México registra sismos de manera recurrente debido a la actividad de las placas tectónicas que convergen en su territorio y sus alrededores. Este lunes 23 de noviembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea los movimientos telúricos ocurridos en distintas zonas del país y publica sus características a medida que procesa la información de las estaciones de medición. El reporte permite conocer dónde ocurrió el último temblor, qué magnitud alcanzó y a qué profundidad se originó.

La costa del Pacífico mexicano concentra buena parte de la actividad sísmica, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima. En esta región, la placa de Cocos se introduce debajo de la placa Norteamericana, un proceso conocido como subducción que favorece la acumulación y liberación de energía en la corteza terrestre. La interacción de las placas de Rivera, Pacífico y Caribe también interviene en la actividad geológica del país.

Los terremotos no se producen exclusivamente en la costa. El movimiento de las estructuras tectónicas puede generar sismos en otras regiones de México, incluso lejos de los principales límites de placas. Su impacto depende de factores como la magnitud, la profundidad del foco sísmico, las características del suelo y la distancia entre el epicentro y las zonas habitadas.

El SSN publica los parámetros de cada movimiento telúrico a partir de los registros de su red de estaciones sismológicas. La información inicial puede modificarse después de un análisis más completo de las señales, por lo que algunos eventos presentan ajustes en su magnitud, profundidad o ubicación. Estas revisiones son habituales en el trabajo de monitoreo y permiten precisar las características de cada sismo.

Últimos sismo en México hoy, lunes 23 de noviembre

El registro del Servicio Sismológico Nacional permite seguir los temblores ocurridos durante este lunes 23 de noviembre de 2026 e identificar sus epicentros en diferentes puntos del territorio mexicano. El catálogo incluye la hora del evento, la magnitud calculada, la profundidad y las coordenadas geográficas, datos que ayudan a establecer dónde se produjo cada movimiento y qué tan cerca estuvo de las localidades.

La actividad sísmica puede variar a lo largo del día: algunos movimientos son de baja magnitud y apenas perceptibles, mientras que otros pueden sentirse en poblaciones próximas al epicentro. El registro oficial reúne estos eventos y permite consultar sus características individuales, así como revisar la información de los sismos reportados previamente.

Los datos publicados por el SSN pueden actualizarse después del primer reporte, conforme se incorporan nuevas mediciones y se perfeccionan los cálculos. Para conocer la magnitud revisada, la profundidad y la localización definitiva de cada evento, es recomendable consultar directamente el catálogo del organismo, que constituye la referencia oficial para el seguimiento de la actividad sísmica en México.

¿Qué estados de México registran más sismos? Zonas con mayor actividad sísmica

La actividad sísmica de México se concentra principalmente en la costa del Pacífico, donde destacan estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. La interacción entre las placas tectónicas de esta región origina numerosos movimientos telúricos de distintas magnitudes. Sin embargo, determinar qué entidad registra más sismos requiere comparar los datos del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante un mismo periodo y bajo criterios uniformes.

México se encuentra en una región de intensa actividad tectónica por la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana explica una parte importante de la sismicidad de la costa occidental, aunque también se producen terremotos asociados con otros procesos tectónicos en distintas zonas del territorio nacional.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

El Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra y publica información sobre los movimientos telúricos del país. Su catálogo permite consultar parámetros como la magnitud, la profundidad y la ubicación de los eventos. Para establecer qué estado acumula más registros, es necesario analizar los datos correspondientes a un periodo específico, ya que los resultados pueden variar según el intervalo y los criterios utilizados.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Oaxaca : presenta una importante actividad sísmica relacionada, en gran medida, con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

: presenta una importante actividad sísmica relacionada, en gran medida, con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. Guerrero : es una de las principales zonas sísmicas del país. La interacción entre las placas tectónicas de la región concentra el interés de los especialistas por el comportamiento de la zona de contacto entre ellas.

: es una de las principales zonas sísmicas del país. La interacción entre las placas tectónicas de la región concentra el interés de los especialistas por el comportamiento de la zona de contacto entre ellas. Chiapas : registra sismos asociados con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.

: registra sismos asociados con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe. Michoacán : su ubicación en el occidente mexicano lo expone a movimientos telúricos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico.

: su ubicación en el occidente mexicano lo expone a movimientos telúricos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico. Colima : presenta actividad sísmica vinculada con la interacción de las placas de Rivera, Cocos y Norteamérica.

: presenta actividad sísmica vinculada con la interacción de las placas de Rivera, Cocos y Norteamérica. Jalisco: registra movimientos telúricos relacionados con la compleja configuración tectónica del occidente de México.

