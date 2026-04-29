Muchos creen que hidratar y humectar son sinónimos, pero en realidad no lo son, y ese error termina afectando más de lo que imaginas una rutina de skincare. Aunque ambas acciones buscan mejorar el aspecto y la salud de la piel, cumplen funciones distintas: una aporta agua, mientras la otra ayuda a retenerla. Sin embargo, no todos logran entender esa diferencia y se equivocan al momento de elegir los productos adecuados, especialmente si la piel está seca, deshidratada o necesita una atención específica. Es por eso que resulta importante detenerte un momento para inspeccionar cómo te estás cuidando en el día a día y si en realidad estás ayudando al órgano más grande de tu cuerpo a estar saludable, ¿por qué? y es que muchos sienten que sus cremas “no les funcionan” o que su piel sigue tirante, opaca o con incomodidad pese a seguir varios pasos diarios sin entender qué se necesita realmente.

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La diferencia entre hidratar y humectar la piel

Hidratar y humectar suelen confundirse en las rutinas de cuidado de la piel, pero cumplen funciones distintas. No diferenciarlos es uno de los errores más frecuentes en el skincare y puede hacer que la piel no reciba el cuidado que realmente necesita.

“Hidratar significa aportar agua a la piel, mientras que humectar implica sellar esa hidratación para evitar que se pierda. Son procesos diferentes, pero complementarios”, explica la Mg. Raquel Quincho Jara, coordinadora académica de la carrera de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión.

Además, uno de los errores más comunes es pensar que una crema basta para mantener la piel saludable, cuando muchas veces solo se está humectando sin haber hidratado previamente. También ocurre lo contrario: usar productos hidratantes sin aplicar después uno que ayude a retener esa humedad, lo que favorece la pérdida de agua y aumenta la resequedad.

Hoy las personas buscan soluciones que realmente se integren a su rutina diaria y acompañen el cuidado de la piel de forma constante. (Foto: SHVETS production / Pexels)

Cómo saber si tu piel necesita más atención

Las señales de que la piel no está correctamente hidratada incluyen opacidad, tirantez, líneas finas más marcadas y pérdida de elasticidad. En cambio, cuando falta humectación, pueden aparecer descamación, aspereza y sensación de sequedad constante, incluso después de aplicar productos.

Entre los activos más utilizados, destacan ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina, el aloe vera, el pantenol y la urea en bajas concentraciones, que ayudan a atraer y retener agua en la piel. Por otro lado, las ceramidas, los aceites vegetales, la manteca de karité y el escualeno permiten sellar esa hidratación y reforzar la barrera cutánea.

El tipo de piel y la edad también influyen en la elección de estos productos. Mientras que las pieles secas requieren una combinación de hidratación y humectación más intensa, las pieles grasas necesitan fórmulas ligeras y no comedogénicas. Además, con el paso de los años, la piel pierde capacidad de retener agua y lípidos, por lo que se vuelve necesario reforzar ambos procesos.

“Una rutina efectiva debe incluir primero un producto hidratante y luego uno humectante. La clave no está en usar muchos productos, sino en entender qué necesita la piel y ser constante en su cuidado”, concluye la Mag. Quincho.

La clave para un rostro sano y bonito es cuidarlo con una rutina adecuada. (Foto: Anna Tarazevich / Pexels)

La señal de que tu piel necesita cuidados más consistentes

Ahora que ya sabes la importancia de la hidratación y humectación en tu rutina diaria, también es bueno que sepas que un tono disparejo en tu rostro suele ser una señal de que la piel necesita cuidados más consistentes. Es aquí donde toca acompañar de manera progresiva, ayudándola a mantenerse equilibrada y luminosa.

Para esto es importante saber que factores como la exposición solar, la predisposición genética, el envejecimiento, los cambios hormonales y procesos inflamatorios —como el acné o la cicatrización— pueden influir en la aparición de manchas y en el tono de la piel. Aquí te comparto una rutina de skincare de la mano de los expertos de Natura Chronos Derma que te ayudará.

Paso 1 - Limpieza suave: toda rutina efectiva comienza con una limpieza adecuada para emparejar la textura de la piel. Aplicar sobre las manos húmedas el Polvo Facial Enzimático Limpieza Unificadora , agregar agua y frotar hasta formar espuma. Aplicar el producto en el rostro y dejar actuar por 1 minuto. Enjuagar y usar como máximo 1 vez por día.

Paso 2 – Cuidado unificador: el siguiente paso es el tratamiento. El Sérum Intensivo Multiaclarador ayuda a que el tono se vea más uniforme y luminoso con el uso constante, haciendo que las manchas se noten menos con el paso de los días. Es recomendable aplicar de dos a tres presiones sobre la piel limpia y seca, distribuyéndolo en rostro y cuello.

Paso 3 – Protección diaria: para completar la rutina, la protección solar es clave. El Multiprotector Aclarador FPS 50+/70 protege la piel del sol y ayuda a prevenir la aparición de nuevas manchas. Aplícalo cada mañana como último paso de la rutina facial, incluso cuando no te expongas directamente al sol.

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