Una forma divertida de mantener el cerebro concentrado en momentos de ocio es realizando un juego mental. Para esta ocasión, te presentaré un reto matemático que pocos usuarios han logrado desarrollarlo en cuestión de 9 segundos. ¿Estás dispuesto a intentarlo y conseguir la victoria? Tu rapidez mental serán importante para ganar; además, es necesario que apliques una regla básica de las matemáticas.

¿Listo para resolver este reto matemático?

Tienes 9 segundos para obtener la respuesta de este acertijo matemático: 125−(36÷6)×8+45. En caso quieras sentir más emoción, te recomiendo que pases este ejercicio a tus amigos o familiares y realices una competencia para que descubras quién lo resuelve en el menor tiempo posible.

No tienes por qué estresarte cuando resuelves estos problemas matemáticos; al contrario, tómalos como opciones de entretenimiento que despiertan tu cerebro en cuestión de segundos. ¡Intenta analizar con rapidez para ganar!

Este es el ejercicio que muchos participantes no lograron resolver en el tiempo indicado. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¡La cuenta regresiva llegó a su fin! Para acertar con el resultado de esta ecuación es sumamente importante cumplir con la regla PEMDAS. Este principio de matemáticas suele ser necesario, ya que te revela el orden correcto para resolver cualquier problema: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Inicias con la división entre paréntesis: (36/6)=6.

Acto seguido, realizas la multiplicación: 6x8=48.

Luego, resuelves el 125 menos 48, obteniendo como resultado 77.

Como paso final, sumas los últimos dígitos: 122.

No tienes por qué frustrarte o lamentarte de haber fallado; al contrario, tómalo como una experiencia para mejorar en tu próximo intento. Recuerda: la práctica constante es necesario para mejorar.

Esta es la forma correcta de resolver este ejercicio de matemáticas. ¿Lo lograste? (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 122

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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