísmica y proporcionar información a las entidades encargadas de la gestión del riesgo.
Magnitud, profundidad e intensidad: qué significa cada dato
Cuando ocurre un terremoto, el reporte oficial suele incluir varios parámetros que pueden resultar confusos para el lector.
La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen. La profundidad indica qué tan lejos de la superficie se encuentra el punto donde comenzó la ruptura.
La intensidad, en cambio, se refiere a los efectos y a la forma en que el movimiento es percibido en un lugar determinado. El SGC utiliza la Escala Macrosísmica Europea EMS-98 para evaluar estos efectos a partir de los reportes obtenidos.
Por eso, un terremoto puede tener una única magnitud, pero presentar diferentes niveles de intensidad dependiendo de la localidad.
¿Por qué un terremoto puede sentirse en varias ciudades?
Las ondas sísmicas se propagan desde el punto donde se produce la ruptura y pueden recorrer grandes distancias.
La magnitud del evento, su profundidad, la distancia respecto del epicentro y las características geológicas del terreno influyen en la manera en que se percibe el movimiento.
Por ejemplo, un sismo superficial puede generar una sacudida importante en zonas cercanas al epicentro, mientras que uno más profundo puede sentirse en una región mucho más amplia sin necesariamente producir los mismos efectos en superficie.
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
La preparación es una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados con los terremotos.
Antes de un sismo
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y artículos básicos.
- Elabora un plan familiar y establece puntos de encuentro.
- Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.
- Identifica los lugares seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.
- Revisa las rutas de evacuación y conoce las salidas disponibles.
Durante un sismo
La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse.
Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.
No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento y evita utilizar ascensores.
Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.
Después de un sismo
Comprueba si hay personas heridas y revisa los posibles daños únicamente cuando sea seguro hacerlo.
Presta atención a fugas de gas, daños eléctricos o problemas estructurales. Evita ingresar a edificios afectados hasta que sean revisados y considerados seguros por las autoridades.
Mantente informado mediante los canales oficiales del SGC y de las entidades de gestión del riesgo.
Los terremotos no se pueden predecir
La ciencia no cuenta actualmente con un método que permita establecer con precisión la fecha, hora, ubicación y magnitud de un terremoto.
El monitoreo sísmico permite detectar los movimientos una vez que comienzan, localizar sus epicentros y analizar sus características, pero no anticipar un terremoto concreto con días u horas de anticipación.
Por ello, la información proporcionada por el SGC debe entenderse como una herramienta para conocer la actividad sísmica registrada y mejorar la preparación frente a este tipo de fenómenos.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Colombia
¿Qué institución registra los sismos en Colombia?
El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, realiza el monitoreo de la actividad sísmica del territorio nacional.
¿Dónde puedo consultar los últimos sismos?
El SGC dispone de un visor oficial de sismos donde se puede consultar la actividad sísmica registrada en Colombia.
¿Qué es el epicentro de un terremoto?
Es el punto situado en la superficie terrestre directamente sobre el lugar donde comenzó la ruptura que originó el sismo en el interior de la Tierra.
¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?
La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un determinado lugar.
¿Qué es una réplica?
Es un sismo que ocurre después de un terremoto principal en la misma región o en sus alrededores. Las réplicas pueden producirse durante días, semanas o incluso meses después de un evento importante. El SGC ha documentado este comportamiento en secuencias sísmicas como la de El Calvario de 2023.
¿Por qué tiembla tanto en Colombia?
La actividad sísmica está relacionada con la compleja interacción de placas tectónicas y con los numerosos sistemas de fallas presentes en el territorio colombiano.
Temblor de magnitud 3.0 en El Litoral del San Juan, Chocó
Un sismo de magnitud 3.0 se registró a las 3:51 a. m. del viernes 30 de octubre de 2026 en el municipio de El Litoral del San Juan, cuya cabecera es Docordó, en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano ubicó el movimiento en las coordenadas 4.27° de latitud norte y 76.74° de longitud oeste, con una profundidad de 54 kilómetros. El reporte fue procesado manualmente. Entre los municipios más cercanos al epicentro figuran Sipí, en Chocó, a 44 kilómetros; Calima, en Valle del Cauca, a 47 kilómetros; y Trujillo, también en Valle del Cauca, a 47 kilómetros.