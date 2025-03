Un impresionante fenómeno astronómico está por ocurrir: el Eclipse Solar del 29 de marzo de 2025. Este evento será visible en distintas regiones de la Costa Este de Estados Unidos y en Europa Occidental, además de otras partes del hemisferio norte. Durante el eclipse, la Luna pasará frente al Sol y lo bloqueará parcialmente, proyectando su sombra sobre la Tierra. Sin embargo, la parte más oscura de esta sombra no llegará a nuestro planeta, por lo que en esta ocasión no se podrá presenciar un eclipse total.

Los observadores en diversas partes del mundo podrán disfrutar de un eclipse parcial, incluyendo Norteamérica, Europa, África, el norte de Asia, Groenlandia, Islandia y pequeñas regiones de Sudamérica. Además, una gran porción de los océanos Atlántico y Ártico también experimentará el fenómeno. En Pensilvania, el eclipse parcial será visible en la mañana, ofreciendo una oportunidad única para contemplar este espectáculo astronómico. Si quieres conocer la hora exacta y los mejores lugares para verlo en el estado, sigue leyendo este artículo.

Eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 | Conoce el horario en Pensilvania, los mejores métodos para observarlo de forma segura y dónde seguir la transmisión en vivo de este evento astronómico único. (Imagen: Frost Science)

¿A qué hora ocurrirá el eclipse en Pensilvania?

El estado de Pensilvania será uno de los lugares en Estados Unidos donde se podrá observar este esperado evento astronómico. Según la NASA, el eclipse parcial comenzará a las 6:49 a.m., alcanzará su punto máximo a las 6:51 a.m. y finalizará a las 7:08 a.m., con una duración total de 22 minutos.

En esta región, la Luna cubrirá aproximadamente el 12% del disco solar, una cobertura menor en comparación con otras ciudades como Boston (43%), Nueva York (22%) y Portland (64%). El punto de mayor ocultación ocurrirá en Nunavik, Quebec, donde la Luna tapará hasta el 94% del Sol en el momento pico del eclipse.

¿Cómo ver el fenómeno desde Pensilvania?

Para observar el eclipse solar parcial de forma segura, es fundamental utilizar gafas de eclipse certificadas o filtros solares especializados. No se debe mirar directamente al Sol sin protección, ya que esto puede causar daños irreversibles en la vista. También es posible usar métodos indirectos, como la proyección estenopeica, para seguir el evento sin riesgo.

Si no puedes estar en un lugar con buena visibilidad, Time and Date transmitirá el eclipse en vivo a partir de las 4:00 a.m. ET (5:00 a.m. en Pensilvania). De esta forma, todos podrán disfrutar del espectáculo astronómico desde cualquier parte del mundo.

Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

Para disfrutar del eclipse solar sin riesgos, sigue estas recomendaciones de seguridad:

Usa protección ocular adecuada. No mires el Sol directamente sin protección, ya que puede causar daños irreversibles en la vista. Utiliza gafas de eclipse certificadas o un visor solar portátil que cumpla con la norma internacional ISO 12312-2 .

No mires el Sol directamente sin protección, ya que puede causar daños irreversibles en la vista. Utiliza o un que cumpla con la norma internacional . Evita las gafas de sol comunes. Por muy oscuras que sean, no ofrecen la protección necesaria para observar un eclipse solar.

Por muy oscuras que sean, no ofrecen la protección necesaria para observar un eclipse solar. No utilices dispositivos ópticos sin filtro. Nunca mires el eclipse a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro equipo óptico mientras usas gafas de eclipse, ya que los rayos solares concentrados pueden dañar el filtro y causar lesiones graves en los ojos .

Nunca mires el eclipse a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro equipo óptico mientras usas gafas de eclipse, ya que los . Opta por métodos de observación indirecta. Si no tienes gafas certificadas, puedes usar una proyección estenopeica (como un cartón con un pequeño agujero que proyecta la imagen del Sol en una superficie).

Siguiendo estas medidas, podrás disfrutar del eclipse de manera segura y sin poner en riesgo tu visión.