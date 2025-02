Kendrick Lamar, el ganador de 17 premios Grammy, encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59, generando gran expectativa entre sus fanáticos. El espectáculo juto a SZA está programado para comenzar poco después del final de la primera mitad del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Si vives en California, Texas y Florida, aquí te decimos a qué hora cantarán estos artistas en el Halftime Show del Súper Tazón 2025.

Un partido con muchos avances y pocas faltas podría acortar la primera mitad, mientras que un encuentro con numerosas faltas y jugadas incompletas lo alargaría. El Super Bowl LIX dará inicio a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT , y se estima que el espectáculo de medio tiempo comience aproximadamente entre las 7:45 p.m. ET / 4:45 p.m. PT y las 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT . Los fanáticos de Kendrick Lamar esperan con ansias su actuación, especialmente la interpretación de “Not Like Us” en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Lista de canales de televisión y servicio streaming para mirar el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 con la actuación de Kendrick Lamar este domingo 9 de febrero desde el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana (Foto: Canva.com / Noé Yactayo)

¿A qué hora ver el Super Bowl 2025 desde Florida, Texas y California?

Para los fanáticos en los estados de Florida, Texas y California, aquí tienes los horarios locales para seguir el partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs por el Super Bowl 2025:

Florida (Miami, Orlando, Tampa): 6:00 p.m. ET

Texas (Houston, Dallas, San Antonio): 5:00 p.m. CT

California (Los Ángeles, San Francisco, San Diego): 3:00 p.m. PT

¿Dónde ver el partido Chiefs vs. Eagles por el Super Bowl 2025?

La edición número 59 del Super Tazón será transmitido en vivo por las siguientes plataformas de streaming en Estados Unidos:

FuboTV

Tubi

El rapero estadounidense Kendrick Lamar, ganador de 17 premios Grammy, encabezará el Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show del partido Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs en el Caesars Superdome de Nueva Orleans el domingo 9 de febrero de 2025 en FOX. | Crédito: @applemusic / Instagram / GEC