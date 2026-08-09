Una buena forma de recrear el cerebro es realizando una actividad con cuenta regresiva. Para ello, existen distintas opciones; sin embargo, la más recomendada es el reto matemático . ¿Estás dispuesto a poner a prueba tus conocimientos numéricos? En ese caso, te presentaré un ejercicio que deberás resolverlo en 8 segundos. No será sencillo, pero la clave está en aplicar una famosa regla de las matemáticas.

¿Estás listo para resolver este ejercicio de matemáticas?

Para desarrollar correctamente el siguiente ejercicio, es indispensable que estés concentrado: (30−6)÷3+4×5. No tienes por qué realizarlo solo; en caso estés cerca a un familiar o un amigo, puedes realizar una competencia para que sepas quién razona con mayor rapidez.

La finalidad de estos juegos no solo es que te entretengas en tus ratos libres; también te ayudan a que tu cerebro despierte y esté en funcionamiento para que consiga el resultado en el menor tiempo posible. ¡Buena suerte en tu intento!

Se trata de un ejercicio que activará tu razonamiento para que tengas la intención de ganar. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡No sigas intentando porque el tiempo se terminó! En caso la cuenta regresiva te venció o estás dudando si tu respuesta es correcta, te indicaré que la regla PEMDAS te guiaría hacia la victoria. Dicho principio te revela el orden para desarrollar operaciones matemáticas: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero debiste restar los dígitos entre paréntesis: (30-6)=24.

Acto seguido, realizas la división 24/3, que te da como resultado 8.

Luego, multiplicas 4x5, obteniendo 20.

Finalmente, sumas los números restantes: 28.

Como notarás, era necesario comenzar con los dígitos entre paréntesis. Cumpliendo ello, el proceso para resolver esta operación matemática era más sencillo. Recuerda, para estos juegos es necesario aplicar la regla PEMDAS.

¿Fuiste capaz de acertar con el resultado de este problema de matemáticas? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 28

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE, el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

¿Los retos matemáticos funcionan para todas las edades?

Los ejercicios de matemáticas son aptos para todas las edades, pero deben adaptarse al desarrollo y los conocimientos previos. Por ejemplo, en educación inicial se debe aplicar apoyos como modelado, pensamiento en voz alta, representaciones y división de la tarea en pasos. En la etapa adulta ya se puede aumentar la dificultad.

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