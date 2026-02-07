México amanece este domingo 7 de febrero de 2026 bajo una vigilancia constante debido a la actividad en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) se mantiene activo reportando en tiempo real la magnitud, epicentro y hora exacta de cada movimiento detectado en el país. Si tienes familia en México, estar al tanto de estos informes es clave para tu tranquilidad y seguridad, ya que la rapidez de la información permite evaluar impactos de forma inmediata. No olvides consultar los canales oficiales para verificar si algún temblor ha superado los niveles habituales de percepción en las últimas horas.

Se prevé que la actividad sísmica de hoy se concentre en estados con alta recurrencia como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Estas zonas, ubicadas sobre la interacción de grandes placas tectónicas, suelen registrar temblores de baja y moderada magnitud como parte de su comportamiento geológico normal. Sin embargo, estados como Jalisco y Baja California también permanecen bajo la lupa ante cualquier liberación inusual de energía en sus fallas locales. Para quienes viven en EE. UU., entender estos patrones ayuda a diferenciar entre un movimiento de rutina y una emergencia real que requiera contacto urgente con sus seres queridos en territorio mexicano.

La frecuencia de estos sismos se debe a que México es un punto de encuentro para cinco placas tectónicas: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y del Caribe. Esta ubicación privilegiada, pero de alto riesgo, justifica el monitoreo científico de 24 horas para prevenir desastres y educar a la población sobre la cultura de la prevención. En este 2026, la tecnología nos permite recibir alertas críticas en segundos, sin importar si estás en Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Mantente informado con fuentes confiables y recuerda que la preparación es nuestra mejor defensa ante la fuerza de la naturaleza en una de las regiones más activas del mundo.

Últimos sismos en México hoy, domingo 7 de febrero de 2026

Para este domingo 7 de febrero de 2026 se estima también el registro de numerosos microsismos, es decir, movimientos de muy baja magnitud que, en la mayoría de los casos, no son percibidos por la población ni activan los sistemas de alerta temprana. A pesar de su baja intensidad, cada uno de estos eventos queda documentado por el SSN e incorporado a sus bases de datos, lo que aporta información fundamental para entender con mayor precisión el comportamiento sísmico del país y mejorar los modelos de evaluación y gestión del riesgo.

En la Ciudad de México, el seguimiento será particularmente cuidadoso debido a las propiedades del subsuelo, integrado en buena medida por antiguos depósitos lacustres. Estas condiciones pueden amplificar las ondas sísmicas y provocar que incluso sismos moderados se perciban con mayor intensidad en determinados sectores de la capital. Por ello, a lo largo de la jornada se dará atención tanto a los registros instrumentales como a los reportes ciudadanos de percepción.

¿Qué debo hacer ante, durante y después de un sismo en México?

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar las zonas seguras dentro de la vivienda, oficina o escuela, como columnas, muros estructurales y áreas alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.

Elaborar y practicar un plan familiar de protección civil, incluyendo rutas de evacuación y puntos de reunión.

Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín, documentos importantes y cargadores.

Fijar a la pared muebles altos, libreros, televisores y objetos pesados que puedan volcarse.

Revisar periódicamente las instalaciones de gas, agua y electricidad, y reportar o reparar cualquier fuga o daño.

Informarse a través de fuentes oficiales como el SSN, Protección Civil y autoridades locales sobre protocolos y simulacros.

Enseñar a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad cómo actuar en caso de temblor.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar a otras personas.

Si se está dentro de un edificio, colocarse en la zona segura previamente identificada, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Proteger cabeza y cuello con los brazos, y de ser posible con una mochila, cojín o casco.

No utilizar elevadores y evitar las escaleras mientras el movimiento continúe.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, bardas, espectaculares y fachadas que puedan colapsar.

Si se está en un vehículo, detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas, y permanecer dentro hasta que termine el sismo.

Atender las indicaciones de las autoridades y de los brigadistas, así como los mensajes de los sistemas oficiales de alerta.

¿Qué hacer después de un sismo?

Verificar si hay personas heridas y, en caso necesario, brindar primeros auxilios básicos y solicitar apoyo médico.

Revisar si existen fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o en la estructura del inmueble; de detectarlos, no encender fuego ni aparatos eléctricos y evacuar de inmediato.

Evitar el uso de elevadores hasta que las autoridades o personal especializado revisen el edificio.

Mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o información no verificada.

Prepararse para posibles réplicas y mantenerse en zonas seguras mientras las autoridades lo recomienden.

No regresar a inmuebles dañados hasta contar con la valoración de protección civil o de especialistas en estructuras.

Apoyar a personas vulnerables (adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad) y coordinarse con la comunidad y brigadas de emergencia. “Diario El Comercio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en México

¿Por qué tiembla tanto en México?

Porque el país se encuentra sobre el contacto de varias placas tectónicas (Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe), cuya interacción genera una alta actividad sísmica, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Se pueden predecir los sismos?

No. Actualmente no existe un método científico confiable para predecir el día, la hora y el lugar exacto de un sismo. Lo que sí se puede hacer es estimar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia con base en estudios geológicos e históricos.

¿Qué es la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en su origen. Se calcula a partir de los registros de las estaciones sismológicas y se expresa en escalas como la de magnitud momento.

¿Qué diferencia hay entre sismo, temblor y terremoto?

En términos técnicos, se trata del mismo fenómeno: un movimiento de la corteza terrestre. En el uso cotidiano, “terremoto” suele emplearse para sismos de gran magnitud o con daños importantes, mientras que “temblor” se usa para movimientos más leves.

¿Qué es un microsismo?

Es un sismo de baja magnitud que generalmente no es perceptible para la mayoría de las personas y rara vez causa daños. En ciudades como la CDMX pueden estar asociados a fallas locales y a las características del subsuelo.