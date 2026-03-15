Los Premios Óscar 2026 celebran su 98ª edición este domingo 15 de marzo (7 p.m. ET / 4 p.m. PT; 17:00 horas del Tiempo de Centro de México) en el Teatro Dolby de Hollywood con un duelo central que domina todas las quinielas: el horror musical y vampiresco de “Pecadores”, de Ryan Coogler, frente a la epopeya contemporánea “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson. La primera llega con un récord histórico de 16 nominaciones, mientras que la segunda le pisa los talones con 13, en una carrera que promete un desenlace tan ajustado como impredecible. ¿Quieres ver la transmisión de los Oscars en México y otros países de Latinoamérica? Esto será posible con la cobertura de TNT y MAX. Aquí te diremos todo los que necesitas saber para verlo desde tu teléfono celular, Smart TV, Tablet o PC.

Premios Óscar 2026: horario, canal de TV y dónde ver en vivo los Oscars Awards

Premios Oscar 2026 Evento de cine 1. ¿Qué canal transmite? TNT Latinoamérica y HBO Max 2. ¿A qué hora empieza? 7pm ET / 4pm PT (17:00 MEX; 18:00 COL, PER y ECU; 20:00 ARG y CHI) 3. ¿Cuándo es? Domingo 15 de marzo de 2026 4. ¿Dónde es la ceremonia? Dolby Theatre at Ovation Hollywood de Los Ángeles, California 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto por el sitio web de Mag de El Comercio

“Pecadores” aborda el conflicto racial en la sociedad estadounidense mezclando terror y musical, una combinación poco habitual para los gustos tradicionales de la Academia, aunque respaldada por un gran éxito de taquilla y respeto crítico. “Una batalla tras otra” retrata la desesperación de un exrevolucionario en un Estados Unidos atravesado por tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y ha hecho campaña como comedia, otro género que no suele arrasar en los Óscar. Cualquiera de las dos podría acercarse a las míticas 11 estatuillas de “Ben-Hur”, “Titanic” y “El retorno del rey”.

El pulso se replica en mejor dirección: Anderson busca su primer Óscar tras 14 nominaciones, mientras Coogler podría convertirse en el primer director negro en ganar este premio. Analistas como Clayton Davis (Variety) no descartan un reparto de honores, con uno imponiéndose en mejor película y el otro en dirección. En la categoría internacional, la noruega “Valor sentimental” (nueve nominaciones) y la brasileña “El agente secreto” (cuatro) parten como favoritas, ambas también presentes en la categoría principal y con el impulso extra de la nominación a mejor actor de Wagner Moura.

En interpretación, el único casi consenso es Jessie Buckley como mejor actriz por “Hamnet”, donde interpreta a una madre en duelo. En mejor actor, la lucha está abierta entre Michael B. Jordan (“Pecadores”), que viene de ganar el premio del sindicato de actores, Timothée Chalamet (“Marty Supremo”), afectado por recientes polémicas, Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”) y Ethan Hawke (“Blue Moon”). En reparto destacan Teyana Taylor y Amy Madigan en la categoría femenina, con Wunmi Mosaku (“Pecadores”) como amenaza, mientras que en masculino la balanza parece inclinarse hacia Sean Penn (“Una batalla tras otra”), con fuerte competencia de Stellan Skarsgård (“Valor sentimental”) y Delroy Lindo (“Pecadores”).

La gala, conducida por Conan O’Brien, promete alto voltaje emocional con la interpretación en vivo de la canción nominada de “Las guerreras K-pop” y un homenaje al fallecido Robert Redford como uno de los momentos más esperados. Con categorías clave sin un favorito claro y una carrera histórica entre “Pecadores” y “Una batalla tras otra”, el diagnóstico de los expertos se impone: nadie se atreve a dar por segura ninguna victoria hasta que se abra el último sobre.

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde México?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en México para los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

Megacable – Canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Total Play – Canal 435

Izzi – Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD)

Star TV – Canal 415

Dish – Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD)

Sky – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Argentina?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Argentina para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

DirecTV – Canal 502 y 1502 (HD)

Antina – Canal 69

CPETV – Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD)

TVCO – Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD)

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

Dibox: Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD)

Movistar TV – Canal 305 (HD)

Claro TV – Canal 309 (HD)

Supercanal – Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD)

Cablehogar – Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Colombia?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Colombia para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD)

Colcable – Canal51, 23, 18 y 39.

HV TV – Canal 24

Conexión Digital Express – Canal 25 (HD)

Movistar TV: Canal 400 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Chile?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Chile para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

TuVes HD – Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD)

Entel TV HD – Canal 109 (HD)

Mundo Pacífico – Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD / UD)

VTR – Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD)

Claro TV – Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Gtd/Telsur – Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV – Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

Zapping TV – Canal 52

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

Simple TV – Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Movistar TV – Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD)

Netuno – Canal 63

Inter – Canal 48

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Panamá?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Panamá para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

Claro TV – Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD)

Cable Onda – Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Bolivia?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Bolivia para los servicios de cable en Entel y TiGO.

Entel: Canal 282

TiGO: Canal 301 (SD), 406 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde República Dominicana?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en República Dominicana para los servicios de cable en Sky y Altice.

SKY – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

Altice – Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD)

Claro TV – Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Costa Rica?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Costa Rica para los servicios de cable en Cabletica y Movistar TV.

Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD)

Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Uruguay?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Uruguay para los servicios de cable en DirecTV y Cablevisión Flow.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (D/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Paraguay?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en TiGO y Personal TV HD.

TiGO – 201 (SD), 301 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

Personal TV HD – Canal 243.

¿Dónde ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Honduras?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en Claro TV, Cable Color y Mayavisión.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D) y 1058 (HD)

Cable Color – Canal 30 (A), 260 (D) y 731 (HD)

Mayavisión – Canal 39

¿Cómo ver TNT en vivo con los Premios Óscar 2026 desde Guatemala?

Sigue la transmisión de los Premios Oscar 2026 vía TNT en los siguientes canales disponibles en Guatemala para los servicios de cable en Claro TV y TiGO.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D), 407 y 1310 (HD)

TiGO – Canal 29 (Analógico), 246 (Digital), 735 (HD)