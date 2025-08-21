Dermatólogos están advirtiendo sobre una peligrosa tendencia en TikTok conocida como “tatuajes por quemadura solar”. Esta práctica consiste en exponerse al sol sin protección mientras se usan pegatinas, cinta adhesiva o protector solar en ciertas zonas para crear diseños en la piel.

Algunos jóvenes explicaron a Fox News Digital que lo hacen porque les parece “cool” y les da notoriedad en redes sociales; sin embargo, los expertos señalan que esta moda puede causar serios daños a la salud de la piel.

“Sin importar lo creativa o inofensiva que parezca, toda quemadura solar es una lesión en la piel”, afirmó el Dr. Anthony Rossi, cirujano dermatológico certificado en Nueva York. “Esta tendencia de ‘tatuajes por quemadura’ implica un daño deliberado por rayos UV, lo que con el tiempo aumenta el riesgo de consecuencias inmediatas y a largo plazo”.

Los expertos explican que cualquier quemadura es un daño en la piel y aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro y cáncer, incluido el melanoma, la forma más mortal. (Foto referencial: Freepik)

Las quemaduras solares aceleran el envejecimiento cutáneo y aumentan el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma, que es la forma más mortal.

“Un diseño puede lucir bien en una foto, pero puede crear zonas con exceso de radiación ultravioleta, y el daño se acumula”, advirtió Rossi, quien también recordó que muchos de sus pacientes mayores se exponían al sol con yodo, aceites y reflectores para broncearse, y hoy sufren las consecuencias.

“Veo regularmente pacientes que tomaban sol o usaban cabinas de bronceado en su adolescencia”, agregó. “En sus 30 o 40 años ya presentan lesiones precancerosas o cánceres de piel. Esto puede llevar a múltiples cirugías, cicatrices e incluso melanoma, que puede propagarse y ser mortal”.

Según la dermatóloga Sara Moghaddam, tener cinco o más quemaduras graves entre los 15 y 20 años incrementa el riesgo de melanoma en un 80%. (Foto referencial: Frepeik) / krukphoto.com

Por su parte, la dermatóloga Sara Moghaddam alertó que esta práctica en adolescentes incrementa de manera significativa el riesgo de cáncer de piel.

“Tener cinco o más quemaduras solares con ampollas entre los 15 y 20 años aumenta el riesgo de melanoma en un 80%”, explicó.

Cuando la piel se quema, los rayos UV dañan el ADN de las células, lo que puede causar mutaciones y provocar un crecimiento descontrolado que derive en cáncer.

Los expertos recomiendan el bronceado en spray y el uso constante de protector solar, ropa con protección UV y evitar la exposición durante las horas de mayor radiación. (Foto referencial: Freepik)

Ambos expertos recomiendan alternativas más seguras, como el bronceado con spray, que utiliza dihidroxiacetona (DHA), un azúcar que reacciona con aminoácidos en la capa superficial de la piel para dar un color temporal.

Aunque este método no protege contra futuras quemaduras, no hay evidencia de que DHA sea dañino.

Cabe agregar que la Academia Estadounidense de Dermatología aconseja buscar sombra durante las horas de mayor radiación (10 a.m. a 2 p.m.), usar protector solar de amplio espectro y ropa con protección UV, incluyendo sombreros y gafas.

“El daño por rayos UV es insidioso: no se trata solo de una imagen momentánea, sino de una consecuencia para toda la vida”, concluyó Rossi.

Lo que debes tener en cuenta al hacerte un tatuaje

Para hacerse un tatuaje, primero considera la seguridad y la higiene. Elige un local que cuente con licencia y asegúrate de que usen agujas nuevas y guantes desechables. No te arriesgues con lugares que parecen poco profesionales.

El diseño y la ubicación son decisiones permanentes. Tómate tu tiempo para elegir un diseño que realmente te guste y una parte del cuerpo donde quede bien. Piensa a largo plazo, ya que la piel cambia con el tiempo.

El cuidado posterior es clave. Sigue al pie de la letra las instrucciones del artista. Esto incluye mantener el área limpia y humectada y evitar el sol directo para que el tatuaje cicatrice bien y se vea genial por mucho tiempo.

