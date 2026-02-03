Este martes 3 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dedica una vigilancia continua a la actividad sísmica en territorio mexicano, en un contexto donde los temblores forman parte de la vida diaria del país. A lo largo de la jornada, el organismo difunde reportes con datos precisos de cada evento, incluyendo hora registrada, magnitud, ubicación del epicentro y profundidad, elementos fundamentales para valorar sus posibles efectos y el grado en que pueden ser sentidos por la población.

Con base en el comportamiento histórico, se espera que buena parte de los movimientos se origine en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California y Colima, zonas donde la dinámica tectónica es especialmente intensa. En estas regiones, los sismos de baja y moderada magnitud se consideran parte del patrón normal de ajuste de la corteza terrestre, aunque cualquier evento que supere ciertos umbrales de energía recibe un análisis detallado por parte del equipo técnico del SSN.

La razón de esta recurrencia sísmica se encuentra en la compleja interacción de las placas de Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, que confluyen en la región donde se sitúa México. Los procesos de subducción, choque y fricción entre estas estructuras litosféricas, aunados a la posición del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, explican por qué los temblores son frecuentes y por qué se mantiene un monitoreo constante desde la comunidad científica y las autoridades de protección civil.

Últimos sismos en México hoy, martes 3 de febrero de 2026

En el transcurso de este martes 3 de febrero de 2026, también se prevé el registro de numerosos microsismos: movimientos de muy baja magnitud que casi nunca son detectados por las personas ni generan activaciones en los sistemas de alerta. Pese a ello, cada uno de estos pequeños sismos queda registrado en las bases de datos del SSN y contribuye a afinar el entendimiento del comportamiento sísmico del país, ofreciendo información valiosa para estudios de riesgo y planeación territorial.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué ocurren tantos temblores en México?

México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica porque varias placas tectónicas interactúan en su territorio, principalmente la placa de Cocos, la placa Norteamericana, la placa del Pacífico y la placa del Caribe. El movimiento entre estas placas libera energía que se manifiesta en forma de sismos.

¿Cuáles son las zonas con mayor actividad sísmica en México?

Las regiones más propensas a temblores se ubican en la costa del Pacífico, especialmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima. También se registran sismos con frecuencia en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, aunque muchos se originan lejos de la capital.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos científicos, sismo es el concepto correcto.

Temblor se usa de forma coloquial para movimientos leves.

Terremoto suele referirse a sismos de gran magnitud y con daños significativos.Todos describen el mismo fenómeno natural.

¿Qué tan confiable es la alerta sísmica en México?

La Alerta Sísmica Mexicana es una de las más avanzadas del mundo. No predice sismos, pero avisa segundos antes cuando un movimiento fuerte se origina lejos de la ciudad, lo que puede ser clave para evacuar o protegerse.

¿Por qué algunos sismos no activan la alerta sísmica?

La alerta solo se activa cuando el sismo supera ciertos umbrales de energía y cuando el epicentro se encuentra a suficiente distancia. Si el sismo es pequeño o ocurre muy cerca, no hay tiempo para emitir la alerta.

¿Dónde puedo consultar información oficial sobre temblores en México?

La fuente oficial es el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que publica reportes en tiempo real a través de su sitio web y redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

¿Es normal que haya réplicas después de un sismo?

Sí. Las réplicas son movimientos posteriores al sismo principal y forman parte del proceso natural de ajuste de la corteza terrestre. Suelen ser de menor magnitud, aunque algunas pueden sentirse con intensidad.

¿Qué debo hacer durante un temblor?

Lo más importante es mantener la calma:

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Refúgiate en una zona segura (columnas, muros de carga)

No uses elevadores

Sigue las indicaciones de Protección Civil

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe ningún método científico confiable para predecir temblores. Cualquier mensaje que afirme lo contrario es falso y puede generar pánico.