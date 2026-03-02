El eclipse lunar total EN VIVO del 3 de marzo de 2026 promete ser uno de los espectáculos astronómicos más impactantes del año. Desde el amanecer hasta la madrugada del martes, millones de personas podrán disfrutar de la Luna de Sangre en directo, siguiendo su trayectoria mientras adopta su característico tono rojizo. Este evento será visible en gran parte de América, por lo que tanto aficionados como curiosos podrán conectarse para ver el eclipse lunar online y no perderse ningún detalle.

Durante la transmisión del eclipse lunar total 2026, los observadores podrán seguir paso a paso cómo la sombra de la Tierra cubre lentamente la superficie del satélite. Varios sitios especializados y canales de astronomía ofrecerán una cobertura en vivo del recorrido lunar, ideal para disfrutarlo desde casa o desde puntos de observación en cualquier parte de Estados Unidos y Latinoamérica. La experiencia promete imágenes en alta calidad y comentarios de expertos que explicarán cada fase del fenómeno astronómico.

Si planeas ver la Luna de Sangre en directo, prepara tus equipos y ajusta tu horario para no perderte el momento exacto del máximo del eclipse lunar hoy, así como su trayectoria desde diferentes regiones del planeta, brindando una visión global del evento. ¡Sin duda, este eclipse lunar total de marzo 2026 será una oportunidad única para disfrutar la magia del cosmos en tiempo real!

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 03/03/2026.- A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar total de marzo de 2026 podrá observarse de forma segura a simple vista, sin gafas especiales. FOTO DE ASTRONOMIA.IGN.ES / ASTRONOMIA.IGN.ES

¿Qué significa “trayectoria” al hablar de un eclipse lunar total?

La “trayectoria” describe el paso de la Luna a través de la sombra de la Tierra (penumbra y umbra) y las zonas del mundo desde donde se ve cada fase.

El eclipse lunar total del martes 3 de marzo de 2026 es total, con totalidad aproximada entre 11:04 y 12:03 UTC, y máximo en torno a 11:33 UTC.

El fenómeno astronómico es visible durante la madrugada del 3 de marzo en buena parte de América, el Pacífico, Asia y Australia, con especial protagonismo para Norteamérica y el Pacífico.

¿Cuál será el recorrido global de la Luna de Sangre?

El evento astronómico se produce sobre la región del Pacífico, con muy buenas condiciones de observación desde el Pacífico central, Japón, Nueva Zelanda y Australia.

En América, se observa la totalidad sobre todo en México, el oeste de Estados Unidos y parte del oeste de América del Norte, mientras que en zonas más al este se ve parcial o con la Luna poniéndose.

La trayectoria de la Luna a través de la sombra terrestre, de derecha a izquierda en los diagramas, implica que comienza como eclipse parcial, pasa a total, alcanza el máximo y luego vuelve gradualmente a parcial hasta salir de la sombra.

A inicios de marzo se producirá un eclipse lunar total que permitirá ver la llamada “Luna de sangre”. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Horarios clave y fases verificables para ver el eclipse lunar total del 3 de marzo 2026

Algunas guías como la del canal AfarTV en YouTube sitúan la totalidad del eclipse lunar aproximadamente entre 11:04 y 12:03 UTC, con máximo a las 11:33 UTC.

Ejemplo de cronología local (en hora del Pacífico) Penumbral ~12:44 a. m. PST Parcial ~1:50 a. m. PST Inicio de totalidad ~3:04 a. m. PST Máximo ~3:33 a. m. PST Fin de totalidad ~4:02 a. m. PST Fin del eclipse alrededor de 6:23 a. m. PST

En países como Costa Rica, la fase parcial visible comienza cerca de 3:50 a. m. hora local, la totalidad hacia las 5:04 a. m., máximo a las 5:33 a. m., y el eclipse continúa después de la salida de la Luna.

¿Dónde seguir el eclipse lunar total del 3 de marzo 2026 EN VIVO y en directo?

Para ver el eclipse lunar total desde la comodidad de tu hogar, se han anunciado transmisiones en vivo internacionales, como la del proyecto The Virtual Telescope, que promete una señal gratuita con imágenes desde diferentes puntos del mundo a partir de las 08:30 UTC del 3 de marzo de 2026.

Algunos canales de YouTube especializados ya tienen programados directos en 4K para seguir todo el paso de la Luna por la sombra de la Tierra (por ejemplo, AfarTV con cobertura continua de penumbral, parcial y totalidad, mientras que plataformas como Timeanddate ofrecerán animaciones y streamings del evento).