México registra actividad sísmica por la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, el Pacífico, Cocos, Rivera y el Caribe, cuyos movimientos originan temblores de distintas magnitudes en varias regiones del país. Este viernes 30 de octubre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) difunde los reportes de los movimientos telúricos detectados por su red de monitoreo, con información sobre la hora, la magnitud, la profundidad y las coordenadas del epicentro. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima se encuentran entre los estados con una importante actividad sísmica, aunque estos fenómenos también pueden ocurrir en otras zonas del territorio nacional.
La información preliminar de cada sismo puede actualizarse a medida que el SSN analiza las señales registradas por sus estaciones de monitoreo. Este proceso permite revisar parámetros como la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, con el objetivo de precisar las características de cada evento conforme se dispone de nuevos datos.
Las actualizaciones de los reportes responden al procesamiento y la revisión de la información sismológica. Por ello, los valores difundidos inicialmente no siempre coinciden con los registros posteriores, ya que la evaluación técnica puede modificar algunos parámetros del movimiento telúrico.
Últimos temblores en México hoy, viernes 30 de octubre de 2026
¿Dónde tembló hoy en México? Revisa los últimos sismos registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) este viernes 30 de octubre de 2026. Los reportes oficiales permiten consultar la hora de ocurrencia de cada movimiento, su magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro, de acuerdo con los datos disponibles.
Para conocer los eventos más recientes, consulta las actualizaciones del organismo y los detalles de cada registro. Ten en cuenta que los parámetros pueden ajustarse después de la publicación inicial, conforme avanza el análisis de las señales sísmicas y se determina con mayor precisión la localización y las características de cada temblor.
Temblor de magnitud 4.1 a 177 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El movimiento de mayor magnitud de este grupo alcanzó 4.1 y fue registrado a las 21:44:41 del jueves 29 de octubre de 2026. Su epicentro se localizó a 177 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 13.862° N y 93.566° O. El reporte establece una profundidad de 10 kilómetros. La ubicación consignada por el SSN sitúa el evento en el sector del Pacífico próximo a la frontera sur de México.
- Magnitud: 4.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 21:44:41.
- Epicentro: 177 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
- Coordenadas: 13.862° N, 93.566° O.
- Profundidad: 10.0 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.0 a 77 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca
Un sismo de magnitud 4.0 fue reportado a las 16:35:34 del jueves 29 de octubre, con epicentro a 77 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca. El movimiento se localizó en las coordenadas 17.109° N y 94.363° O, a una profundidad de 133.8 kilómetros. Este fue el evento más profundo de los cinco incluidos en el registro, de acuerdo con los parámetros proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional.
- Magnitud: 4.0.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 16:35:34.
- Epicentro: 77 km al noreste de Matías Romero, Oaxaca.
- Coordenadas: 17.109° N, 94.363° O.
- Profundidad: 133.8 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 2.8 a 68 km al sur de Guadalupe Victoria, Baja California
El SSN también registró un movimiento telúrico de magnitud 2.8 a las 16:24:46 del jueves 29 de octubre de 2026. El epicentro fue localizado a 68 kilómetros al sur de Guadalupe Victoria, en Baja California, con coordenadas de 31.672° N y 115.075° O. La profundidad reportada fue de 15.7 kilómetros.
- Magnitud: 2.8.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 16:24:46.
- Epicentro: 68 km al sur de Guadalupe Victoria (km 43), Baja California.
- Coordenadas: 31.672° N, 115.075° O.
- Profundidad: 15.7 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 2.9 a 16 km al oeste de San Marcos, Guerrero
Un sismo de magnitud 2.9 fue registrado a las 15:52:56 del jueves 29 de octubre, a 16 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. El evento tuvo una profundidad de 14.2 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 16.798° N y 99.54° O. Este movimiento completa los cinco registros proporcionados para esta actualización de la actividad sísmica en México.
- Magnitud: 2.9.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 15:52:56.
- Epicentro: 16 km al oeste de San Marcos, Guerrero.
- Coordenadas: 16.798° N, 99.54° O.
