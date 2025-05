¡Alerta en Estados Unidos! Una diminuta invasora está generando gran preocupación en varias zonas del país. Con la llegada del verano, varios estados, especialmente en el sureste del país, están registrando un alarmante incremento en la presencia de una hormiga cuya picadura puede tener consecuencias graves para la salud.

Aunque a simple vista puede parecer inofensiva, esta hormiga puede provocar reacciones alérgicas intensas que, sin tratamiento médico, podrían llevar a una persona al hospital.

Las reacciones incluyen dificultad para respirar, pulso débil o acelerado, vómitos, urticaria, desmayos e incluso inflamación de la lengua. En algunos casos extremos, la picadura puede desencadenar anafilaxia, una respuesta potencialmente mortal.

No fue sino hasta este año que expertos en entomología comenzaron a clasificarla como una plaga médicamente importante. Según Dan Suiter, profesor distinguido de Entomología Urbana en la Universidad de Georgia, el número de llamadas relacionadas con reacciones graves ha ido en aumento.

Las hormigas aguja asiáticas están apareciendo este verano en el este de Estados Unidos. | Crédito: NC State Extension ×

“Se vuelve más serio cuando la picadura de un insecto puede ser mortal para quienes sufren de anafilaxia”, dijo Suiter a Fox Weather, quien recibió tres reportes serios solo el año pasado.

Se trata de la hormiga aguja asiática (Brachyponera chinensis), una especie originaria de Asia que, aunque ha estado presente en EE. UU. por casi 90 años, ha comenzado a expandirse de manera descontrolada. Tradicionalmente se encontraba en zonas boscosas, pero hoy en día también invade áreas urbanas, adaptándose con facilidad a nuevos entornos.

De acuerdo con la American Association for the Advancement of Science, estas hormigas utilizan su veneno como ventaja para ganar territorio. Colonias enteras se pueden establecer bajo felpudos, en macetas, o cerca de restos de comida. Su capacidad para tolerar temperaturas más frías también permite que se expandan más al norte de lo que se pensaba.

Las hormigas aguja asiáticas pueden causar una reacción alérgica potencialmente mortal. | Crédito: NC State Extension ×

Durante su temporada de enjambre, que va desde la primavera hasta finales del verano, el riesgo de picaduras aleatorias aumenta. Las hormigas no son agresivas por naturaleza, pero pueden picar si quedan atrapadas en la ropa o si alguien las aplasta accidentalmente. Los expertos recomiendan sacudirlas o ’flickearlas’ con el dedo en lugar de cepillarlas, para evitar una picadura.

Estados donde se ha confirmado su presencia

El Servicio Forestal de los Estados Unidos ha registrado la presencia de esta hormiga en los siguiente estados:

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Georgia

Alabama

Indiana

Nueva York

Washington

Esta lista puede expandirse, ya que los científicos aún no tienen un conteo exacto de la población actual de esta hormiga en el país.

Los investigadores recomiendan tomar precauciones simples para reducir el riesgo de encuentros: mantener la madera seca y alejada del suelo, colocar mosquiteros bien ajustados en ventanas y puertas, y mantener limpios los espacios exteriores y jardines.

Además, las personas con antecedentes de alergias a picaduras de insectos deben tener a la mano su Epipen durante esta temporada. Aunque son diminutas, las hormigas aguja asiáticas representan una amenaza seria. Este verano, la mejor defensa es la prevención.