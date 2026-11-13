La actividad sísmica en México mantiene bajo vigilancia permanente a las autoridades debido a la dinámica tectónica que caracteriza al territorio nacional. Este viernes 13 de noviembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) continúa registrando los movimientos telúricos detectados en distintas regiones del país y actualizando sus principales parámetros, entre ellos la magnitud, la hora de ocurrencia, la profundidad y la ubicación del epicentro. Los reportes oficiales permiten conocer dónde se produjo el último temblor y qué zonas registraron actividad durante la jornada.

Los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima concentran una parte importante de la actividad sísmica mexicana, debido a su ubicación en una región donde interactúan distintas placas tectónicas. México se encuentra sobre una zona de convergencia entre cinco placas: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe. El desplazamiento y la interacción de estas estructuras geológicas generan condiciones para la ocurrencia de terremotos de diferentes magnitudes, aunque los movimientos telúricos también pueden registrarse en otras partes del territorio.

Los reportes del SSN pueden experimentar modificaciones después de su primera publicación. Los datos preliminares se obtienen a partir del análisis inicial de las señales registradas por las estaciones sismológicas. Posteriormente, los especialistas procesan esa información para determinar con mayor precisión la localización del epicentro, la profundidad y la magnitud del movimiento.

Por esta razón, las cifras difundidas inicialmente pueden presentar diferencias respecto de las actualizaciones oficiales. Estos ajustes forman parte del procedimiento técnico de revisión y no significan necesariamente que se haya producido un nuevo sismo. Para conocer las características definitivas de cada evento, se recomienda consultar la información más reciente publicada por el organismo.

Últimos temblores en México hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

¿Dónde tembló hoy en México y cuál fue la magnitud del último sismo? El Servicio Sismológico Nacional mantiene disponible el registro de los movimientos telúricos detectados durante este viernes 13 de noviembre, con información sobre la hora local, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro de cada evento.

A través de estos reportes es posible identificar los estados donde se registró actividad sísmica, la ubicación de los epicentros y su distancia respecto de las localidades cercanas. Estos datos permiten conocer cómo se distribuyeron los movimientos telúricos durante la jornada y consultar las características de cada uno a partir de los registros oficiales.

La información se actualiza conforme el SSN recibe, procesa y verifica las señales de su red de estaciones sismológicas. Por ello, los primeros resultados deben considerarse preliminares: la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro pueden ajustarse durante el análisis posterior. Consultar las actualizaciones del organismo es la mejor manera de acceder a los parámetros revisados de cada temblor.

¿Qué estados de México registran más sismos? Zonas con mayor actividad sísmica

La actividad sísmica de México se concentra principalmente en la costa del Pacífico, donde destacan estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. La interacción entre las placas tectónicas de esta región origina numerosos movimientos telúricos de distintas magnitudes. Sin embargo, determinar qué entidad registra más sismos requiere comparar los datos del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante un mismo periodo y bajo criterios uniformes.

México se encuentra en una región de intensa actividad tectónica por la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana explica una parte importante de la sismicidad de la costa occidental, aunque también se producen terremotos asociados con otros procesos tectónicos en distintas zonas del territorio nacional.

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

El Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra y publica información sobre los movimientos telúricos del país. Su catálogo permite consultar parámetros como la magnitud, la profundidad y la ubicación de los eventos. Para establecer qué estado acumula más registros, es necesario analizar los datos correspondientes a un periodo específico, ya que los resultados pueden variar según el intervalo y los criterios utilizados.

Estados con registros de actividad sísmica en México

Oaxaca : presenta una importante actividad sísmica relacionada, en gran medida, con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.

: presenta una importante actividad sísmica relacionada, en gran medida, con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana. Guerrero : es una de las principales zonas sísmicas del país. La interacción entre las placas tectónicas de la región concentra el interés de los especialistas por el comportamiento de la zona de contacto entre ellas.

: es una de las principales zonas sísmicas del país. La interacción entre las placas tectónicas de la región concentra el interés de los especialistas por el comportamiento de la zona de contacto entre ellas. Chiapas : registra sismos asociados con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.

: registra sismos asociados con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe. Michoacán : su ubicación en el occidente mexicano lo expone a movimientos telúricos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico.

: su ubicación en el occidente mexicano lo expone a movimientos telúricos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico. Colima : presenta actividad sísmica vinculada con la interacción de las placas de Rivera, Cocos y Norteamérica.

: presenta actividad sísmica vinculada con la interacción de las placas de Rivera, Cocos y Norteamérica. Jalisco: registra movimientos telúricos relacionados con la compleja configuración tectónica del occidente de México.

Otros estados con reportes de gran sismicidad:

Ciudad de México

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Sinaloa

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Chihuahua

Otros estados donde se registran sismos

La actividad sísmica no se limita a la costa del Pacífico. El SSN también registra movimientos telúricos en otras entidades federativas, aunque la frecuencia, la magnitud y el origen de los eventos varían según las características geológicas de cada región.