- Profundidad: 14.2 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3.5 a 20 km al suroeste de Ometepec, Guerrero
Un sismo de magnitud 3.5 fue registrado el jueves 29 de octubre de 2026 a las 04:58:33, con epicentro a 20 kilómetros al suroeste de Ometepec, en el estado de Guerrero. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el movimiento en las coordenadas 16.514° de latitud norte y 98.474° de longitud oeste, con una profundidad de 10 kilómetros. Este evento forma parte de los movimientos telúricos reportados durante la madrugada en el sur del país.
- Magnitud: 3.5.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:58:33.
- Epicentro: 20 km al suroeste de Ometepec, Guerrero.
- Coordenadas: 16.514° N, 98.474° O.
- Profundidad: 10.0 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.0 a 37 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
El movimiento telúrico de mayor magnitud dentro de este grupo alcanzó 4.0 y se registró a las 04:41:52 del jueves 29 de octubre de 2026. Su epicentro fue localizado a 37 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, en las coordenadas 15.931° N y 94.972° O. El reporte establece una profundidad de 15.9 kilómetros, por lo que se trata de uno de los eventos más relevantes de la lista por su magnitud.
- Magnitud: 4.0.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:41:52.
- Epicentro: 37 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
- Coordenadas: 15.931° N, 94.972° O.
- Profundidad: 15.9 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3.1 a 72 km al noroeste de San Felipe, Baja California
Un sismo de magnitud 3.1 fue reportado a las 04:35:16 del jueves 29 de octubre, con epicentro a 72 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California. El evento tuvo una profundidad de 10.1 kilómetros y se localizó en las coordenadas 31.431° N y 115.431° O, según los datos proporcionados por el registro sísmico.
- Magnitud: 3.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:35:16.
- Epicentro: 72 km al noroeste de San Felipe, Baja California.
- Coordenadas: 31.431° N, 115.431° O.
- Profundidad: 10.1 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3.0 a 15 km al norte de Acapulco, Guerrero
El SSN reportó un movimiento de magnitud 3.0 a las 04:29:06 del jueves 29 de octubre de 2026. El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al norte de Acapulco, Guerrero, en las coordenadas 17.006° N y 99.912° O. La profundidad registrada fue de 12.6 kilómetros. Este evento se suma a los movimientos detectados en distintos puntos de Guerrero durante las primeras horas del día.
- Magnitud: 3.0.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:29:06.
- Epicentro: 15 km al norte de Acapulco, Guerrero.
- Coordenadas: 17.006° N, 99.912° O.
- Profundidad: 12.6 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 3.1 a 12 km al sur de Ometepec, Guerrero
Otro sismo fue registrado en Guerrero a las 04:24:49 del jueves 29 de octubre, con una magnitud de 3.1. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sur de Ometepec, en las coordenadas 16.571° N y 98.412° O. El reporte señala una profundidad de 8.1 kilómetros, la menor entre los cinco eventos de esta lista que sí cuentan con ese dato.
- Magnitud: 3.1.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:24:49.
- Epicentro: 12 km al sur de Ometepec, Guerrero.
- Coordenadas: 16.571° N, 98.412° O.
- Profundidad: 8.1 km.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 2.6 a 17 km al noroeste de Villa de Álvarez, Colima
El último evento incluido en los datos proporcionados tuvo una magnitud de 2.6 y se registró a las 04:14:29 del jueves 29 de octubre de 2026. Su epicentro fue localizado a 17 kilómetros al noroeste de Villa de Álvarez, Colima, en las coordenadas 19.369° N y 103.853° O. El registro compartido no especifica la profundidad de este movimiento, por lo que ese dato no puede precisarse con la información disponible.
- Magnitud: 2.6.
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
- Hora: 04:14:29.
- Epicentro: 17 km al noroeste de Villa de Álvarez, Colima.
- Coordenadas: 19.369° N, 103.853° O.
- Profundidad: no especificada en el registro proporcionado.
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
¿Qué organismo se encarga de informar sobre los sismos en México?
El Servicio Sismológico Nacional, dependiente de la UNAM, monitorea la actividad sísmica y publica los reportes técnicos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) difunde información preventiva y recomendaciones de autoprotección, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil y las autoridades locales intervienen en la comunicación y respuesta ante emergencias.
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¿Qué debe incluir una mochila de emergencia para un terremoto?
