México se ubica en una de las regiones tectónicas más complejas y activas del planeta, donde interactúan, entre otras, las placas de Cocos, Rivera, del Pacífico y la Norteamericana. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la sismicidad en el país centroamericano se distribuye tanto en los límites entre placas, donde predominan los eventos de subducción, como en fallas internas de la corteza continental capaces de generar sismos someros. Por este motivo, entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se clasifican como zonas de alta actividad sísmica, debido a su localización y exposición permanente a la deformación tectónica.

La Ciudad de México es especialmente vulnerable debido a que gran parte se asienta sobre antiguos sedimentos lacustres que amplifican las ondas sísmicas provenientes de la costa del Pacífico. Por esta razón, incluso sismos lejanos con epicentro en estados como Guerrero, Oaxaca o Michoacán pueden sentirse con intensidad superior a la esperada en la capital, mientras que en otras ciudades con roca más firme el mismo evento se percibe con menor fuerza.​

Otras urbes del sur y occidente, como Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Colima o Manzanillo, también se ubican cerca de segmentos muy activos de la zona de subducción, lo que eleva su exposición al riesgo sísmico. En el norte del país predominan sismos corticales de menor magnitud asociados a fallas internas de la corteza, mientras que en el centro y sur dominan los sismos ligados a la convergencia de placas.

Últimos sismos en México al 12 de enero de 2026

El monitoreo continuo del SSN y las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) son la base de la información confiable sobre sismos en México. Estas instituciones actualizan de forma constante los parámetros de cada evento y recuerdan que no existe, a día de hoy, ningún método científicamente validado para predecir la fecha, el lugar y la magnitud de un futuro sismo.

La actividad sísmica cotidiana se refleja en los reportes de “últimos sismos” que el SSN pone a disposición del público casi en tiempo real. Estos listados proporcionan información fundamental sobre cada evento, como su magnitud, hora de ocurrencia, epicentro y profundidad.

Para el 12 de enero de 2026, los registros oficiales muestran una clara concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano, con énfasis en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Dichos reportes permiten comprender que la ocurrencia constante de sismos de pequeña magnitud forma parte del comportamiento habitual de un país con una dinámica tectónica tan intensa como la de México.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.