Las decisiones que tomas pueden llevarte a ser muy feliz o todo lo contrario. A esa reflexión he llegado luego de conocer que una persona de New York (Estados Unidos) optó por participar en el Powerball y acabó ganando $1 millón. Sí, la suerte jugó a su favor en el sorteo del miércoles 26 de marzo de 2025. ¿Te interesa averiguar dónde adquirió el boleto ganador? Pues esa información la brindaré en las siguientes líneas.

De acuerdo a Greater Long Island, la propia Lotería de New York se encargó de indicar que el ticket en cuestión fue vendido en una estación Mobil ubicada en 239 W. Montauk Highway, Hampton Bays. ¿Te encuentras cerca de ese lugar? Si es así no estaría mal ir y probar suerte. ¡Ojo!

Es necesario mencionar que no he mencionado el nombre de la afortunada persona porque, de momento, no se ha revelado ese dato. Solo se ha difundido el lugar en el que se adquirió el boleto, así como también los números ganadores del sorteo del último miércoles, que fueron 5, 20, 29, 39, 53, la Powerball fue 6 y el Power Play 3x.

Cada lunes, miércoles y sábado se realiza un sorteo del Powerball aproximadamente a las 11:00 pm, tiempo del Este, Estados Unidos. (Foto: Francine Orr / Getty Images)

El gran premio estimado para el próximo sorteo del Powerball

Si te animaste a participar en el Powerball y ahora mismo quieres saber cuándo es el siguiente sorteo del juego de la lotería, te comento que el próximo es el de mañana, 29 de marzo. Para ese día hay un gran premio estimado de 515 millones de dólares, con la opción en efectivo de 242.7 millones de dólares.

El Powerball es un juego de lotería popular en Estados Unidos. Diariamente, miles de personas participan en el mismo. (Foto: Anadolu / Getty Images)

Ten en cuenta, además, que todas las personas que salgan ganadoras en un sorteo del Powerball deben firmar el reverso de su boleto y guardarlo en un lugar seguro hasta que se decida canjearlo. Luego se debe llamar a la lotería del estado en que se compró el ticket para programar una cita y reclamar el premio.