Se recomienda preparar agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, pilas, radio portátil, botiquín, medicamentos indispensables y copias de documentos importantes. También es conveniente incluir artículos de higiene, una batería externa para el teléfono y suministros específicos para niños, adultos mayores o personas que necesiten asistencia.
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¿Por qué ocurren temblores que no se sienten?
Los instrumentos de monitoreo sísmico pueden detectar movimientos de baja magnitud que pasan inadvertidos para la población. Estos registros permiten estudiar la distribución de la actividad sísmica y analizar el comportamiento de las fallas geológicas. Por eso, que un sismo aparezca en el catálogo oficial no significa necesariamente que haya sido perceptible en todas las localidades cercanas.
¿Qué debo hacer durante un temblor en México?
Mantén la calma, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, y protégete en una zona de menor riesgo. Si estás dentro de un edificio, sigue el plan de protección civil del lugar y evita utilizar ascensores o correr hacia las salidas mientras continúa el movimiento. Si estás en la calle, aléjate de fachadas, postes y cables eléctricos.
¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto en México?
No. Actualmente no existe un método científico confiable que permita determinar con exactitud la fecha, la hora, el lugar y la magnitud de un futuro terremoto. Los especialistas estudian las zonas de amenaza sísmica y evalúan los riesgos, pero no pueden anticipar con precisión cuándo ocurrirá el próximo gran sismo.
¿Qué diferencia hay entre un temblor y un terremoto?
En el uso cotidiano, ambos términos describen movimientos sísmicos. A veces se utiliza «temblor» para los movimientos que no causan daños importantes y «terremoto» para los que provocan consecuencias destructivas. Sin embargo, la magnitud mide la energía liberada por el sismo, mientras que la intensidad describe sus efectos en un lugar determinado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
México se encuentra en una región donde interactúan varias placas tectónicas, entre ellas las de Cocos, Rivera, Norteamérica, el Pacífico y el Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana contribuye a la actividad sísmica de la costa del Pacífico. También existen fallas geológicas capaces de generar terremotos en otras regiones del país.
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Temblor de magnitud 4.0 a 37 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
Un sismo de magnitud 4.0 fue registrado este jueves 29 de octubre de 2026, a 37 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15.9 kilómetros y se localizó en las coordenadas 15.931° de latitud y -94.972° de longitud, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional.
- Magnitud: 4.0
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026
- Hora: 04:41:52
- Epicentro: 37 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca
- Coordenadas: 15.931°, -94.972°
- Profundidad: 15.9 km
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.2 a 23 km al noroeste de Huixtla, Chiapas
Un movimiento telúrico de magnitud 4.2 se registró a 23 kilómetros al noroeste de Huixtla, Chiapas, durante la madrugada del jueves 29 de octubre. El reporte señala una profundidad de 113.4 kilómetros, por lo que se trató del más profundo de los tres eventos incluidos en el registro. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 15.245° de latitud y -92.651° de longitud.
- Magnitud: 4.2
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026
- Hora: 00:56:45
- Epicentro: 23 km al noroeste de Huixtla, Chiapas
- Coordenadas: 15.245°, -92.651°
- Profundidad: 113.4 km
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor de magnitud 4.2 a 63 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
El SSN también registró un sismo de magnitud 4.2 a 63 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, durante las primeras horas del jueves 29 de octubre de 2026. El evento alcanzó una profundidad de 19.1 kilómetros y tuvo como referencia geográfica las coordenadas 14.442° de latitud y -92.68° de longitud.
- Magnitud: 4.2
- Fecha: jueves 29 de octubre de 2026
- Hora: 00:16:28
- Epicentro: 63 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas
- Coordenadas: 14.442°, -92.68°
- Profundidad: 19.1 km
- Fuente oficial: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en San Marcos, Guerrero, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 4.0
Un sismo de magnitud 4.0 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, México. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:42:27, hora local, y tuvo una profundidad de 4 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas 16.715° de latitud y -99.526° de longitud. La información facilitada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.
- Magnitud: 4.0
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 22:42:27 (hora del centro de México).
- Epicentro: 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.
- Coordenadas: 16.715°, -99.526°.
