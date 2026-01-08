México se caracteriza por una alta actividad sísmica debido a su posición dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde se concentra buena parte de la dinámica tectónica y volcánica del planeta. Según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la interacción de varias placas litosféricas explica la frecuencia con la que se registran temblores en el país y el potencial de que ocurran sismos de gran magnitud.

Contexto tectónico de México y origen de los sismos

El territorio mexicano se ubica en una compleja región de contacto entre, al menos, cinco placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe. Los procesos de subducción, fricción y desplazamiento relativo entre estas placas generan la sismicidad cotidiana que se observa en diversas zonas del país.

Este entorno geodinámico coloca a México entre las naciones con mayor exposición a sismos a nivel mundial, tanto por el número de eventos que se registran como por la posibilidad de que se presenten movimientos telúricos de magnitud significativa capaces de causar daños importantes.

Las estadísticas operativas del SSN muestran que todos los días se registran numerosos sismos en distintas regiones. En un solo mes pueden acumularse varios miles de eventos. Una parte de ellos rebasa la magnitud 3.0, umbral a partir del cual algunos movimientos pueden ser perceptibles para la población, especialmente en áreas cercanas al epicentro o en zonas con suelos que amplifican la vibración del terreno.

Microsismos y particularidades sísmicas de la Ciudad de México

Además de los sismos moderados y fuertes, en México ocurre de manera constante una gran cantidad de microsismos, es decir, eventos de baja magnitud que, en muchos casos, pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Debido a su escasa energía, profundidad y distancia al sitio de observación, muchos de estos temblores no activan determinados sistemas de alerta temprana.

En la Ciudad de México (CDMX), esta actividad sísmica de baja intensidad ha sido documentada de forma sistemática por el SSN y por diversos centros de investigación. Se relaciona principalmente con fallas geológicas locales y con la singular respuesta del subsuelo capitalino, formado en gran medida por depósitos lacustres y materiales de baja rigidez.

Estas condiciones geológicas favorecen la amplificación de las ondas sísmicas. Por ello, aun cuando la magnitud del evento es reducida, pueden percibirse vibraciones sensibles o registrarse ligeras variaciones en la intensidad del movimiento en ciertos sectores urbanos, lo que explica que algunos temblores se sientan con diferente fuerza dentro de la misma ciudad.

Actividad sísmica reciente: temblores del 8 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte oficial del SSN correspondiente al jueves 8 de enero de 2026, en el territorio nacional se registraron diversos sismos, con información detallada sobre su ubicación, magnitud, hora de ocurrencia y profundidad hipocentral.

En consonancia con los patrones históricos de sismicidad en México, la mayor concentración de temblores se reportó en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima. En estas entidades, la ocurrencia casi diaria de movimientos telúricos forma parte del comportamiento esperado de un entorno tectónico altamente activo y refuerza la importancia de la preparación y la cultura de prevención ante sismos.

¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo en México?

Antes de un sismo

Identifica zonas seguras dentro de tu casa, escuela u oficina (junto a columnas, muros estructurales, lejos de ventanas y objetos que puedan caer).

Elabora y practica un plan familiar de protección civil, incluyendo puntos de reunión y rutas de evacuación.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín básico, documentos importantes y cargadores portátiles.

Fija muebles altos, repisas y electrodomésticos pesados a muros para evitar que se vuelquen.

Infórmate sobre los protocolos de evacuación del lugar donde vives o trabajas y participa en simulacros.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás en un edificio, al activarse la alerta sísmica dirígete a la zona de menor riesgo o al punto seguro previamente establecido; si el temblor ya comenzó, aplica la técnica “agacharse, cubrirse y sujetarse”.

Aléjate de ventanas, lámparas, cristales, objetos que puedan caer y elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de bardas, postes, cables, anuncios espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro lejos de puentes, túneles y estructuras que puedan derrumbarse, y enciende las intermitentes.

Después de un sismo

Revisa si hay lesionados a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes hacerlo; llama a los servicios de emergencia si es necesario.

Verifica tu vivienda o edificio en busca de daños visibles (grietas grandes, deformaciones, fugas de gas o agua). Si detectas riesgos, evacúa y no vuelvas a entrar hasta que un especialista lo autorice.

Cierra las llaves de gas y agua y desconecta la energía eléctrica si percibes olor a gas o notas daños en instalaciones.

Mantente atento a la información oficial de Protección Civil, SSN y autoridades locales, ya que pueden presentarse réplicas.

Evita difundir rumores o información no verificada en redes sociales; comparte solo datos de fuentes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre sismos en México (FAQ)

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra en una zona de interacción de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe) dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una alta actividad sísmica.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos son lo mismo: un sismo es un movimiento brusco de la Tierra. En el lenguaje cotidiano se suele usar “temblor” para eventos moderados y “terremoto” para sismos de gran magnitud o que causan daños importantes.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente libera poca energía y, en muchos casos, no es percibido por la población. Aun así, puede ser registrado por los instrumentos del SSN.

¿Por qué algunos sismos se sienten más fuerte en la Ciudad de México?

Por las características del subsuelo, formado en gran parte por antiguos depósitos lacustres y materiales blandos que amplifican las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se perciba con mayor intensidad.

¿La alerta sísmica suena en todos los sismos?

No. La alerta sísmica se activa solo para ciertos sismos que cumplen criterios específicos de magnitud, ubicación y posibilidad de generar daños. Microsismos y eventos muy cercanos o muy pequeños pueden no activar el sistema.

¿Se pueden predecir los sismos en México?

No. Actualmente no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, lugar y magnitud de un sismo. Lo que sí se puede hacer es monitorear la actividad sísmica, estimar zonas de mayor riesgo y fortalecer la prevención.

¿Qué debo incluir en una mochila de emergencia por sismos?

Agua potable, alimentos no perecederos, linterna, baterías, radio portátil, botiquín, medicamentos de uso personal, copia de documentos importantes, silbato, ropa ligera, cubrebocas y cargador portátil para celular.

¿Qué hago si estoy en un edificio alto cuando tiembla?

No uses elevadores, sigue las indicaciones de protección civil interna, dirígete a la zona de menor riesgo y, una vez que termine el movimiento, evacúa por las escaleras hacia el punto de reunión.