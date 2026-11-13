Este ritual puede convertirse en un momento de calma. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Este ritual puede convertirse en un momento de calma. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
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Hay quienes no pueden iniciar su día si no disfrutan de su sabor y mientras algunos esperan a la hora del desayuno para saborearlo en familia, del otro lado están los que prefieren servirse una taza a solas, sentarse en el sofá y beberlo lentamente. De seguro muchos pensarán que esto responde a una posible adicción a la cafeína, pero la psicología tiene otra lectura. Los expertos afirman que quienes se toman un café antes que otros despierten no son egoístas o gustan del aislamiento, sino que están buscando calma y desconexión. En esta nota te brindo más detalles.

Tomarse un café es un ritual que aporta calma y control. (Foto: Kevin Malik / Pexels)
Tomarse un café es un ritual que aporta calma y control. (Foto: Kevin Malik / Pexels)

Un ritual para buscar el espacio propio y control

Tomarse el primer café antes de que el resto de la casa despierte responde a motivaciones profundas vinculadas con el control, la identidad y la calma. Y es que, en un entorno cambiante o caótico, tener un momento para prepararlo, olerlo y sostener la taza para beber un sorbo se convierte en un instante que transmite seguridad.

Además, para personas que tienen una apretada agenda o que solo los fines de semana pueden hacerlo en paz y en casa, las primeras horas del día representan un valioso tiempo de silencio y soledad genuina antes de asumir responsabilidades.

La psicología sugiere que las personas que toman café cada mañana no buscan solo energía, sino un momento de calma y conexión consigo mismas. (Foto: Artem Podrez / Pexels)
La psicología sugiere que las personas que toman café cada mañana no buscan solo energía, sino un momento de calma y conexión consigo mismas. (Foto: Artem Podrez / Pexels)

El efecto placebo del café por la mañana

Para muchos, disfrutar del café permite que el cerebro transite del descanso a la actividad de forma gradual y sin fricción; además, estudios en psicología señalan que el simple aroma del café y la creencia en el ritual activan expectativas de energía y mejoran el razonamiento analítico antes de que la cafeína haga efecto.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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