- Profundidad: 4 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 4.1
Un sismo de magnitud 4.1 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. El movimiento ocurrió a las 16:58:13, hora local, y alcanzó una profundidad de 9.7 kilómetros. Según los datos proporcionados, el epicentro se ubicó en las coordenadas 14.055° de latitud y -93.316° de longitud, en una zona del océano Pacífico frente a la costa chiapaneca. El registro no incluye información sobre posibles afectaciones.
- Magnitud: 4.1
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 16:58:13 (hora del centro de México).
- Epicentro: 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
- Coordenadas: 14.055°, -93.316°.
- Profundidad: 9.7 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Salina Cruz, Oaxaca, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.8
Un sismo de magnitud 3.8 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 152 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. El evento ocurrió a las 16:46:42, hora local, y tuvo una profundidad de 16.6 kilómetros. Las coordenadas reportadas para el epicentro fueron 14.856° de latitud y -94.809° de longitud, en el Pacífico mexicano. Los datos facilitados no precisan si el movimiento fue percibido por la población ni si ocasionó daños.
- Magnitud: 3.8
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 16:46:42 (hora del centro de México).
- Epicentro: 152 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
- Coordenadas: 14.856°, -94.809°.
- Profundidad: 16.6 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Salina Cruz, Oaxaca, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.7
Un sismo de magnitud 3.7 se registró a 90 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, durante la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026. El movimiento telúrico ocurrió a las 15:04:11, hora local, y tuvo una profundidad de 17.3 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 15.4° de latitud y -94.97° de longitud. Los datos facilitados no especifican si el temblor fue percibido en localidades cercanas ni si generó daños.
- Magnitud: 3.7
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 15:04:11 (hora del centro de México).
- Epicentro: 90 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
- Coordenadas: 15.4°, -94.97°.
- Profundidad: 17.3 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Cintalapa, Chiapas, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.6
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 3.6 a 64 kilómetros al oeste de Cintalapa, Chiapas, este miércoles 28 de octubre de 2026. El evento ocurrió a las 14:56:20, hora local, y presentó una profundidad de 130.5 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron 16.802° de latitud y -94.315° de longitud. La información proporcionada no incluye reportes sobre daños o personas afectadas.
- Magnitud: 3.6
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 14:56:20 (hora del centro de México).
- Epicentro: 64 km al oeste de Cintalapa, Chiapas.
- Coordenadas: 16.802°, -94.315°.
- Profundidad: 130.5 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Zihuatanejo, Guerrero, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.3
Un sismo de magnitud 3.3 se registró este miércoles 28 de octubre de 2026, a 37 kilómetros al noroeste de Zihuatanejo, Guerrero. De acuerdo con los datos proporcionados por el SSN, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:52:33, hora local, y tuvo una profundidad de 42.1 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas 17.956° de latitud y -101.67° de longitud. El registro no aporta información adicional sobre posibles efectos en la población.
- Magnitud: 3.3
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 14:52:33 (hora del centro de México).
- Epicentro: 37 km al noroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
- Coordenadas: 17.956°, -101.67°.
- Profundidad: 42.1 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Temblor en Zihuatanejo, Guerrero, hoy 28 de octubre: sismo de magnitud 3.3
Un segundo sismo de magnitud 3.3 se registró en las inmediaciones de Zihuatanejo, Guerrero, durante la tarde del miércoles 28 de octubre de 2026. El evento ocurrió a las 14:09:39, hora local, a 27 kilómetros al suroeste de la ciudad, y alcanzó una profundidad de 40 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 17.553° de latitud y -101.785° de longitud. La información suministrada no detalla reportes de daños ni afectaciones.
- Magnitud: 3.3
- Fecha y hora: 28 de octubre de 2026, a las 14:09:39 (hora del centro de México).
- Epicentro: 27 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.
- Coordenadas: 17.553°, -101.785°.
- Profundidad: 40 km.
