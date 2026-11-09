¿Y si la felicidad no debería ser el principal objetivo de la vida? El actor británico Tom Hiddleston, conocido por interpretar a Loki en el universo cinematográfico de Marvel, compartió una reflexión sobre este tema durante su participación en el programa SubwayTakes, un programa en el que sus invitados presentan opiniones que consideran polémicas. “La felicidad está sobrevalorada. El significado está infravalorado”, dijo el intérprete, cuyas palabras generaron controversia.

El actor considera que intentar mantener permanentemente la felicidad puede terminar generando frustración. (Foto por DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

La analogía del atardecer de Tom Hiddleston

Para explicar su punto de vista, Hiddleston comparó la felicidad con un amanecer o un atardecer. Según el actor, se trata de momentos hermosos que podemos disfrutar mientras suceden, pero que inevitablemente terminan.

“Estás ahí. Es maravilloso. Estás presente en ese momento. El sol sale o se pone, es perfecto. Después de 15 minutos, el momento termina y desaparece. Intentar mantenerlo es imposible porque ya pasó. Y creo que una vida dedicada a perseguir la permanencia de ese sentimiento te hará infeliz, porque no puedes aferrarte a él. En el momento en que intentas retenerlo, se te escapa entre los dedos y lo pierdes”, explicó.

Tom Hiddleston says happiness is overrated and spending your life chasing it can actually make you unhappy "Happiness is overrated. Meaning is underrated. Happiness is like a sunrise or a sunset. Bear with me" "You're there. It's lovely. You're present with it. The sun's rising or the sun is setting. It's perfect. After 15 minutes, the moment is over and it's gone. Trying to sustain it is impossible because it's over" "And a life spent chasing the permanence of that feeling will make you unhappy because you can't hold on to it. The moment you try to hold on to it, it slips through your fingers and is lost" "Meaning is a structure that only you create in your own life, an architecture with your own particular spiritual fingerprint, whereby if you're going through a hard time, if you're going through challenge, struggle, obstacles, suffering or pain, only you know why you're going through it" "You might know, this is hard now. I'm doing it for my kids. I'm doing it for my mom. I'm doing it for my future" "And then it makes enduring the hard times bearable because you know what it means" "And meaning - this is the take - meaning yields joy. Joy is deeper than happiness" — sara (@saradotxyz) November 3, 2026

En contraste, el protagonista de Loki considera que encontrar un significado personal permite afrontar las dificultades desde otra perspectiva. “El significado es una estructura que solo tú creas en tu propia vida”, señaló. Asimismo, dijo que cada persona construye una especie de “arquitectura” personal que le permite comprender por qué atraviesa determinadas experiencias, incluso cuando estas implican obstáculos, sufrimiento o dolor.

Hiddleston añadió que realizar un esfuerzo por los hijos, la madre o el futuro puede resultar más llevadero cuando existe una razón detrás de ese sacrificio. “Es soportable porque sabes lo que significa”, afirmó. Para el actor, “el significado, esta es mi opinión, produce alegría. La alegría es más profunda que la felicidad”.

Arthur C. Brooks explica por qué el significado importa

Esta perspectiva también guarda relación con las ideas del investigador y escritor Arthur C. Brooks, quien ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de la felicidad. Según explicó en una publicación de LinkedIn, el bienestar se sostiene sobre tres pilares: disfrute, satisfacción y significado. Para Brooks, este último suele recibir menos atención, pese a que resulta fundamental para comprender qué impulsa a las personas.

“La felicidad se apoya en tres pilares: disfrute, satisfacción y significado. Hoy, el significado está desapareciendo, especialmente entre los jóvenes, porque hemos descuidado la parte del cerebro que pregunta ‘por qué’”, indicó.

El experto considera que la vida moderna suele concentrarse demasiado en preguntas relacionadas con el cómo y el qué, mientras deja de lado cuestiones más profundas sobre el propósito de nuestras acciones. Por eso, destaca la importancia de preguntarnos por qué estamos vivos, qué sentido tienen nuestros objetivos y qué causas consideraríamos lo suficientemente importantes como para hacer sacrificios.

El experto Arthur C. Brooks coincide en que el sentido de la vida es uno de los pilares fundamentales del bienestar. (Foto por TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Brooks identifica tres elementos que ayudan a construir ese significado: la coherencia, que permite comprender las experiencias; el propósito, que orienta nuestras metas; y la importancia, que ayuda a reconocer cómo nuestra existencia puede influir positivamente en los demás.

Encontrar ese sentido no depende necesariamente de alcanzar grandes logros: puede surgir al cuidar a un familiar, trabajar por un objetivo importante, disfrutar de una obra musical o contemplar algo que nos conmueva profundamente. La idea que comparten estas reflexiones es que la vida no tiene que estar centrada en perseguir un estado permanente de felicidad. En cambio, reconocer qué nos importa y por qué hacemos lo que hacemos puede ayudarnos a encontrar una alegría más profunda, incluso durante los periodos complicados.