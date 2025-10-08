Hace apenas unas décadas, los hogares y oficinas estaban llenos de contestadores automáticos, teléfonos BlackBerry y otros dispositivos que hoy parecen piezas de museo; sin embargo, muchos de estos objetos, que se creían obsoletos, podrían valer una pequeña fortuna si aún los conservas.

Según el diario Daily Mail, un nuevo informe de la plataforma de compraventa Gumtree reveló que los británicos podrían estar sentados sobre una auténtica mina de oro tecnológica escondida en sus áticos o cajones.

El estudio, llamado Pre-Owned Price Index, muestra cuánto dinero se puede obtener al vender dispositivos electrónicos antiguos y artículos domésticos de segunda mano.

Según los datos, la demanda de estos aparatos retro creció notablemente debido a la nostalgia y el interés de los coleccionistas.

Teléfonos como los clásicos Nokia o los BlackBerry, así como consolas como la PlayStation 2 o la Nintendo Wii, se venden por decenas o incluso cientos de dólares. (Foto referencial: Pixabay)

“La tecnología aparentemente pasada de moda todavía puede venderse por grandes sumas, funcione o no”, explicó Kim Faura, experto en consumo de Gumtree.

“Lo que alguien planea hacer con un contestador automático o un teléfono BlackBerry no siempre está claro, pero la nostalgia claramente tiene valor”, añadió.

Entre los objetos más buscados se encuentran los míticos teléfonos BlackBerry, que dominaron el mercado en los 2000 gracias a su teclado QWERTY y su diseño.

La compañía canadiense llegó a vender más de 50 millones de unidades en un solo año antes de que los teléfonos con pantalla táctil, liderados por Apple, los dejaran en el olvido. Hoy, un BlackBerry puede venderse por unas £30 ($40) en Gumtree, incluso si ya no funciona.

También los contestadores automáticos alcanzan precios inesperados entre los coleccionistas. (Foto referencial: Freepik)

Otra marca que despierta recuerdos es Nokia, símbolo de una. Modelos como el legendario 3310, el elegante 8110 o el curioso 6800 con teclado plegable, se venden por montos similares.

De acuerdo con el informe, un antiguo Nokia guardado en un cajón podría generarte hasta $40 y más si se trata de una versión icónica.

Los contestadores automáticos, casi olvidados con la llegada de WhatsApp y los buzones de voz digitales, también están recuperando su atractivo. Estos aparatos, que en los noventa grababan mensajes en cintas de casete, se venden en promedio por $45 y más de mil personas respondieron a anuncios de este tipo durante el último año. Aunque hoy tienen poca utilidad práctica, muchos los compran como piezas decorativas o de colección.

Las consolas de videojuegos clásicas también están en la lista de objetos valiosos. Equipos como la PlayStation 1, PlayStation 2 y Nintendo Wii alcanzan precios de alrededor de $60, casi lo mismo que cuesta un juego nuevo para PS5. Mientras tanto, las consolas más recientes, como la PlayStation 5, se venden de segunda mano por unas $400, un valor cercano al precio original.

La nostalgia y el deseo de revivir la tecnología del pasado impulsan este fenómeno que está haciendo ganar dinero a muchos propietarios. (Foto referencial: Pixabay)

El informe de Gumtree también detalla cuánto pueden valer otros dispositivos actuales. Un iPhone usado puede alcanzar un promedio de $330, mientras que los teléfonos Samsung rondan las $270. Otros modelos, como HTC o LG, se venden por cifras menores.

En contraste, algunos productos pierden gran parte de su valor, como las laptops, que pueden costar más de $1000 nuevas pero se revenden por apenas $215.

El índice incluso incluye artículos no tecnológicos, como palos de golf, piezas de autos, muebles y electrodomésticos, demostrando que el mercado de segunda mano sigue creciendo impulsado por la nostalgia.