- Fuente: Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El jueves 29 de octubre de 2026, el reporte de los últimos sismos en México reúne información sobre los movimientos telúricos registrados en el país, con datos como la magnitud, la hora exacta, la ubicación del epicentro, la profundidad y las coordenadas de cada evento, según los informes del Servicio Sismológico Nacional (SSN). La actualización permite consultar dónde tembló hoy en México, cuáles fueron las zonas con actividad sísmica y qué características tuvieron los temblores más recientes en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras regiones. Para conocer el último sismo en México hoy, es importante revisar los reportes oficiales del SSN, que pueden actualizarse conforme se procesan nuevos datos de la red de monitoreo, y distinguir entre la magnitud del movimiento telúrico y la intensidad con la que pudo percibirse en distintas localidades.
¿Qué estados de México registran más sismos? Zonas con mayor actividad sísmica
La actividad sísmica de México se concentra principalmente en la costa del Pacífico, donde destacan estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. La interacción entre las placas tectónicas de esta región origina numerosos movimientos telúricos de distintas magnitudes. Sin embargo, determinar qué entidad registra más sismos requiere comparar los datos del catálogo del Servicio Sismológico Nacional (SSN) durante un mismo periodo y bajo criterios uniformes.
México se encuentra en una región de intensa actividad tectónica por la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la placa Norteamericana explica una parte importante de la sismicidad de la costa occidental, aunque también se producen terremotos asociados con otros procesos tectónicos en distintas zonas del territorio nacional.
El Servicio Sismológico Nacional, adscrito al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registra y publica información sobre los movimientos telúricos del país. Su catálogo permite consultar parámetros como la magnitud, la profundidad y la ubicación de los eventos. Para establecer qué estado acumula más registros, es necesario analizar los datos correspondientes a un periodo específico, ya que los resultados pueden variar según el intervalo y los criterios utilizados.
Estados con registros de actividad sísmica en México
- Oaxaca: presenta una importante actividad sísmica relacionada, en gran medida, con la subducción de la placa de Cocos bajo la placa Norteamericana.
- Guerrero: es una de las principales zonas sísmicas del país. La interacción entre las placas tectónicas de la región concentra el interés de los especialistas por el comportamiento de la zona de contacto entre ellas.
- Chiapas: registra sismos asociados con la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe.
- Michoacán: su ubicación en el occidente mexicano lo expone a movimientos telúricos relacionados con la actividad tectónica del Pacífico.
- Colima: presenta actividad sísmica vinculada con la interacción de las placas de Rivera, Cocos y Norteamérica.
- Jalisco: registra movimientos telúricos relacionados con la compleja configuración tectónica del occidente de México.
Otros estados con reportes de gran sismicidad:
- Ciudad de México
- Baja California Sur
- Baja California
- Sonora
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Sinaloa
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Chihuahua
Otros estados donde se registran sismos
La actividad sísmica no se limita a la costa del Pacífico. El SSN también registra movimientos telúricos en otras entidades federativas, aunque la frecuencia, la magnitud y el origen de los eventos varían según las características geológicas de cada región.
Entre las entidades donde se han registrado sismos se encuentran:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
- Nayarit
- Puebla
- Morelos
- Tlaxcala
- Veracruz
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
- Hidalgo
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Coahuila
- Durango
- Tabasco
La presencia de registros sísmicos en estas entidades no significa que todas tengan el mismo nivel de actividad ni que compartan el mismo riesgo. Para conocer las características de cada evento, es necesario consultar los datos oficiales de magnitud, profundidad y localización publicados por el SSN.e
¿Por qué no suena la alerta sísmica en CDMX?
Sentir un temblor sin escuchar la alerta sísmica puede generar dudas entre los habitantes de Ciudad de México. Sin embargo, la ausencia de un aviso no significa necesariamente que el movimiento no haya sido detectado por los instrumentos de monitoreo. La detección de un sismo y la emisión de una alerta son procesos diferentes.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza estaciones sensoras para detectar movimientos telúricos y evaluar si cumplen los criterios técnicos necesarios para emitir un aviso en las ciudades cubiertas por el sistema. La activación depende de los parámetros estimados del evento y de los algoritmos establecidos para determinar si corresponde alertar a la población.
Existen varias razones por las que una persona puede no escuchar una alerta sísmica:
- Sismos que no cumplen los criterios de activación: no todos los movimientos telúricos reúnen los parámetros necesarios para generar un aviso.
