¿Te sientes aburrido en estos momentos? Eso puede cambiar si te animas a desarrollar una operación combinada que, a simple vista, parece sencillo, pero puede ocasionar que pierdas en tu primer intento. Se trata de un reto matemático con cuenta regresiva. Para hallar el resultado, es necesario que seas rápido y estés concentrado a la vez. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Para aumentar tus posibilidades de victoria es importante aplicar una regla básica de las matemáticas.

¿Listo para desarrollar este ejercicio de matemáticas?

Observa con atención el siguiente ejercicio: (15+9)×2÷6−3. Como te indiqué anteriormente, es necesario que razones con mucha rapidez. Eso sí, puedes invitar a tus familiares o amigos para que realices una competencia y así descubras quién presenta una mejor agilidad mental.

Estos juegos mentales no solo te ofrecen entretenimiento en tus ratos libres, sino también activan y ponen a trabajar tus capacidades cerebrales. El propósito es que seas capaz de resolver este ejercicio antes de que se acabe el tiempo pactado.

Mira el ejercicio y descifra el proceso para hallar su resultado. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Lograste desarrollar este ejercicio? Es posible que tengas la respuesta en mente, pero dudas si es la correcta. Para resolver estos retos de matemáticas es importante el uso de la regla PEMDAS, un acrónimo que te revela el orden correcto para desarrollar operaciones combinadas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

En primer lugar, sumas 15+9 que está ubicado en paréntesis; de esa manera obtienes 24.

Acto seguido, desarrollas la multiplicación: 24x2=48.

Luego, resuelvas 48/6, el cual te da como resultado 8.

Finalmente, desarrollas 8-3 y así obtienes como respuesta final 5.

Recuerda, es importante comenzar con los dígitos ubicados entre paréntesis. Después de ello, el desarrollo será más sencillo para ti. La clave para estos juegos mentales es aplicar la regla PEMDAS.

¿Lograste acertar con el resultado de este problema de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 5

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Por qué es necesario explicar el procedimiento en ejercicios de matemáticas

Cuando se explica el desarrollo de un ejercicio se ordenan las ideas propias y deja en evidencia cómo se razona, pero no sería lo único. Esta práctica facilita tanto a profesores como estudiantes a identificar el nivel de comprensión y qué necesitan corregir en caso hayan fallado.

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