Recientemente, una alerta importante ha captado la atención de los usuarios de Gmail, ya que este servicio de correo electrónico señaló que es necesario aplicar la versión más reciente del sistema. ¿Por qué es tan necesario cumplir con esta recomendación? Ignorar este paso solo ocasionaría que tu cuenta lo pierdas por completo . En esta nota, te explicaré las razones detrás de esta medida y los sencillos pasos que debes seguir.

Según lo señalado por Google, este cambio se debe a una alta actividad de intentos de fraude y ataques cibernéticos ; lo cual representa un riesgo de que tu información personal, correos y datos sensibles estén en manos equivocadas.

Un último reporte de Associated Press señala que se han incrementado los ataques a cuentas de correo electrónico, pues los ‘hackers’ suelen aprovechar los errores que cometen ciertos usuarios, como contraseñas débiles o falta de implementación de verificación adicional .

“Los correos electrónicos siguen siendo una puerta de entrada clave para los atacantes”, se lee en el documento publicado por la agencia de noticias.

Esta nueva actualización es una medida ante la alta actividad de ataques cibernéticos por correo electrónico. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

En qué consiste esta nueva actualización de Gmail

Con la finalidad de reducir vulnerabilidades, Google sugiere la implementación de seguridad extra, destacando especialmente la verificación en dos pasos. Esta modalidad refuerza la protección al exigirte un código de confirmación adicional para validar tu identidad.

Asimismo, el proceso se complementa mediante el uso de aplicaciones de autenticación especializadas. Te aconsejo vincular un número telefónico o un dispositivo de respaldo que funcione como alternativa de seguridad.

Esta nueva actualización consiste en la verificación de dos pasos, la cual brinda mayor seguridad personal. (Crédito: BM Amaro/Pexels)

Entonces, de seguir estas recomendaciones, estás expuesto al robo de información sensible o, en el pro de los casos, que pierdas el acceso a tu cuenta.

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