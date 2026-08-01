Un reto matemático está causando sensación entre los usuarios debido a que activa la rapidez y la concentración de miles de usuarios. Parece una ecuación sencilla, pero resolverla en tiempo récord requiere de una agilidad mental excepcional y precisión en cada paso. ¿Consideras tener la habilidad suficiente para descifrar el procedimiento en solo 8 segundos? Sigue leyendo los siguientes párrafos y comprueba si tu respuesta coincide con la solución correcta.

Sé que puedes destacar en estos desafíos matemáticos, por eso te incentivo a realizarlos, pero también existe otro motivo. Cuando tratas de acertar con el resultado de estos problemas en cuestión de segundos, tu cerebro procesa información más rápido y activa el cálculo mental, ocasionando que se fortalezcan tus conexiones neuronales.

También puedes concentrarte mejor y creas estrategias rápidas a fin de cumplir el objetivo. Es más, si superas la dificultad que te imponen estos juegos, consigues una gran satisfacción y tu confianza se incrementa. ¿Te sienes preparado para intentarlo?

¿Podrás resolverlo en cuestión de segundos?

Prueba tu agilidad mental con el siguiente ejercicio matemático: 8+4-15(6-5)+10. Tienes solo 8 segundos; aunque parezca complicado, la clave está en intentarlo y dar tu máximo rendimiento.

Reto matemático | Tienes que estar concentrado para que cumplas con el objetivo en el tiempo indicado. (Foto: MAG El Comercio)

Conoce la solución del reto matemático

En caso hayas fallado, eso ocurre por no aplicar la regla PEMDAS. Este acrónimo conocido en las matemáticas suele revelarte en qué orden necesitas desarrollar cualquier operación combinada (Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones). Si lo aplicas, existen altas posibilidades de que aciertes con el resultado.

El primer paso es restar los dígitos entre paréntesis: (6-5)=1 .

. El segundo paso es realizar la multiplicación: 15x1=15 .

. El tercer paso es desarrollar la primera suma: 8+4=12 .

. El cuarto paso es resolver la resta: 12-15=-3 .

. Finalmente, se suman los últimos dígitos: -3+10=7.

Reto matemático | ¿Acertaste con el resultado de este ejercicio numérico? (Foto: MAG El Comercio)

¿Qué papel juega la práctica constante en la mejora de las habilidades matemáticas?

Si te acostumbras a realizar desafíos matemáticas de manera frecuente, lograrás potenciar tu comprensión, tu memoria y tu resolución eficiente ante cualquier problema cotidiano. Estos ejercicios te ayudan a procesar conceptos y trasladar estrategias a diversos escenarios mientras se afianza la información en la memoria de trabajo.

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