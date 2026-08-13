El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones generales en Estados Unidos. De cara a esa fecha, la campaña del gobernador Greg Abbott promocionó el 10 de agosto la plataforma Abbott Impact, una herramienta que busca movilizar a votantes conservadores bajo el lema “ayudar a mantener a Texas republicano”. La plataforma permite a sus usuarios identificar cuáles de sus contactos aún no han votado y enviarles mensajes, llamarlos o visitarlos para animarlos a participar en los comicios. A cambio de estas acciones, entrega puntos que pueden canjearse por recompensas. Pero su funcionamiento también ha causado cuestionamientos, ya que muestra información sobre la participación electoral y la posible afinidad política de los contactos. A continuación, te explicamos cómo identifica a los votantes, qué datos partidarios muestra y qué premios ofrece.

Abbott Impact: la polémica app de Greg Abbott que cruza contactos con el padrón electoral de Texas (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA ABBOTT IMPACT?

Abbott Impact es una aplicación de movilización electoral ligada a la campaña del gobernador republicano Greg Abbott. Permite a voluntarios identificar contactos que figuran en el padrón de Texas, ver si ya votaron y enviarles recordatorios, a cambio de puntos canjeables por productos y experiencias de campaña.

Cómo identifica votantes

Tras instalarla, la app pide acceso a la agenda telefónica y cruza esos contactos con el archivo electoral de Texas. Con esa coincidencia, puede mostrar datos públicos como:

Nombre legal completo.

Mes y año de nacimiento.

Historial de participación en primarias y elecciones generales desde 2016.

Si la persona ya votó durante la votación anticipada, con actualizaciones en tiempo real.

La afiliación o perfil partidario que la plataforma asigna.

Cabe precisar que la aplicación no muestra por quién votó nadie, ya que el voto es secreto. Lo que utiliza es información pública sobre si una persona está registrada y si participó en una elección, además de datos o inferencias de afinidad política.

Cómo identifica la afiliación política

La herramienta está diseñada explícitamente para movilizar a electores republicanos. Su página de inicio usa el mensaje “Help Keep Texas RED” (“Ayuda a mantener Texas republicano”), y su descripción en tiendas digitales habla de dar herramientas a voluntarios conservadores.

En los perfiles señalan que la app muestra una clasificación o afiliación partidaria –republicano, demócrata o “swing”/indeciso– y porcentajes de contactos en esas categorías. Texas no tiene registro partidario permanente para votar como ocurre en algunos estados, por lo que esa etiqueta no equivale necesariamente a una afiliación oficial declarada: puede basarse en el historial electoral disponible, como la participación en primarias, y en modelos de segmentación de campaña, publica USA Today.

Cómo es su sistema de recompensas

La app otorga 10 puntos por acción de activismo, como:

Enviar recordatorios de voto a contactos.

Escribir a vecinos ubicados por geolocalización.

Tocar puertas en domicilios seleccionados.

Hacer llamadas a votantes de la zona.

De acuerdo con el mismo medio estadounidense, las recompensas se otorgaban por puntos:

Puntos requeridos Premio o recompensa 10,000 Un vaso Yeti 15,000 Una chaqueta Patagonia 15,000 Dos invitaciones VIP para una fiesta electoral de 2026 15,000 Dos invitaciones VIP para un evento en la mansión del gobernador 25,000 Un brisket entregado a domicilio 30,000 Una hielera Yeti 35,000 Una parrilla Traeger 40,000 Un dispositivo Dyson Airwrap

OJO: la disponibilidad y el catálogo pueden variar dentro de la app.

¿CÓMO MANEJA ABBOTT IMPACT LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES?

Abbott Impact afirma que protege los datos de sus usuarios y que los contactos no se comparten ni se venden. Sin embargo, su funcionamiento depende de que el usuario otorgue acceso a su agenda telefónica, por lo que la app puede procesar datos de personas que no necesariamente dieron su consentimiento directo.

El sitio de Abbott Impact indica que los contactos del usuario “nunca se comparten”, y su ficha de Google Play sostiene que los datos son “100% seguros” y que no se venden ni comparten con terceros. También permite solicitar la eliminación de los datos.

La política de privacidad está a nombre de Texans for Greg Abbott, el comité de campaña del gobernador, y afirma que recopila, utiliza, divulga y protege la información al usar la aplicación y sus servicios relacionados.

CUESTIONAMIENTOS

Expertos citados por el Houston Chronicle advierten que cargar una agenda telefónica puede exponer nombres, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de terceros que nunca aceptaron participar en la aplicación. Además, la política reconoce que ningún sistema de transmisión o almacenamiento puede garantizar seguridad absoluta.

La herramienta no revela por quién votó una persona, pero sí utiliza datos electorales para mostrar si participó en comicios y asignar un perfil partidario a los contactos identificados. Sus usuarios reciben premios por ayudar a movilizar votantes (Foto: Greg Abbott / X)

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