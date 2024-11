Las elecciones presidenciales del próximo martes 5 de noviembre con destino a la Casa Blanca entre la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) se decidirán en los 7 estados claves: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Carolina del Norte y Nevada. Aquí te explicaremos la hora exacta en que cerrarán las urnas antes del conteo general del Colegio Electoral de los Estados Unidos.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Arizona?

Arizona otorga un total de 11 votos electorales en esta contienda electoral. Los ciudadanos de este estado comenzarán a realizar el sufragio a partir de las 6 am MT de la mañana hasta el cierre de las urnas que será a las 7 pm MT de la noche. En este estado, Trump buscará impedir que se repita la historia del 2020 cuando Joe Biden le arrebató el triunfo.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Georgia?

Las urnas abren desde las 7 am ET de la mañana en el estado de Georgia. En la anterior elección, Biden se convirtió en el primer demócrata en obtener la mayoría de votos en esta región del país, algo que no ocurrió desde Bill Clinton en 1992, derrotando a Trump por un margen de 11.779 votos. Kamala Harris tendrá que esperar si tiene la misma suerte que su antecesor cuando cierren las urnas a las 7 pm ET.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Michigan?

La urnas abren a partir de las 7 am ET de la mañana en Michigan, uno de los estados del “muro azul”, que fue una de las cartas de triunfo para Donald Trump en el 2016. Biden los recuperó en el 2020 con un margen de 154 mil votos de más de 5.5 millones de votos. Debido a que Michigan registra dos husos horarios, el cierre de las urnas se dará entre las 8 y 9 pm ET de la noche.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Nevada?

Las urnas abren a partir de las 7 am PT de la mañana en Nevada, estado que otorga 6 votos electorales. Aquí recién se tomará la decisión del conteo de votos cuando la última persona de la fila haya votado. Se estima el que cierra de las urnas sea entre las 7 pm PT y 10 pm PT.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Carolina del Norte?

Las urnas abren a partir de las las 6:30 ET de la mañana en Carolina del Norte, un estado que otorga 15 votos electorales y que suele ser dominado por los republicanos. Apenas se registran dos victorias de los demócratas desde 1968. En 2020, Trump obtuvo la victoria en región por un 1 punto porcentual. Las urnas cierran a las 7:30 pm ET.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Pensilvania?

Las urnas abren a partir de las 7 am ET de la mañana en Pensilvania, que otorga 20 votos electorales. Este estado fue el escenario del único debate oficial entre Donald Trump y Kamala Harris realizado en septiembre del presente año en la sede ABC News en Filadelfia. Según las encuestas, la líder del partido demócrata fue declarada como ganadora. El cierre de las urnas se darán a las 8 pm ET.

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Wisconsin?

Las urnas abren a partir de las 7 am CT de la mañana en Wisconsin, que otorga 10 votos electorales. Este estado no tiene un sistema centralizado oficial para reportar resultados preliminares, cada condado lo reporta sobre su jurisdicción en un proceso que comienza luego de que los centros de votación cierren a las 8 pm CT.

Horario de apertura y cierre de los colegios electorales en los 7 estados claves

Estos son los horarios de la apertura y cierre de urnas en los estados de Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte.

Siete estados claves Horario de apertura de las urnas Horario de cierre de urnas Arizona 6 am MT 7 pm MT Georgia 7 am ET 7 pm ET Michigan 7 am ET 8 y 9 pm ET Nevada 7 am PT 7 pm PT Carolina del Norte 6:30 am ET 7:30 pm ET Pensilvania 7 am ET 8 pm ET Wisconsin 7 am CT 8 pm CT