Entre las entidades donde se han registrado sismos se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Nayarit

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Veracruz

Guanajuato

Aguascalientes

Zacatecas

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Hidalgo

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Tabasco

La presencia de registros sísmicos en estas entidades no significa que todas tengan el mismo nivel de actividad ni que compartan el mismo riesgo. Para conocer las características de cada evento, es necesario consultar los datos oficiales de magnitud, profundidad y localización publicados por el SSN.e

¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?

Sentir un temblor sin escuchar la alerta sísmica puede generar dudas entre los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de un aviso no significa necesariamente que el movimiento no haya sido detectado por los instrumentos de monitoreo. La detección de un sismo y la emisión de una alerta son procesos diferentes.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza estaciones sensoras para detectar movimientos telúricos y evaluar si cumplen los criterios técnicos necesarios para emitir un aviso en las ciudades cubiertas por el sistema. La activación depende de los parámetros estimados del evento y de los algoritmos establecidos para determinar si corresponde alertar a la población.

Infografía que explica qué es y cómo funciona el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). | Crédito: simulacronacional.sspc.gob.mx

Existen varias razones por las que una persona puede no escuchar una alerta sísmica:

Sismos que no cumplen los criterios de activación : no todos los movimientos telúricos reúnen los parámetros necesarios para generar un aviso.

: no todos los movimientos telúricos reúnen los parámetros necesarios para generar un aviso. Epicentros cercanos a Ciudad de México : cuando el sismo se origina cerca de la zona que recibiría la alerta, el tiempo disponible para anticipar la llegada de las ondas sísmicas puede ser muy reducido.

: cuando el sismo se origina cerca de la zona que recibiría la alerta, el tiempo disponible para anticipar la llegada de las ondas sísmicas puede ser muy reducido. Características del evento : la magnitud estimada, la energía del movimiento y otros parámetros técnicos influyen en la decisión de emitir una alerta.

: la magnitud estimada, la energía del movimiento y otros parámetros técnicos influyen en la decisión de emitir una alerta. Problemas de difusión: la alerta puede activarse sin que se escuche en determinados altavoces, dispositivos o sectores de la ciudad debido a fallos o limitaciones de difusión.

Por eso, la alerta sísmica no sustituye las medidas de prevención ni garantiza que todos los terremotos se anuncien con anticipación. El SSN, por su parte, registra y analiza los sismos, pero no opera el sistema de alerta.

¿Qué son los microsismos que se producen en Ciudad de México?

Los microsismos son movimientos telúricos de magnitud pequeña que pueden sentirse cuando ocurren cerca de zonas habitadas. Su percepción depende de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro, las características del subsuelo y el tipo de construcción.

En Ciudad de México se han registrado sismos de baja magnitud asociados con fallas geológicas locales. La Red Sísmica de la Ciudad de México permite consultar y estudiar los movimientos detectados en la capital, mientras que el SSN publica información sobre la actividad sísmica nacional.

Estos movimientos no deben confundirse con los sismos lentos, que corresponden a procesos de deslizamiento tectónico que pueden desarrollarse durante periodos prolongados sin producir necesariamente sacudidas perceptibles. Aunque ambos fenómenos son objeto de investigación, su relación debe establecerse a partir de estudios científicos específicos.

El estudio de los microsismos permite mejorar el conocimiento sobre las fallas locales y la distribución de la actividad sísmica bajo la capital. Sin embargo, la ocurrencia de estos eventos no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de mayor magnitud.

¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?

La prevención permite reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un movimiento telúrico. Las recomendaciones deben adaptarse al tipo de inmueble, el entorno y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Durante un sismo, la recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Antes de un sismo

Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si observas grietas importantes u otros daños estructurales.

Fija las estanterías, los muebles altos y los objetos que puedan caer durante una sacudida.

Identifica las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de reunión.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio, baterías, un botiquín y documentos esenciales.

Establece un plan familiar de comunicación y un lugar de encuentro.

Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, y a desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.

Participa en simulacros y mantén actualizados los teléfonos de emergencia.

Durante un sismo

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o junto a una zona de menor riesgo identificada previamente.

No corras hacia las salidas ni intentes utilizar ascensores durante la sacudida.

Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.

Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos.

Sigue las instrucciones de las autoridades y las medidas previstas en el plan de protección civil del lugar.

Mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, botiquín y documentos importantes, elementos esenciales para estar preparado ante un sismo en México. FOTO DE SSN

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.

Proporciona primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a un peligro adicional.

Si percibes olor a gas o sospechas una fuga, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos. Aléjate del lugar y solicita ayuda.

Evita entrar en edificios con daños visibles hasta que personal competente determine que son seguros.

Mantente informado mediante el SSN y los canales oficiales de Protección Civil.

Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, de modo que las redes permanezcan disponibles para emergencias.

Permanece atento a posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.