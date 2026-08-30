Es posible que estimules tu cerebro incluso cuando estés usando tu móvil. En esta ocasión, quiero enseñarte un reto matemático que cumple con dicha función sin la necesidad de quitarte mucho tiempo, pero existe un factor que podría ocasionar tu derrota inmediata: el límite de segundos. Hay participantes que tienen serias dificultades para resolver estos problemas en cuestión de segundos. ¿Tú puedes obtener un resultado positivo con este desafío? La clave para la victoria está en aplicar una importante regla de las matemáticas.

¿Listo para resolver este acertijo matemático?

Presta atención al siguiente enunciado de matemáticas: (9+17)2-144÷12+6. Como apreciarás, es una combinación de operaciones. Tú deber es desarrollarlo en tan solo 8 segundos. Parece un desafío complicado, pero es mejor intentarlo que quedarte con la duda.

La finalidad de estos juegos mentales es activar tu cerebro en tus momentos de ocio y así potenciar tu agilidad mental. Es más, esta experiencia no tiene por qué ser aburrida; puedes retar a tus familiares o amistades para que descubran quién razona con mayor rapidez.

Analiza el ejercicio e intenta hallar el resultado en el tiempo indicado.. (Foto: MAG El Comercio)

Así se desarrolla este reto matemático

¿Lograste hallar la respuesta en el tiempo indicado? Posiblemente no tuviste suerte debido a que tomaba más tiempo del que te brindé, pero hay participantes que sí cumplieron con el objetivo. Como te indiqué en un principio, la clave está en aplicar una regla importante en las matemáticas: PEMDAS. Este acrónimo te revela el orden para resolver cualquier operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones.

Primero, debiste resolver la operación entre paréntesis: (9+17)=26.

Segundo, se realiza la multiplicación: 26x2=52.

Tercero, divides 144 entre 12, el cual te da como resultado 12.

Cuarto, realizas la resta: 52-12=40.

Finalmente, sumas los últimos dígitos: 40+6=46.

Las matemáticas no tienen por qué ser complicadas; siguiendo el proceso adecuado te guía hacia el resultado correcto. Por lo tanto, PEMDAS es sumamente necesaria para desarrollar una operación combinada. ¡Te espero en una próxima ocasión!

Observa el desarrollo e identifica en qué parte te equivocaste durante tu participación. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 46

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.