Una buena forma de medir tu nivel de razonamiento es realizando un juego mental. Para esta ocasión, te presentaré un reto matemático que, a primera vista, parece simple de realizar; sin embargo, su dificultad radica en el tiempo límite. ¿Eres capaz de hallar el resultado en un máximo de 8 segundos? Te parecerá imposible, pero una regla básica de las matemáticas te puede guiar hacia la victoria.

¿Hallarás la respuesta del reto matemático?

Presta atención al ejercicio que te presentaré a continuación: 450÷(25−10)+16×3. Si bien la prueba está diseñada para medir tu agilidad mental, también puedes corroborar qué tan rápido eres razonando al competir con algún familiar o amigo.

El propósito de estos ejercicios es entretenerte en tus momentos libres; de esa manera, podrás despejarte de tus preocupaciones por un pequeño instante, ya que tu cerebro estará totalmente concentrado en obtener la victoria.

Puedes caer derrotado si no razonas con rapidez ni apliques una regla básica de las matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Tienes la respuesta, pero dudas si es la correcta? Para estas operaciones combinadas es sumamente importante aplicar la regla PEMDAS. Se trata de un principio básico que te revela el orden correcto para solucionar cualquier ecuación: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, restas los dígitos situados entre paréntesis: (25-10)=15.

Luego, divides 450 entre 15, así obtienes como respuesta 30.

Acto seguido, desarrollas la multiplicación: 16x3=48.

Como paso final, sumas 30 más 48, consiguiendo como respuesta 78.

El proceso es sumamente importante para desarrollar estas ecuaciones matemáticas. En caso hayas fallado, no tienes por qué frustrarte; puedes mejorar con la práctica continua.

¿Lograste resolver correctamente este reto matemático en el tiempo indicado? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado correcto es 78

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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