Muchas personas consideran que poseen una mente ágil, pero suele darse cuenta que esa percepción es errónea cuando intentan un juego mental. En esta ocasión, te presentaré un reto matemático que quiere desafiar tu agilidad mental; solo cuentas con 9 segundos para acertar con el resultado. ¿Podrás lograrlo? La clave está en aplicar una importante regla de las matemáticas.

¿Resolverás esta ecuación matemática en el tiempo indicado?

Pensar con rapidez es importante para desarrollar el siguiente problema: (135−55)÷4+25×3. No permitas que la presión ocasione que falles en el desarrollo de este ejercicio. Mantén la concentración en todo momento.

Estos juegos son opciones ideales cuando estés aburrido, ya que activan de manera inmediata tu cerebro. Es más, puedes competir con tus amigos o familiares para que sepan quién tiene un mejor desempeño.

La clave está en mantener la concentración durante el desarrollo de este juego. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

En caso estés dudando de la respuesta que tienes en mente, te indicaré que existe un principio que te guía habitualmente hacia el resultado correcto: se trata de PEMDAS. Este acrónimo te revela el orden necesario para desarrollar cualquier operación combinada: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero, restas los dígitos ubicados entre paréntesis: (135-55)=80.

Luego, divides 80 entre 4; así obtienes como resultado 20.

Acto seguido, resuelves 25x3, obteniendo 75.

Finalmente, sumas los últimos números: 20+75=95.

Seguir el procedimiento adecuado te otorga la solución dentro del plazo estimado. El truco radica en aplicar PEMDAS y seguir practicando con este tipo de ejercicios mentales para ganar agilidad.

La clave está en razonar con rapidez y aplicar la regla PEMDAS. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 95

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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