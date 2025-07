Hay muchos alimentos que benefician al cerebro, como los pescados grasos, vegetales de hojas verdes, nueces, frutas como los arándanos, tomates y hasta el café. Todos ellos aportan nutrientes importantes para el buen funcionamiento del cerebro, como vitaminas, minerales y antioxidantes; sin embargo, también existen ciertos alimentos que es mejor evitar, ya que pueden provocar daños neurológicos graves o incluso la muerte.

En un video subido a TikTok, el neurólogo estadounidense Baibing Chen, conocido como Dr. Bing en redes, habló sobre tres alimentos que él evita, ya que pueden contener toxinas o parásitos peligrosos.

“Me gusta comer pescado, pero trato de evitar los grandes peces tropicales de arrecife como la barracuda, el mero y el medregal, porque pueden tener una neurotoxina llamada ciguatoxina”, explicó. Esta sustancia se origina en algas de los arrecifes de coral y se acumula en los peces depredadores con el tiempo.

El eecomienda no consumir pescados grandes de arrecife como la barracuda, ya que pueden contener ciguatoxina, una neurotoxina resistente al calor. (Foto referencial: Freepik)

Chen contó que ha visto casos de intoxicación por ciguatoxina y que los síntomas pueden ser muy extraños y difíciles de diagnosticar. “Los síntomas neurológicos pueden incluir sentir frío que se convierte en ardor, hormigueo, mareos y pesadillas recurrentes”, advirtió

En algunos casos, incluso pueden desarrollarse problemas crónicos en los nervios. Y lo más preocupante es que cocinar bien el pescado no elimina el riesgo.

“La ciguatoxina resiste el calor, así que no importa cuánto cocines el pescado, el tóxico sigue ahí”, advirtió. Aclara que no hay que dejar de comer pescado, pero sí recomienda evitar las especies grandes y depredadoras, especialmente sus órganos como el hígado o las huevas, y estar atentos a posibles alertas sanitarias en la zona donde uno vive.

El neurólogo también alerta sobre las latas abolladas o hinchadas por el riesgo de botulismo. (Foto referencial: Freepik)

Otro de sus consejos tiene que ver con el consumo de alimentos enlatados. Si ves una lata hinchada, agrietada o muy golpeada, lo mejor es no arriesgarse. “Ese es un signo de posible contaminación con botulismo”, advirtió Chen. Esta bacteria produce una de las neurotoxinas más potentes que existen, y aunque no tiene olor ni sabor, puede provocar parálisis, visión borrosa, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

Calentar el contenido de la lata puede no ser suficiente para eliminar el botulismo. “Cuando tengas dudas, mejor tíralo”, sugirió el neurólogo.

Por último, Chen mencionó que también evita comer carne de cerdo mal cocida, especialmente si proviene de fuentes poco reguladas. El motivo: el riesgo de contraer infecciones parasitarias peligrosas.

La carne de cerdo mal cocida también representa un riesgo, ya que puede causar infecciones parasitarias en el cerebro. (Foto referencial: Freepik)

La más grave de ellas es la neurocisticercosis, una infección causada por huevos de tenia que pueden alojarse en el cerebro.

“Poca gente lo sabe, pero es una de las principales causas de epilepsia adquirida en el mundo”, explicó Chen. Y no es un problema exclusivo de países en desarrollo. “También puede verse en países desarrollados, especialmente en zonas con malas condiciones sanitarias”, concluyó.

Consejos para un envejecimiento saludable del cerebro

Mayo Clinic recomienda mantener la mente activa como una de las claves para un envejecimiento cerebral saludable. Actividades como leer, aprender cosas nuevas, jugar juegos de lógica o resolver crucigramas pueden ayudar a mantener la agudeza mental con el paso del tiempo.

Otro factor importante es adoptar un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio de forma regular, llevar una alimentación equilibrada, dormir bien y controlar afecciones como la presión arterial alta o la diabetes contribuye significativamente a proteger la salud del cerebro.

Finalmente, la interacción social también juega un papel clave. Mantener relaciones significativas, participar en actividades comunitarias y evitar el aislamiento ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y mejora el bienestar emocional.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí