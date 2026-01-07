México enfrenta de manera constante una elevada actividad sísmica como resultado de su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde se concentra buena parte de la dinámica tectónica y volcánica mundial. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la interacción de diversas placas litosféricas en esta región explica la alta recurrencia de temblores que se registra en el país.

Contexto tectónico y origen de la sismicidad

El territorio mexicano se encuentra en una compleja zona de contacto entre, al menos, cinco placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. La subducción, fricción y desplazamiento relativo de estas placas son los procesos que generan la sismicidad cotidiana. Este entorno geodinámico coloca a México entre las naciones con mayor exposición a sismos a nivel global, tanto por el volumen de eventos como por la posibilidad de que se presenten movimientos telúricos de gran magnitud.

Las estadísticas operativas del SSN muestran que cada día se registran numerosos sismos distribuidos en distintas regiones del país. El número acumulado en un mes puede alcanzar varios miles de eventos. Una proporción de ellos supera la magnitud 3.0, umbral a partir del cual algunos movimientos pueden ser percibidos por la población, sobre todo en áreas cercanas al epicentro o en suelos que favorecen la amplificación del movimiento.

Microsismos y particularidades de la CDMX

Además de los sismos moderados, en México ocurre de manera continua una gran cantidad de microsismos, es decir, eventos de baja magnitud que con frecuencia pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. En muchos casos, estos sismos no resultan relevantes para ciertos sistemas de alerta temprana debido a sus características de energía, profundidad y distancia.

En la Ciudad de México (CDMX), este tipo de actividad sísmica de baja intensidad ha sido documentada de forma sistemática por el SSN y por distintos centros de investigación. Se vincula principalmente con fallas geológicas locales y con la singular respuesta del subsuelo capitalino, compuesto en buena parte por depósitos lacustres y materiales de baja rigidez. Estas condiciones favorecen la amplificación de las ondas sísmicas, de modo que, aun cuando la magnitud del evento es reducida, pueden generarse vibraciones perceptibles o ligeras variaciones en la intensidad registrada en ciertos sectores urbanos.

Actividad reciente: temblores del 7 de enero de 2026

El reporte oficial del SSN correspondiente al miércoles 7 de enero de 2026 detalla los sismos más recientes ocurridos en el territorio nacional, con información sobre ubicación, magnitud, hora y profundidad hipocentral. En línea con los patrones históricos de sismicidad en México, la mayor concentración de temblores se observa en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima. En estas regiones, la ocurrencia cotidiana de movimientos telúricos forma parte del comportamiento esperado de un entorno tectónico intensamente activo.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.