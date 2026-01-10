México se caracteriza por una sismicidad prácticamente continua, consecuencia directa de su ubicación dentro de una de las provincias tectónicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta zona convergen diversas placas litosféricas, y la mayor parte de los sismos de gran magnitud está asociada al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica, así como a la interacción con las placas del Pacífico, Rivera y Caribe. Esta compleja configuración tectónica sitúa al territorio mexicano entre las áreas con mayor peligrosidad sísmica a nivel mundial.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la sismicidad en México se distribuye tanto en los límites entre placas, donde predominan los eventos de subducción, como en fallas internas de la corteza continental capaces de generar sismos someros. Por este motivo, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se clasifican como zonas de alta actividad sísmica, debido a su localización y exposición permanente a la deformación tectónica.

Las estadísticas operativas del SSN evidencian que en México se registran temblores prácticamente todos los días. De manera rutinaria se detectan múltiples eventos de baja y moderada magnitud, la mayoría imperceptibles para la población. Gracias a la red de estaciones sismológicas distribuidas a lo largo del país, cada mes se identifican miles de sismos, muchos de ellos con magnitudes inferiores a 4.0, lo que confirma la recurrencia y elevada frecuencia de la actividad sísmica en el territorio nacional.

En este escenario adquieren relevancia los denominados “microsismos”, que el SSN define como eventos de muy baja magnitud, usualmente menores a 3.0 y rara vez perceptibles por la ciudadanía. En la Ciudad de México (CDMX), estos microsismos se asocian a fallas locales ubicadas principalmente en el sector poniente y sur de la capital. En estas zonas, la tectónica cortical genera sismos someros, de corta duración e intensidad limitada. El monitoreo sistemático de estos eventos resulta esencial para comprender con mayor detalle la estructura geológica del Valle de México y perfeccionar los modelos de amenaza sísmica en entornos urbanos.

Paralelamente a la elevada sismicidad, en el territorio mexicano se desarrollan importantes sistemas volcánicos. Destaca el Eje Neovolcánico Transmexicano, en el cual se localizan volcanes activos como el Popocatépetl y el de Colima. La coexistencia de sismos frecuentes y vulcanismo activo subraya la importancia de mantener políticas permanentes de prevención, fortalecer la cultura de protección civil y promover de forma continua la educación sobre las acciones a seguir antes, durante y después de un sismo en México.

Últimos sismos en México al 10 de enero de 2026

La actividad sísmica cotidiana se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el SSN pone a disposición del público casi en tiempo real. Estos listados proporcionan información fundamental sobre cada evento, como su magnitud, hora de ocurrencia, epicentro y profundidad. Para el 10 de enero de 2026, los registros oficiales muestran una clara concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano, con énfasis en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Dichos reportes permiten comprender que la ocurrencia constante de sismos de pequeña magnitud forma parte del comportamiento habitual de un país con una dinámica tectónica tan intensa como la de México.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.