- Epicentros cercanos a Ciudad de México: cuando el sismo se origina cerca de la zona que recibiría la alerta, el tiempo disponible para anticipar la llegada de las ondas sísmicas puede ser muy reducido.
- Características del evento: la magnitud estimada, la energía del movimiento y otros parámetros técnicos influyen en la decisión de emitir una alerta.
- Problemas de difusión: la alerta puede activarse sin que se escuche en determinados altavoces, dispositivos o sectores de la ciudad debido a fallos o limitaciones de difusión.
Por eso, la alerta sísmica no sustituye las medidas de prevención ni garantiza que todos los terremotos se anuncien con anticipación. El SSN, por su parte, registra y analiza los sismos, pero no opera el sistema de alerta.
¿Qué son los microsismos que se producen en Ciudad de México?
Los microsismos son movimientos telúricos de magnitud pequeña que pueden sentirse cuando ocurren cerca de zonas habitadas. Su percepción depende de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro, las características del subsuelo y el tipo de construcción.
En Ciudad de México se han registrado sismos de baja magnitud asociados con fallas geológicas locales. La Red Sísmica de la Ciudad de México permite consultar y estudiar los movimientos detectados en la capital, mientras que el SSN publica información sobre la actividad sísmica nacional.
Estos movimientos no deben confundirse con los sismos lentos, que corresponden a procesos de deslizamiento tectónico que pueden desarrollarse durante periodos prolongados sin producir necesariamente sacudidas perceptibles. Aunque ambos fenómenos son objeto de investigación, su relación debe establecerse a partir de estudios científicos específicos.
El estudio de los microsismos permite mejorar el conocimiento sobre las fallas locales y la distribución de la actividad sísmica bajo la capital. Sin embargo, la ocurrencia de estos eventos no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de mayor magnitud.
¿Cómo actuar antes, durante y después de un sismo en México?
La prevención permite reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un movimiento telúrico. Las recomendaciones deben adaptarse al tipo de inmueble, el entorno y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
Antes de un sismo
- Revisa las condiciones de la vivienda y solicita una evaluación profesional si observas grietas importantes u otros daños estructurales.
- Fija las estanterías, los muebles altos y los objetos que puedan caer durante una sacudida.
- Identifica las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación y los puntos de reunión.
- Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, una linterna, una radio, baterías, un botiquín y documentos esenciales.
- Establece un plan familiar de comunicación y un lugar de encuentro.
- Aprende a cerrar las llaves de paso del agua y del gas, y a desconectar la electricidad cuando sea seguro hacerlo.
- Participa en simulacros y mantén actualizados los teléfonos de emergencia.
Durante un sismo
- Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Si estás dentro de un edificio, agáchate, cúbrete y sujétate debajo de una mesa resistente o junto a una zona de menor riesgo identificada previamente.
- No corras hacia las salidas ni intentes utilizar ascensores durante la sacudida.
- Si estás en la calle, busca un espacio abierto lejos de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan desprenderse.
- Si conduces, detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos.
- Sigue las instrucciones de las autoridades y las medidas previstas en el plan de protección civil del lugar.
Después de un sismo
- Comprueba si hay personas heridas y solicita asistencia de emergencia cuando sea necesario.
- Proporciona primeros auxilios únicamente si puedes hacerlo sin exponerte a un peligro adicional.
- Si percibes olor a gas o sospechas una fuga, no enciendas fuego ni manipules interruptores eléctricos. Aléjate del lugar y solicita ayuda.
- Evita entrar en edificios con daños visibles hasta que personal competente determine que son seguros.
- Mantente informado mediante el SSN y los canales oficiales de Protección Civil.
- Utiliza el teléfono solo para comunicaciones necesarias, de modo que las redes permanezcan disponibles para emergencias.
- Permanece atento a posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.
Temblor de magnitud 4.0 a 27 km al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 22:11:36 del jueves 29 de octubre de 2026, con epicentro a 27 kilómetros al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero. El Servicio Sismológico Nacional ubicó el movimiento en las coordenadas 16.969° de latitud norte y 100.469° de longitud oeste, con una profundidad de apenas 4.4 kilómetros. Por su profundidad reducida, este evento figura entre los movimientos más superficiales de los cinco reportados en esta actualización.