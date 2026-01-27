Este martes 27 de enero de 2026, la actividad sísmica en México seguirá bajo estricta vigilancia por parte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo responsable de registrar y analizar cada temblor que se produce en el territorio. A lo largo del día, se emitirán reportes en tiempo casi real con datos técnicos esenciales: hora exacta del sismo, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, información clave para estimar su posible impacto y el nivel de percepción entre la población.

De acuerdo con el comportamiento observado en jornadas anteriores, se prevé que la mayoría de los sismos se concentre en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California. Estas entidades se asientan sobre zonas de intensa interacción entre placas tectónicas, por lo que los movimientos de baja y moderada magnitud forman parte del patrón sísmico habitual. No obstante, cualquier evento que represente una liberación de energía superior a lo común será objeto de un análisis detallado por parte del equipo especializado del SSN.

La alta recurrencia de sismos en México se explica por su ubicación dentro de una de las regiones tectónicas más activas del planeta. En el país convergen e interactúan las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, generando procesos de subducción, fricción y deformación que, sumados a la posición de México en el Cinturón de Fuego del Pacífico, dan origen a una actividad sísmica prácticamente constante. Esta realidad geológica refuerza la importancia de mantener un monitoreo permanente y de contar con sistemas robustos de protección civil.

Últimos sismos en México hoy, martes 27 de enero de 2026

Para este martes 27 de enero de 2026 también se espera el registro de numerosos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que, por lo general, pasan desapercibidos para la población y no activan las alertas sísmicas. Aunque la mayoría no se percibe, cada uno de estos eventos queda registrado en las bases de datos del SSN, aportando información valiosa para afinar los modelos de evaluación del riesgo, comprender mejor el comportamiento de las fallas activas y fortalecer las estrategias de prevención.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.