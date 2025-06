Frente a los Home Depots de Nueva York, donde durante años jornaleros han madrugado con la esperanza de conseguir trabajo, ahora reina el miedo. Lo que antes era un lugar de oportunidades se ha convertido en terreno fértil para redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes han incrementado su presencia en estos centros, arrestando en las últimas semanas a más de una docena de hombres, según testigos y defensores de derechos de los migrantes.

AGENTES DE ICE ARRESTARON HASTA UNA DOCENA DE HOMBRES

Los arrestos más recientes tuvieron lugar los días 3 y 5 de junio en Freeport, Hempstead y New Rochelle, según organizaciones comunitarias. Cuatro hombres fueron detenidos cerca del Home Depot en New Rochelle, otros tres en Freeport y hasta cinco en Hempstead, todos en un mismo patrón: agentes llegan sin previo aviso, piden identificación, y quienes no pueden presentar documentos válidos son llevados bajo custodia. Algunos jornaleros aseguran haber sido rodeados por más de una docena de vehículos oficiales.

Este aumento de operativos ocurre en un contexto nacional de endurecimiento de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, quien recientemente ordenó intensificar las redadas en ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York.

“Están buscando trabajadores, no criminales”, lamentó José Pereira, un jornalero de 64 años que presenció la redada en Freeport. Su testimonio resuena con el de decenas de trabajadores que han visto cómo sus rutinas laborales fueron reemplazadas por escenas dignas de una persecución. Miguel García, de 50 años, dijo que desde el 3 de junio, apenas una fracción de los jornaleros se presenta cada mañana. “La gente vive con miedo”, afirmó.

Manifestantes pintaron grafitis cerca de este Home Depot durante un enfrentamiento con agentes federales tras una redada del ICE en Paramount (Foto: EFE)

LOS INMIGRANTES TIENEN MIEDO DE ASISTIR A LAS TIENDAS

Antes de las redadas, entre 80 y 100 jornaleros se congregaban diariamente en Hempstead y Freeport. Pero en días recientes, apenas una veintena ha llegado. Algunos se acercan con cautela a los vehículos que buscan mano de obra, otros esperan a ver si reconocen al conductor antes de moverse. “Aquí nadie viene”, repetía García, reflejando la ansiedad que ha paralizado a la comunidad.

Francisco, un salvadoreño de 55 años, relató cómo agentes vestidos con insignias de Seguridad Nacional bloquearon la salida del estacionamiento de Home Depot en Hempstead e interrogaron a quienes buscaban empleo. “Pidieron documentos y usaron una computadora para verificar información”, explicó. Aunque él fue liberado tras mostrar una licencia, sabe que otros no tuvieron tanta suerte. La incertidumbre es constante.

LAS REDADAS AFECTAN A FAMILIAS ENTERAS

En el condado de Westchester, Jackie Agudelo, del Centro Comunitario Unido, fue testigo del operativo en New Rochelle. A su llegada, ICE ya se había llevado a cuatro hombres, incluyendo un nicaragüense cuya esposa, angustiada, solicitó ayuda legal. Casos como este demuestran que las redadas no solo afectan al individuo detenido, sino a familias enteras que quedan desamparadas.

Mientras los arrestos continúan en Long Island y sus alrededores, organizaciones como New Immigrant Community Empowerment y Workers Justice Project vigilan con atención la situación dentro de la ciudad de Nueva York. Por ahora, no se han reportado redadas en los centros jornaleros dentro de los límites de la ciudad, pero el temor de que eso cambie en cualquier momento es palpable.

“Los arrestos en Home Depot… transmiten un mensaje de terror”, dijo Nadia Molina, organizadora de National Day Laborer Organizing Network. “Son trabajadores que solo buscan sobrevivir”, concluyó.

