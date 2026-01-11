Cuando nos mencionan medusas, solemos imaginarlas como criaturas peligrosas o primitivas que difícilmente podemos toparnos al acercarnos al mar. Sin embargo, quedarás impresionado con un reciente descubrimiento científico , el cual reveló una coincidencia biológica entre estos animales y los seres humanos. El hallazgo demuestra, una vez más, la estrecha relación que compartimos con otras formas de vida en cuanto a características y comportamientos. A continuación, te revelaré este secreto que nos une al misterioso mundo marino.

La investigación fue impulsada por los científicos de la Universidad Bar Ilán de Israel. Durante los estudios, los expertos usaron cámaras infrarrojas para detectar cómo son los comportamientos de las medusas y anémonas de mar en horas de la noche, obteniendo resultados inesperados.

Quedaron impactados al detectar un patrón similar que nos encanta realizar los seres humanos cada noche: entrar en un estado profundo de sueño.

La investigación determinó que una medusa puede conciliar el sueño como si fuera un ser humano. (Crédito: gpointstudio / freepik)

“El hallazgo clave es que se trata de un organismo muy básico, sin cerebro ni ojos. Aún así puede dormir; los vemos dormir ocho horas al día”, fueron las palabras de Oren Levy, profesor de la mencionada casa de estudios.

En sus observaciones, las medusas y las anémonas del mar experimentan una fase de descanso muy similar al dormir. Es decir, la frecuencia de sus pulsaciones se reducen en horas de la noche y aumentan durante el día.

Las medusas pueden dormir hasta por ocho horas, según los estudios. (Crédito: wirestock / freepik)

¿Existen otros animales con comportamientos similares a los seres humanos?

Te indicaré que varios estudios han mostrado coincidencias inesperadas entre seres humanos y otras especie, tales como la manera de comunicarse, la estructura social y la genética. Un claro ejemplo son los primates, que suelen mostrar conductas de cooperación, alianzas políticas y reconciliación tras conflictos.

Los perros también han demostrado una capacidad asombrosa para conectar con las personas, destacando por su habilidad para interpretar gestos humanos y adaptar su conducta según el ánimo de sus cuidadores, permitiéndole actuar como un soporte emocional directo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí