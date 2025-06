Salir a la calle en Chicago estos días se siente raro. El cielo no está del todo claro, hay una especie de neblina constante, y aunque no siempre huele a quemado, el aire tiene algo que no se siente bien. Pues bien, no es solo una impresión: la calidad del aire ha bajado a niveles preocupantes, y todo tiene que ver con los incendios forestales que siguen activos en Canadá.

Este jueves, se amaneció con una alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional, que nos recuerda que no estamos ante una situación pasajera. El humo de los incendios se ha esparcido hasta cubrir buena parte del norte de Illinois, y eso ha empujado el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) a niveles insalubres, específicamente en la categoría roja. Para que te hagas una idea, Chicago llegó a estar en el segundo lugar entre las ciudades con peor calidad de aire del mundo, solo detrás de Dakar, Senegal.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL AIRE EN CHICAGO?

Según IQAir y AirNow.gov, alrededor del mediodía del jueves 5 de junio, el AQI en Chicago alcanzó los 163, lo cual está dentro de la categoría “insalubre”. En los suburbios del norte, oeste y sur, los números estaban casi iguales. Recuerda que un AQI considerado “bueno” debería estar entre 0 y 50, es decir, estamos bastante lejos de eso.

La neblina visible, especialmente en las mañanas, es señal de que el humo de los incendios ha llegado hasta nosotros, incluso si no lo hueles con claridad. Y no es un tema menor. Esta nube de partículas finas está afectando directamente la salud, sobre todo de personas vulnerables como adultos mayores, niños, adolescentes y personas con problemas respiratorios o del corazón.

Los incendios forestales en Canadá han provocado que la calidad del aire en partes de Estados Unidos baje muchísimo (Foto: AFP)

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES?

Desde el Departamento de Salud Pública de Chicago, el Dr. Alex Sloboda fue claro: si puedes, quédate en casa. “Recomendamos que las personas permanezcan en sus hogares tanto como sea posible”, dijo. Incluso las Escuelas Públicas de Chicago enviaron comunicados a los padres advirtiendo que los chicos deben limitar al máximo sus actividades al aire libre.

Si tienes que salir sí o sí, trata de hacer esfuerzos mínimos, nada extenuante, y busca resguardarte en lugares cerrados. Y si estás en casa, tener aire acondicionado con filtro o un purificador de aire puede marcar una gran diferencia. Hacer circular el aire también ayuda, sobre todo si no tienes acceso a sistemas más avanzados.

¿Y si tengo que usar mascarilla?

Buena pregunta. No cualquier cubrebocas sirve para este tipo de humo. El Dr. Sloboda lo explicó bien claro: “Tiene que ser una N95 porque esas partículas son muy pequeñas”. Así que si piensas protegerte al salir, asegúrate de usar la mascarilla adecuada. Las quirúrgicas o de tela no bloquean estas partículas finas que flotan en el ambiente.

¿POR QUÉ ESTÁ OCURRIENDO ESTO?

Todo este caos tiene su origen a cientos de kilómetros al norte. Los incendios forestales en Canadá, especialmente en Manitoba y Saskatchewan, están completamente fuera de control. Más de 33,000 personas ya fueron evacuadas y lamentablemente se han reportado al menos dos muertes. Las autoridades canadienses incluso declararon estado de emergencia y movilizaron a las fuerzas militares para combatir las llamas.

Según los expertos, esto no es solo mala suerte. Hay científicos del clima que afirman que el cambio climático está detrás de estos patrones tan extremos. Años más secos, temperaturas más altas y tormentas menos frecuentes han creado el caldo de cultivo perfecto para incendios de esta magnitud. Y lo peor: parece que este tipo de eventos se harán cada vez más comunes.

¿QUÉ SÍNTOMAS DEBO VIGILAR?

Si has estado sintiendo ardor en la garganta, tos constante o irritación en los ojos, no estás solo. Son síntomas comunes cuando la calidad del aire baja tanto como ahora. Aunque no todos los cuerpos reaccionan igual, te recomiendo que prestes atención a cualquier señal inusual, especialmente si tienes condiciones preexistentes.

El humo de los incendios forestales de Canadá han llegado hasta parte de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿ESTO HASTA CUÁNDO VA A DURAR?

La alerta de calidad del aire estará vigente, al menos, hasta el viernes 6 de junio para los condados de Cook, DuPage, Kane, Kendall, Lake, McHenry, Will y Grundy. Pero siendo honestos, estos eventos no tienen una fecha clara de cierre. Todo depende de cómo evolucionen los incendios en Canadá y de las condiciones del viento en los próximos días.

