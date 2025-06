En un giro inesperado, la popular cuenta de TikTok conocida como El Santo Venenoso encendió las alarmas en la comunidad inmigrante de California. Con su estilo franco y sin pelos en la lengua, advirtió que la zona de Temecula, en el sur del estado, se ha convertido en un foco de revisiones migratorias y que transportar a personas indocumentadas de Chula Vista a Los Ángeles podría considerarse tráfico humano. Su mensaje se volvió viral en poco tiempo, reflejando la preocupación creciente entre quienes se mueven a diario por las carreteras californianas.

¿POR QUÉ DECIDIÓ ALERTAR A SU COMUNIDAD EN REDES SOCIALES?

“¡Ni se les ocurra andar con una persona sin documentos, raza!”, advirtió con tono de urgencia El Santo Venenoso en uno de sus videos. Su consejo, cargado de preocupación, tenía razones personales: su hija, protegida de la deportación por DACA, fue arrestada por ICE por llevar a personas sin documentos en su auto. Aunque quedó en libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares, lleva ahora una pulsera electrónica en el tobillo como recordatorio constante del riesgo que enfrentan los inmigrantes, incluso aquellos con permisos de trabajo.

“¡Échenle ganas con sus morros raza! A veces no entienden. Hay que hacerlos entender que cuando cometen errores, se pagan”, reflexionó El Santo Venenoso en uno de sus videos. Sus palabras no son solo una advertencia, sino también un llamado de atención a los jóvenes que, a veces por ingenuidad o desconocimiento, pueden meterse en problemas graves. Para su hija, esa “niñada” le ha salido cara, y para muchas familias, podría significar un cambio drástico en sus vidas.

En su serie de publicaciones, El Santo Venenoso insistió en que no es cuestión de rechazar la ayuda a los indocumentados, sino de evitar transportar a personas en situaciones que podrían interpretarse como tráfico de personas. “No estoy diciendo que no suban indocumentados a su carro”, aclaró, “pero no cuando les pidan que los lleven de Chula Vista a Los Ángeles”. Su mensaje busca que la comunidad entienda los matices de la ley y se proteja de cargos que podrían poner en riesgo su estatus migratorio y su futuro en el país.

ICE realiza redadas en todas las ciudades de Estados Unidos (Foto: AFP)

LA SITUACIÓN DESCRITA POR EL INFLUENCER NO ES UN CASO AISLADO

El abogado de inmigración Alex Gálvez describió al gobierno actual como “un régimen fascista tipo Gestapo” que, según él, manipula la ley para facilitar las deportaciones masivas. Gálvez acusó a las autoridades de detener a personas solo para verificar su estatus migratorio, quitándoles su humanidad y empujándolos a rendirse antes de pelear por sus derechos. “Estamos viendo que muchos inmigrantes están tirando la toalla innecesariamente”, lamentó el abogado.

Frente a este clima hostil, Gálvez recomendó a la comunidad inmigrante conocer sus derechos y actuar con cautela: “No se pongan en una fila, sálganse por la puerta de atrás, y tienen derecho a huir y correr con las manos en alto”. Su llamado a cambiar de táctica refleja la tensión entre la necesidad de defenderse y el temor de ser acusados de obstrucción a la justicia.

LA MARCHA QUE REALIZARÁ LA COMUNIDAD INMIGRANTE EN CALIFORNIA

En paralelo a las advertencias, la comunidad inmigrante se está organizando. Del sábado 7 al lunes 9 de junio de 2025, decenas de familias y trabajadores encabezarán una caminata de tres días desde Vacaville hasta Sacramento bajo el lema “¡Pertenecemos aquí: Ciudadanía para todos!”.

Gabriela Hernández, de ALMAS LIBRES, subrayó la urgencia de que California condene las deportaciones y apoye una ruta justa a la ciudadanía. “No podemos tolerar que nuestras familias sean destrozadas por las deportaciones actuales”, declaró.

La Coalición del Norte de California para una Reforma Migratoria Justa (NCCJIR) respaldará la caminata, que recorrerá condados como Santa Clara, San Mateo y Alameda. La marcha, con puntos de partida en Vacaville, Dixon y Davis, buscará visibilizar la lucha de la comunidad inmigrante por la dignidad y el derecho a vivir sin miedo.