Otros estados con reportes de gran sismicidad:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Otros estados donde se registran sismos

La actividad sísmica no se limita a la costa del Pacífico. El SSN también registra movimientos telúricos en otras entidades federativas, aunque la frecuencia, la magnitud y el origen de los eventos varían según las características geológicas de cada región.

Entre las entidades donde se han registrado sismos se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Tabasco

La presencia de registros sísmicos en estas entidades no significa que todas tengan el mismo nivel de actividad ni que compartan el mismo riesgo. Para conocer las características de cada evento, es necesario consultar los datos oficiales de magnitud, profundidad y localización publicados por el SSN.e

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor sin escuchar la alerta sísmica puede generar dudas entre los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de un aviso no significa necesariamente que el movimiento no haya sido detectado por los instrumentos de monitoreo. La detección de un sismo y la emisión de una alerta son procesos diferentes.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza estaciones sensoras para detectar movimientos telúricos y evaluar si cumplen los criterios técnicos necesarios para emitir un aviso en las ciudades cubiertas por el sistema. La activación depende de los parámetros estimados del evento y de los algoritmos establecidos para determinar si corresponde alertar a la población.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

Existen varias razones por las que una persona puede no escuchar una alerta sísmica:

Sismos que no cumplen los criterios de activación : no todos los movimientos telúricos reúnen los parámetros necesarios para generar un aviso.

: no todos los movimientos telúricos reúnen los parámetros necesarios para generar un aviso. Epicentros cercanos a Ciudad de México : cuando el sismo se origina cerca de la zona que recibiría la alerta, el tiempo disponible para anticipar la llegada de las ondas sísmicas puede ser muy reducido.

: cuando el sismo se origina cerca de la zona que recibiría la alerta, el tiempo disponible para anticipar la llegada de las ondas sísmicas puede ser muy reducido. Características del evento : la magnitud estimada, la energía del movimiento y otros parámetros técnicos influyen en la decisión de emitir una alerta.

: la magnitud estimada, la energía del movimiento y otros parámetros técnicos influyen en la decisión de emitir una alerta. Problemas de difusión: la alerta puede activarse sin que se escuche en determinados altavoces, dispositivos o sectores de la ciudad debido a fallos o limitaciones de difusión.

Por eso, la alerta sísmica no sustituye las medidas de prevención ni garantiza que todos los terremotos se anuncien con anticipación. El SSN, por su parte, registra y analiza los sismos, pero no opera el sistema de alerta.

¿Qué son los microsismos que se producen en Ciudad de México?

Los microsismos son movimientos telúricos de magnitud pequeña que pueden sentirse cuando ocurren cerca de zonas habitadas. Su percepción depende de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro, las características del subsuelo y el tipo de construcción.

En Ciudad de México se han registrado sismos de baja magnitud asociados con fallas geológicas locales. La Red Sísmica de la Ciudad de México permite consultar y estudiar los movimientos detectados en la capital, mientras que el SSN publica información sobre la actividad sísmica nacional.

Estos movimientos no deben confundirse con los sismos lentos, que corresponden a procesos de deslizamiento tectónico que pueden desarrollarse durante periodos prolongados sin producir necesariamente sacudidas perceptibles. Aunque ambos fenómenos son objeto de investigación, su relación debe establecerse a partir de estudios científicos específicos.

El estudio de los microsismos permite mejorar el conocimiento sobre las fallas locales y la distribución de la actividad sísmica bajo la capital. Sin embargo, la ocurrencia de estos eventos no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de mayor magnitud.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?

La prevención permite reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un movimiento telúrico. Las recomendaciones deben adaptarse al tipo de inmueble, el entorno y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes de un sismo

Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si observas grietas importantes u otros daños estructurales.

Fija las estanterías, los muebles altos y los objetos que puedan caer durante una sacudida.

Identifica las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de reunión.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio, baterías, un botiquín y documentos esenciales.

Establece un plan familiar de comunicación y un lugar de encuentro.

Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, y a desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.

Participa en simulacros y mantén actualizados los teléfonos de emergencia.

Durante un sismo

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o junto a una zona de menor riesgo identificada previamente.

No corras hacia las salidas ni intentes utilizar ascensores durante la sacudida.

Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.

Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos.

Sigue las instrucciones de las autoridades y las medidas previstas en el plan de protección civil del lugar.

Mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes, elementos esenciales para estar preparado ante un sismo en México. FOTO DE SSN

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.

Proporciona primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a un peligro adicional.

Si percibes olor a gas o sospechas una fuga, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos. Aléjate del lugar y solicita ayuda.

Evita entrar en edificios con daños visibles hasta que personal competente determine que son seguros.

Mantente informado mediante el SSN y los canales oficiales de Protección Civil.

Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, de modo que las redes permanezcan disponibles para emergencias.

Permanece atento a posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.