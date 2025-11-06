Un reconocido médico lanzó una advertencia que ha sorprendido a miles de personas en redes sociales: hay cuatro objetos comunes en el hogar que podrían estar afectando silenciosamente tu salud.

Según explicó el Dr. Shayne Keddy, especialista en longevidad doctor en medicina osteopática con más de 20 años de experiencia, estos artículos pueden alterar tus hormonas, tu sueño y hasta tu bienestar a largo plazo.

“Si te importa tu salud hormonal, tu descanso y tu bienestar a largo plazo, estas cosas importan más de lo que crees”, señaló Keddy en un video publicado en TikTok que rápidamente se volvió viral.

El primer elemento en su lista son las bolsas de palomitas de maíz para microondas. Aunque parecen una alternativa más saludable, el especialista explicó que el revestimiento de las bolsas contiene PFAS, sustancias conocidas como “químicos eternos” porque no se degradan de forma natural y pueden permanecer durante siglos en el ambiente y en el cuerpo humano.

Según el especialista, las bolsas de palomitas para microondas contienen altos niveles de químicos. (Foto referencial: Freepik)

“Cuando calientas la bolsa, los químicos se filtran hacia las palomitas y terminan en tu organismo”, advirtió.

Estudios mostraron que quienes consumen este tipo de palomitas a diario tienen niveles de PFAS hasta 63% más altos que el promedio.

En su lugar, el médico recomienda usar una máquina de aire o preparar las palomitas al estilo tradicional con aceite de coco y sal marina.

El segundo artículo son las velas aromáticas. “La mayoría de las personas piensa que son inofensivas”, explicó Keddy, “pero al encenderlas liberan sustancias como benceno y formaldehído, que son tóxicas cuando se inhalan durante mucho tiempo”.

Las velas aromáticas liberan sustancias que son tóxicas cuando se inhalan mucho tiempo. (Foto referencial: Freepik)

El benceno está relacionado con la leucemia y otros tipos de cáncer, mientras que el formaldehído puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Aunque los expertos aún debaten sobre los niveles de exposición, Keddy sugiere evitar su uso por precaución.

En tercer lugar, el doctor advirtió sobre los ambientadores, ya sean en spray, enchufables o para el automóvil.

“Estos productos liberan una mezcla de químicos sintéticos, algunos de los cuales están prohibidos en otros países”, comentó.

Entre ellos se encuentra el Lilial, prohibido en la Unión Europea por su toxicidad reproductiva, y el HICC, una fragancia sintética que puede causar alergias en la piel.

Incluso pequeñas cantidades pueden provocar migrañas, asma, irritación o problemas neurológicos.

Los ambientadores, ya sean en spray, enchufables o para el automóvil, también pueden ser peligrosos. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, el cuarto factor tiene que ver con algo tan cotidiano como la iluminación nocturna. Keddy explicó que las bombillas de luz fría o azulada pueden alterar el reloj biológico del cuerpo, conocido como ritmo circadiano.

“Las luces LED de tonos fríos le dicen a tu cerebro que es de día, lo que reduce la producción de melatonina”, señaló.

Un estudio comprobó que la luz azul puede suprimir esta hormona del sueño durante el doble de tiempo que la luz verde. Por eso, el médico recomienda usar bombillas de tono cálido por la noche.

El doctor insiste en que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Elegir productos más naturales, ventilar los espacios y ajustar la iluminación puede contribuir a una vida más saludable.

