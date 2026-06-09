Si hay algo habitual en muchos hogares es que se guarden pastillas, jarabes y cremas medicadas en el baño o en la cocina y, así estén dentro de un botiquín, no es lo más conveniente, ya que esos lugares suelen ser los peores para conservar medicamentos. La humedad, el calor y la luz del sol pueden cambiar la composición de los fármacos y reducir su efectividad —a veces sin que el envase muestre daño— lo que pone en riesgo la salud de quienes dependen de ellos. En esta nota te explico, de la mano de la química farmacéutica Thalia Montañez porque este error común puede dejarte sin protección y hasta “provocar reacciones adversas”.

¿Por qué no es recomendable guardar medicamentos en el baño o cocina?

Humedad: Las duchas y la cocción generan vapor que se acumula en el aire. Esa humedad entra en los envases y puede degradar comprimidos, hacer que los polvos se apelmacen o alterar jarabes y suspensiones.

Las duchas y la cocción generan vapor que se acumula en el aire. Esa humedad entra en los envases y puede degradar comprimidos, hacer que los polvos se apelmacen o alterar jarabes y suspensiones. Calor: Las estufas, hornos y la simple acumulación de calor en armarios de cocina elevan la temperatura. Muchas medicinas necesitan temperaturas estables (usualmente entre 15 °C y 25 °C). El calor acelera reacciones químicas que disminuyen la potencia del fármaco.

Las estufas, hornos y la simple acumulación de calor en armarios de cocina elevan la temperatura. Muchas medicinas necesitan temperaturas estables (usualmente entre 15 °C y 25 °C). El calor acelera reacciones químicas que disminuyen la potencia del fármaco. Luz solar: La luz directa o la exposición prolongada a la luz ambiental degradan compuestos sensibles (por ejemplo, algunos antibióticos, insulina o protectores solares), especialmente si el envase no es opaco.

La luz directa o la exposición prolongada a la luz ambiental degradan compuestos sensibles (por ejemplo, algunos antibióticos, insulina o protectores solares), especialmente si el envase no es opaco. Cambios de temperatura: Pasar de frío a calor repetidamente (como el aire acondicionado que se enciende y apaga) también puede afectar la estabilidad de ciertos productos.

La humedad, el calor y la luz del sol pueden cambiar la composición de los fármacos y reducir su efectividad (Foto: Atlantic Ambience / Pexels)

Consecuencias de guardar medicamentos en el baño o la cocina

“Un botiquín seguro debe mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar. Conservar los medicamentos en su envase original ayuda a evitar confusiones y a preservar adecuadamente sus propiedades”, explica Thalia Montañez.

Por ello, se recomienda evitar espacios como baños o cocinas, donde los cambios de temperatura y humedad son frecuentes. El almacenamiento adecuado no solo preserva la calidad del medicamento, también su seguridad y efecto terapéutico.

“Los medicamentos mal almacenados pueden perder su efecto terapéutico e incluso provocar reacciones adversas. Un botiquín bien organizado es una medida sencilla pero importante para proteger la salud de toda la familia”, agregó la también coordinadora académica de Farmacia Técnica del Instituto Carrión.

Las estufas, hornos y la simple acumulación de calor en armarios de cocina elevan la temperatura y afectan las medicinas. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Cómo conservar medicamentos de forma segura en casa

Aunque muchos medicamentos pueden conservarse en un botiquín doméstico, algunos productos como insulinas, vacunas, gotas oftálmicas y antibióticos reconstituidos requieren refrigeración para mantener sus propiedades. En estos casos, deben almacenarse entre 2 °C y 8 °C, siguiendo siempre las indicaciones del empaque o las recomendaciones del profesional de salud.

Para mantener un botiquín seguro en casa también es importante guardar los medicamentos fuera del alcance de niños y mascotas, mantener etiquetas legibles y revisar periódicamente sus fechas de vencimiento. Se recomienda desechar adecuadamente los productos vencidos o en mal estado.

No olvides revisar las etiquetas ya que algunos medicamentos requieren refrigeración; otros indican expresamente que no deben guardarse en el baño o la cocina.

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