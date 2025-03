La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre el retiro de un producto muy solicitado de la cadena ALDI en cuatro estados por posible contaminación con metales. ¿De cuál se trata? En los siguientes párrafos, te lo comento.

Aldi es una cadena de supermercados de descuento de origen alemán que tiene gran presencia en EE.UU. Actualmente, cuenta con más de 10,000 establecimientos en 18 países.

Una mujer afuera de un supermercado ALDI con sus compras. (Foto: AFP)

EL PRODUCTO QUE RETIRÓ ALDI POR POSIBLE CONTAMINACIÓN CON METALES

El producto que retiró Aldi por posible contaminación con metales es el Colby Jack de Happy Farms by ALDI, una mezcla de quesos Colby y Monterey Jack finamente rallados, que tiene fecha de caducidad el 13 de julio de 2025 y el 14 de julio de 2025.

El motivo exacto es por posible material extraño (fragmentos de acero inoxidable). Se sabe que 4,800 bolsas individuales fueron distribuidas a los estados de Connecticut, Michigan, Ohio y Pensilvania.

Cabe mencionar que la FDA emitió el aviso de retirada de Clase II el pasado 19 de marzo contra Great Lakes Cheese Co. Inc., la empresa matriz que produce uno de los quesos genéricos de la cadena de supermercados, la cual inició voluntariamente el retiro el 15 de febrero, aunque todavía no se ha fijado una fecha de finalización, publica People.

El medio estadounidense aún no ha tenido un pronunciamiento por parte de Aldi, aunque según su protocolo interno, los fabricantes y el departamento de compras corporativo de la cadena reciben una alerta llamada “pull-from-sale” para activar una respuesta rápida ante productos potencialmente peligrosos.

Happy Farms by ALDI Colby Jack es una mezcla de quesos Colby y Monterey Jack finamente rallados que tiene un peso neto de 12 oz (340 g), envasado en bolsas de plástico flexibles con base. En cada caja hay 12 bolsas. ¿Qué significa un retiro de Clase II? Se emite un retiro de Clase II cuando un producto contaminado puede provocar efectos adversos moderados y temporales, o cuando la probabilidad de que ocurra un problema de salud grave es remota.

Debido a esta situación, se recomienda a los clientes que ya hayan adquirido dicho producto, con las especificaciones señaladas en los cuatro estados, que no los consuman y desechen.