Cuando se habla de salud dental, lo primero que viene a la mente es el azúcar. Sin embargo, los expertos advierten que no es el único enemigo de tu sonrisa. De hecho, hay alimentos que forman parte de la rutina diaria de millones de personas y que, sin levantar sospechas, pueden afectar el esmalte dental. Desde el desayuno hasta el almuerzo, lo que comes influye directamente en el equilibrio de tu boca, especialmente por cómo interactúan las bacterias y la saliva cada vez que das un bocado.

El alimento que afecta tus dientes más de lo que imaginas

El alimento en cuestión es el pan, especialmente el pan blanco. Aunque parece inofensivo y es un básico en muchas mesas, desde tostadas por la mañana hasta sándwiches al mediodía, puede tener un impacto negativo en los dientes.

El pan blanco puede dañar tus dientes más de lo que imaginas. | Crédito: Pexels

El dentista Dr. Tony Taunk, de Implant Perfection, lo explica claramente: “Lo que comemos y bebemos juega un papel muy importante en nuestra salud bucal, tanto para bien como para mal. Cuando damos un bocado, las bacterias y la saliva descomponen los carbohidratos y azúcares, produciendo ácidos que pueden dañar el esmalte dental”.

El especialista añade que el pan blanco es particularmente problemático: “Contiene carbohidratos refinados que se convierten en azúcar y pueden adherirse a la superficie de los dientes. Además, al masticarlo, puede transformarse en una textura pastosa que se queda atrapada entre los dientes, alimentando a las bacterias”. Este proceso hace que el pH de la boca baje y se vuelva más ácido durante unos 20 a 30 minutos, aumentando el riesgo de daño dental.

Aunque el pan no es un alimento “prohibido”, su consumo frecuente, especialmente en su versión refinada, puede favorecer la aparición de caries si no se mantiene una buena higiene bucal. No es menor su impacto si se considera que está presente en casi todos los hogares y forma parte de la dieta diaria de millones de personas.

El pan blanco se descompone en azúcares que pueden adherirse a los dientes y favorecer la aparición de caries. | Crédito: Pexels

La recomendación de los dentistas para reducir el daño

Para reducir sus efectos, los dentistas recomiendan enjuagarse la boca con agua después de consumir pan, lo que ayuda a eliminar residuos. También aconsejan esperar al menos una hora antes de cepillarse los dientes, para permitir que la saliva neutralice los ácidos de forma natural. Elegir pan integral puede ser una mejor opción, ya que suele contener menos azúcares añadidos.

Finalmente, mantener una rutina de cuidado dental adecuada es clave: cepillarse los dientes dos veces al día durante dos minutos, usar hilo dental a diario y visitar al dentista cada seis meses para una revisión profesional. Pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia en la salud de tu sonrisa.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí