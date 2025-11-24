Elon Musk aseguró recientemente que, dentro de unos 20 años, trabajar podría convertirse en algo totalmente opcional gracias al avance acelerado de la inteligencia artificial y la robótica.

Según el empresario, las personas decidirán si quieren trabajar del mismo modo en que hoy eligen un pasatiempo como practicar deporte o cultivar vegetales en casa.

El Daily Mail informa que, durante su intervención en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, realizado en Washington, Musk explicó su visión del futuro.

“Dentro de diez a veinte años, mi predicción es que trabajar será opcional. Será como practicar un deporte, jugar un videojuego o algo por el estilo”, afirmó.

Para ilustrar su idea, Musk añadió: “Si quieres trabajar, será igual que cuando puedes ir a la tienda a comprar vegetales, o puedes cultivarlos en tu jardín. Es mucho más difícil cultivar vegetales en tu jardín, y algunas personas lo hacen porque les gusta. Así será el trabajo. Opcional.”

Según el magnate, la tecnología permitirá vivir cómodamente sin necesidad de ganar dinero. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Aunque pronosticó este cambio radical, el director ejecutivo de Tesla reconoció que aún queda mucho por hacer antes de llegar a ese escenario. Aun así, considera que, si la tecnología sigue avanzando con la misma rapidez, ya no será necesario ganar dinero para vivir con comodidad.

“Solo hay una manera de hacer que todos sean ricos: la inteligencia artificial y la robótica”, explicó.

Musk insistió en que, llegado ese punto, incluso la moneda perderá importancia.

“Creo que en algún momento la moneda se volverá irrelevante”, agregó.

Recordó además que Tesla continúa trabajando en su robot humanoide Optimus, también conocido como “Tesla Bot”, un dispositivo que, según él, ayudará a “eliminar la pobreza” cuando se vuelva accesible para todos.

Musk afirma que la moneda podría volverse irrelevante y que robots como Optimus ayudarán a reducir la pobreza. (Foto: Alain Jocard/ AFP) / ALAIN JOCARD

A pesar de sus predicciones, muchos economistas se muestran escépticos sobre la posibilidad de que los robots generen beneficios tan amplios en tan poco tiempo, especialmente considerando el elevado costo de producirlos a gran escala. Señalan que el panorama real podría ser más complejo de lo que Musk anticipa.

Las declaraciones del magnate también llegan en medio de una nueva controversia. El gobierno de Francia abrió una investigación sobre Grok, el chatbot desarrollado por xAI e integrado en su plataforma X, después de que este generara publicaciones en francés que cuestionaban el uso de cámaras de gas en Auschwitz.

Las autoridades parisinas confirmaron que estos mensajes fueron añadidos a una investigación de ciberdelitos ya existente contra X.

Cuáles son las profesiones que la IA no podrá reemplazar

Los trabajos más seguros frente a la automatización por IA son aquellos que exigen habilidades que las máquinas aún no pueden replicar de manera efectiva.

Esto incluye profesiones en el sector de la salud como terapeutas y enfermeros, donde el vínculo y el manejo emocional son cruciales. De igual forma, los líderes políticos y ejecutivos de alto nivel seguirán siendo irremplazables en la toma de decisiones, las negociaciones y la motivación de equipos.

Otro grupo clave son los cirujanos, plomeros y electricistas, ya que estas profesiones requieren una manipulación física experta en entornos impredecibles, algo que la robótica no domina por completo.

En lugar de eliminar estos trabajos, la IA funcionará como una herramienta de aumento, automatizando tareas repetitivas y permitiendo que los humanos se concentren en la interacción profunda y la aplicación del juicio ético.

