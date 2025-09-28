Volar rumbo a un destino exótico parece ser el plan perfecto para unas vacaciones, pero para algunos auxiliares de vuelo, esa idea puede convertirse en una pesadilla, sobre todo en sus días libres.

“Algo que no te dicen sobre ser parte de la tripulación de cabina es que las vacaciones ya no van a sentirse como vacaciones”, dijo Estelle Jones, empleada de Emirates Airlines, al explicar por qué no le entusiasma viajar por placer cuando no está trabajando.

“Por fin tengo mi descanso, he estado haciendo vuelos uno tras otro”, continuó la azafata, “y ahora tengo que hacer la maleta otra vez, ir al aeropuerto otra vez, sentarme en un avión otra vez, adaptarme a un nuevo huso horario otra vez y dormir en una cama que no es la mía otra vez”.

En un video, la azafata explicó que en sus días libres le resulta agotador volver a hacer maletas, pasar por aeropuertos y adaptarse a nuevos husos horarios. (Foto: @stell.lydia / TikTok)

Jones, que vive en Dubái, reconoció que hay “problemas peores en el mundo” que irse de viaje, pero aclaró que despegar y aterrizar constantemente “le quita un poco la emoción a unas vacaciones”.

“Solo quieres un descanso de hacer lo mismo una y otra vez”, exclamó.

Para ella, repetir la rutina de vuelos durante su tiempo personal no es una opción. Como cualquiera que necesita desconectarse de su trabajo, prefiere distanciarse de su “oficina en el aire” para evitar el burnout. Este agotamiento laboral, causado por el estrés laboral, afecta a cuatro de cada diez trabajadores en Estados Unidos, según un informe reciente.

Aseguró que “las vacaciones ya no se sienten como vacaciones” después de tantas jornadas de vuelo. (Foto referencial: Pixabay)

En TikTok, colegas de Jones coincidieron con su sentir, incluso cuando muchas aerolíneas, como American Airlines y Southwest Airlines, ofrecen viajes gratuitos o con descuento a sus empleados.

“Es un hecho. Es un verdadero infierno”, confirmó un miembro de la tripulación en los comentarios del video. Otro agregó: “Y [tenemos que] escuchar todas las campanillas de llamada… ¡OTRA VEZ!”.

Otros asistentes de vuelo confiesan que usan sus días libres solo para descansar en casa. “A veces pido licencia solo para quedarme en mi propia cama durante una semana”, admitió una azafata.

Un veterano con ocho años de experiencia concluyó: “La idea de ir a un aeropuerto y subir a un avión durante mis vacaciones anuales es, sencillamente, enfermiza”.

Otras personas que también trabajan en la industria compartieron su cansancio, aun con los beneficios de vuelos gratis o con descuento. (Foto referencial: Pixabay)

