Si eres una persona que está acostumbrada a tomar, de manera recurrente, vuelos comerciales a distintos países del mundo y estás posicionado en los primeros asientos, habrás notado un singular detalle: la puerta de la cabina permanece abierta antes de despegar. Esto te parecerá extraño, pues lo ideal sería que permanezca cerrada, pero hay una razón de ello y en esta nota te lo explicaré.

Según la ley federal, es sumamente importante que exista una barrera física entre la cabina de pilotos y de pasajeros. Entonces, ¿por qué la puerta que separa estos dos compartimientos está abierta? La respuesta te lo puede brindar Corry Lane, director de seguridad de Cirrus Aviation Services.

En sus declaraciones a Travel + Leisure, afirma que esto suele suceder porque es necesario que se comuniquen los pilotos y auxiliares del vuelo para revisar ciertos detalles antes de que despegue el avión.

Es importante mencionarte que la puerta de cabina de pilotos solo permanece abierta antes del vuelo. (Crédito: iStock / Getty Images) / AzmanJaka

“Se comunican activamente sobre el número de pasajeros, el estado del combustible, el clima y cualquier cambio a último momento”, explicó.

Además, detalló que existe la posibilidad de que el personal de tierra, de mantenimiento o aquellos despachadores necesiten entregar ciertos documentos a los pilotos, analizar los planes de vuelo y actualizar controles finales.

Esta información es respaldada por la azafata, Venezia Macias, quien puntualizó que la comunicación es sumamente crucial previamente en un vuelo comercial.

Si estás en los primeros asientos, es probable que visualices cómo es la cabina de tripulación de un avión por unos momentos. (Crédito: iStock / Getty Images) / yacobchuk

“También se mantienen abiertos a nosotros, las azafatas, en caso de que haya algún problema en la cabina. Al final, el capitán está al mando y tiene la última palabra”, declaró Venezia.

Eso sí, eso no quiere decir que la puerta de cabina de pilotos permanecerá abierta durante todo el vuelo. Al contrario, estaba debe ir cerrada hasta que se llegué el destino. Sin embargo, cuando este compartimiento esté abierto, tendrás ciertos minutos para visualizar desde tu asiento cómo es esta zona.